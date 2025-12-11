https://crimea.ria.ru/20251211/kongress-bereginya-sobral-v-krymu-materey-i-zhen-uchastnikov-spetsoperatsii-1151583262.html
Конгресс "Берегиня" собрал в Крыму матерей и жен участников спецоперации
Конгресс "Берегиня" собрал в Крыму матерей и жен участников спецоперации - РИА Новости Крым, 11.12.2025
Конгресс "Берегиня" собрал в Крыму матерей и жен участников спецоперации
На территории арт-кластера "Таврида" в Крыму открылся II Межрегиональный конгресс "Берегиня". Мероприятие, которое проходит с 11 по 13 декабря, собрало жен и... РИА Новости Крым, 11.12.2025
2025-12-11T14:43
2025-12-11T14:43
2025-12-11T15:27
новости крыма
ветераны сво
крым
россия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/0b/1151582990_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f1cbe93ddac63c27bd79c698a7cdf60e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. На территории арт-кластера "Таврида" в Крыму открылся II Межрегиональный конгресс "Берегиня". Мероприятие, которое проходит с 11 по 13 декабря, собрало жен и матерей участников СВО из 20 регионов страны. Об этом сообщила член правления региональной общественной организации "Центр гражданских инициатив поддержки и помощи семей участников СВО "Жена и мать Героя. Крым" Виктория Кравченко.Мероприятие организовано региональной общественной организацией "Центр гражданских инициатив поддержки и помощи семей участников СВО "Жена и мать Героя. Крым" при поддержке главы республики Совмина Крыма.В течение трех дней работы конгресса участницы примут участие в стратегических сессиях, мастер-классах. Также пройдет встреча с представителями Президентского фонда культурных инициатив и презентация лучших региональных практик поддержки семей защитников Отечества.Виктория Кравченко отметила, что участники проекта влияют на повестку и уровень интереса к данной теме. Так, по итогам первого конгресса прямой диалог между семьями и представителями законодательной и исполнительной власти позволил выработать конкретные механизмы по усовершенствованию мер поддержки, сделав их более гибкими и адресными в сложных индивидуальных случаях. В этом году итогом форума станет принятие резолюции с конкретными предложениями по совершенствованию государственной политики, а также запуск постоянно действующей межрегиональной платформы "Берегиня".В прошлом году конгресс проходил в Симферополе. На мероприятии присутствовал глава республики Сергей Аксенов. Как сообщалось ранее, стратегическая сессия "СВОе дело" для ветеранов спецоперации и их близких прошла в Симферополе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ветеранам СВО в Севастополе помогают начать и развивать свой бизнесУчить детей – в Крыму снайпер нашел свое призвание на гражданкеВинтовка вместо мотоцикла и психолога - боец СВО стал спортивным стрелком
крым
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/0b/1151582990_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_b95f1dd7496e289c1ecfc1c0a1ffe692.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости крыма, ветераны сво, крым, россия, новости
Конгресс "Берегиня" собрал в Крыму матерей и жен участников спецоперации
На конгресс "Берегиня" в Крыму съехались матери и жены участников СВО со всей России
14:43 11.12.2025 (обновлено: 15:27 11.12.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. На территории арт-кластера "Таврида" в Крыму открылся II Межрегиональный конгресс "Берегиня". Мероприятие, которое проходит с 11 по 13 декабря, собрало жен и матерей участников СВО из 20 регионов страны. Об этом сообщила член правления региональной общественной организации "Центр гражданских инициатив поддержки и помощи семей участников СВО "Жена и мать Героя. Крым" Виктория Кравченко.
"Это уникальное для России событие, не имеющее аналогов по своей сути и масштабу. Проект целенаправленно объединил женщин одной судьбы со всей страны для взаимной поддержки, обмена опытом и реализации социальных инициатив", – рассказала Виктория Кравченко.
Мероприятие организовано региональной общественной организацией "Центр гражданских инициатив поддержки и помощи семей участников СВО "Жена и мать Героя. Крым" при поддержке главы республики Совмина Крыма.
В течение трех дней работы конгресса участницы примут участие в стратегических сессиях, мастер-классах. Также пройдет встреча с представителями Президентского фонда культурных инициатив и презентация лучших региональных практик поддержки семей защитников Отечества.
Виктория Кравченко отметила, что участники проекта влияют на повестку и уровень интереса к данной теме. Так, по итогам первого конгресса прямой диалог между семьями и представителями законодательной и исполнительной власти позволил выработать конкретные механизмы по усовершенствованию мер поддержки, сделав их более гибкими и адресными в сложных индивидуальных случаях. В этом году итогом форума станет принятие резолюции с конкретными предложениями по совершенствованию государственной политики, а также запуск постоянно действующей межрегиональной платформы "Берегиня".
"За год мы выросли. Если в 2024 году нас было 250 человек из семи регионов, то сегодня география конгресса расширилась до более чем 20 регионов страны", – подчеркнула организатор.
В прошлом году конгресс проходил
в Симферополе. На мероприятии присутствовал глава республики Сергей Аксенов. Как сообщалось ранее, стратегическая сессия "СВОе дело" для ветеранов спецоперации и их близких прошла
в Симферополе.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: