Рейтинг@Mail.ru
Конгресс "Берегиня" собрал в Крыму матерей и жен участников спецоперации - РИА Новости Крым, 11.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251211/kongress-bereginya-sobral-v-krymu-materey-i-zhen-uchastnikov-spetsoperatsii-1151583262.html
Конгресс "Берегиня" собрал в Крыму матерей и жен участников спецоперации
Конгресс "Берегиня" собрал в Крыму матерей и жен участников спецоперации - РИА Новости Крым, 11.12.2025
Конгресс "Берегиня" собрал в Крыму матерей и жен участников спецоперации
На территории арт-кластера "Таврида" в Крыму открылся II Межрегиональный конгресс "Берегиня". Мероприятие, которое проходит с 11 по 13 декабря, собрало жен и... РИА Новости Крым, 11.12.2025
2025-12-11T14:43
2025-12-11T15:27
новости крыма
ветераны сво
крым
россия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/0b/1151582990_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f1cbe93ddac63c27bd79c698a7cdf60e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. На территории арт-кластера "Таврида" в Крыму открылся II Межрегиональный конгресс "Берегиня". Мероприятие, которое проходит с 11 по 13 декабря, собрало жен и матерей участников СВО из 20 регионов страны. Об этом сообщила член правления региональной общественной организации "Центр гражданских инициатив поддержки и помощи семей участников СВО "Жена и мать Героя. Крым" Виктория Кравченко.Мероприятие организовано региональной общественной организацией "Центр гражданских инициатив поддержки и помощи семей участников СВО "Жена и мать Героя. Крым" при поддержке главы республики Совмина Крыма.В течение трех дней работы конгресса участницы примут участие в стратегических сессиях, мастер-классах. Также пройдет встреча с представителями Президентского фонда культурных инициатив и презентация лучших региональных практик поддержки семей защитников Отечества.Виктория Кравченко отметила, что участники проекта влияют на повестку и уровень интереса к данной теме. Так, по итогам первого конгресса прямой диалог между семьями и представителями законодательной и исполнительной власти позволил выработать конкретные механизмы по усовершенствованию мер поддержки, сделав их более гибкими и адресными в сложных индивидуальных случаях. В этом году итогом форума станет принятие резолюции с конкретными предложениями по совершенствованию государственной политики, а также запуск постоянно действующей межрегиональной платформы "Берегиня".В прошлом году конгресс проходил в Симферополе. На мероприятии присутствовал глава республики Сергей Аксенов. Как сообщалось ранее, стратегическая сессия "СВОе дело" для ветеранов спецоперации и их близких прошла в Симферополе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ветеранам СВО в Севастополе помогают начать и развивать свой бизнесУчить детей – в Крыму снайпер нашел свое призвание на гражданкеВинтовка вместо мотоцикла и психолога - боец СВО стал спортивным стрелком
крым
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/0b/1151582990_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_b95f1dd7496e289c1ecfc1c0a1ffe692.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, ветераны сво, крым, россия, новости
Конгресс "Берегиня" собрал в Крыму матерей и жен участников спецоперации

На конгресс "Берегиня" в Крыму съехались матери и жены участников СВО со всей России

14:43 11.12.2025 (обновлено: 15:27 11.12.2025)
 
© Виктория КравченкоКонгресс "Берегиня" в Крыму
Конгресс Берегиня в Крыму
© Виктория Кравченко
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. На территории арт-кластера "Таврида" в Крыму открылся II Межрегиональный конгресс "Берегиня". Мероприятие, которое проходит с 11 по 13 декабря, собрало жен и матерей участников СВО из 20 регионов страны. Об этом сообщила член правления региональной общественной организации "Центр гражданских инициатив поддержки и помощи семей участников СВО "Жена и мать Героя. Крым" Виктория Кравченко.
"Это уникальное для России событие, не имеющее аналогов по своей сути и масштабу. Проект целенаправленно объединил женщин одной судьбы со всей страны для взаимной поддержки, обмена опытом и реализации социальных инициатив", – рассказала Виктория Кравченко.
© Виктория КравченкоКонгресс "Берегиня" в Крыму
Конгресс Берегиня в Крыму
© Виктория Кравченко
Конгресс "Берегиня" в Крыму
Мероприятие организовано региональной общественной организацией "Центр гражданских инициатив поддержки и помощи семей участников СВО "Жена и мать Героя. Крым" при поддержке главы республики Совмина Крыма.
В течение трех дней работы конгресса участницы примут участие в стратегических сессиях, мастер-классах. Также пройдет встреча с представителями Президентского фонда культурных инициатив и презентация лучших региональных практик поддержки семей защитников Отечества.
Виктория Кравченко отметила, что участники проекта влияют на повестку и уровень интереса к данной теме. Так, по итогам первого конгресса прямой диалог между семьями и представителями законодательной и исполнительной власти позволил выработать конкретные механизмы по усовершенствованию мер поддержки, сделав их более гибкими и адресными в сложных индивидуальных случаях. В этом году итогом форума станет принятие резолюции с конкретными предложениями по совершенствованию государственной политики, а также запуск постоянно действующей межрегиональной платформы "Берегиня".

"За год мы выросли. Если в 2024 году нас было 250 человек из семи регионов, то сегодня география конгресса расширилась до более чем 20 регионов страны", – подчеркнула организатор.

В прошлом году конгресс проходил в Симферополе. На мероприятии присутствовал глава республики Сергей Аксенов. Как сообщалось ранее, стратегическая сессия "СВОе дело" для ветеранов спецоперации и их близких прошла в Симферополе.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Ветеранам СВО в Севастополе помогают начать и развивать свой бизнес
Учить детей – в Крыму снайпер нашел свое призвание на гражданке
Винтовка вместо мотоцикла и психолога - боец СВО стал спортивным стрелком
 
Новости КрымаВетераны СВОКрымРоссияНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:12Многоэтажка частично обрушилась в Волгоградской области после взрыва газа
16:06Под слоями веков: реставраторы по сантиметру воссоздают Ханский дворец
15:56В Севастополе закрыли рейд
15:55Трое крымчан пойдут под суд за разбой 11-летней давности
15:43В Крыму объяснили отсутствие бензина Аи-95 на заправках
15:34Они изменят историю Крыма: ученые нашли 60 необычных древних погребений
15:11"Сражаться с русскими": генсек НАТО сделал воинственное заявление
14:57В Судаке школьники избили сверстника - мальчик в больнице с травмами
14:43Конгресс "Берегиня" собрал в Крыму матерей и жен участников спецоперации
14:29Молодой крымчанин получил 12 лет "строгача" за наркоторговлю
14:22Уровень бедности в России упал до рекордно низких значений
14:15В России введут новую выплату для семей с двумя и более детьми
14:10В России в 2026 году вырастут социальные и страховые пенсии
14:05Путин назвал безусловный приоритет России
13:55Авария оставила без света 20 улиц Симферополя
13:51Беспилотники продолжают атаковать Москву
13:45Два мирных жителя погибли при ударе ВСУ по машине на Херсонщине
13:35Когда завершат строительство канализации в Старом городе Симферополя
13:23Крым и Севастополь получат дополнительные 257 млн на зарплаты врачей
13:14Новости СВО: армия России движется вперед и громит врага на всех фронтах
Лента новостейМолния