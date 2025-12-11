Кузница флотских кадров: учебный корабль "Перекоп" отмечает 49-летие

Рейтинг@Mail.ru
11 декабря 1976 года, 49 лет назад, был спущен на воду учебный корабль "Перекоп", построенный специально для подготовки курсантов военно-морских вузов.
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. 11 декабря 1976 года, 49 лет назад, был спущен на воду учебный корабль "Перекоп", построенный специально для подготовки курсантов военно-морских вузов.Корабль водоизмещением около 7 тысяч тонн был построен на Щецинской судоверфи в Польше по проекту 887 "Смольный". Введен в эксплуатацию 12 ноября 1977 года на данный момент входит в состав Балтийского флота ВМФ России.Ни одна страна в мире, кроме нашей, не строила и не строит корабли специально для учебных целей."Перекоп" – это настоящая плавучая лаборатория со всеми образцами оружия и техники, необходимыми для подготовки будущих офицеров ВМФ. Он оснащен современным радиотехническим и навигационным оборудованием, имеет боевое вооружение. Для обучения предусмотрены аудитории, астрономическая палуба, шестивесельные ялы, отсек борьбы за живучесть корабля.Экипаж включает 19 офицеров и 120 матросов. Кроме того, на корабле могут находиться 30 преподавателей и 300 курсантов.Свой первый поход вокруг Европы "Перекоп" совершил в 1979 году. Всего корабль за свою долгую биографию оставил за кормой более 500 тысяч миль, посетил почти 50 стран мира, совершил две кругосветки, обогнул Евразию и прошел Северным морским путем.На учебном корабле прошли практику свыше 60 тысяч курсантов – будущих штурманов, судоводителей, механиков, специалистов РТС.В 2018 году "Перекоп" был занесен в Книгу рекордов Вооруженных сил России за рекордный по продолжительности и сложности переход. С 1 марта по 18 ноября учебный корабль прошел по маршруту Кронштадт – Севастополь – Владивосток – Петропавловск-Камчатский – Североморск – Севастополь – Балтийск – Кронштадт. "Перекоп" прошел почти 40 тысяч морских миль, четыре океана, 32 моря, форсировал 18 проливов и каналов.Во многом благодаря таким походам штурманская школа "Перекопа" по праву считается лучшей не только на Балтике, но и во всем Военно-морском флоте.Об истории учебного корабля "Перекоп" – в инфографике РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Учебный корабль Перекоп – инфорграфикаУчебный корабль Перекоп – инфорграфика
