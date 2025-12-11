https://crimea.ria.ru/20251211/kongress-bereginya-sobral-v-krymu-materey-i-zhen-uchastnikov-spetsoperatsii-1151583262.html

Конгресс "Берегиня" собрал в Крыму матерей и жен участников спецоперации

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. На территории арт-кластера "Таврида" в Крыму открылся II Межрегиональный конгресс "Берегиня". Мероприятие, которое проходит с 11 по 13 декабря, собрало жен и матерей участников СВО из 20 регионов страны. Об этом сообщила член правления региональной общественной организации "Центр гражданских инициатив поддержки и помощи семей участников СВО "Жена и мать Героя. Крым" Виктория Кравченко.Мероприятие организовано региональной общественной организацией "Центр гражданских инициатив поддержки и помощи семей участников СВО "Жена и мать Героя. Крым" при поддержке главы республики Совмина Крыма.В течение трех дней работы конгресса участницы примут участие в стратегических сессиях, мастер-классах. Также пройдет встреча с представителями Президентского фонда культурных инициатив и презентация лучших региональных практик поддержки семей защитников Отечества.Виктория Кравченко отметила, что участники проекта влияют на повестку и уровень интереса к данной теме. Так, по итогам первого конгресса прямой диалог между семьями и представителями законодательной и исполнительной власти позволил выработать конкретные механизмы по усовершенствованию мер поддержки, сделав их более гибкими и адресными в сложных индивидуальных случаях. В этом году итогом форума станет принятие резолюции с конкретными предложениями по совершенствованию государственной политики, а также запуск постоянно действующей межрегиональной платформы "Берегиня".В прошлом году конгресс проходил в Симферополе. На мероприятии присутствовал глава республики Сергей Аксенов. Как сообщалось ранее, стратегическая сессия "СВОе дело" для ветеранов спецоперации и их близких прошла в Симферополе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ветеранам СВО в Севастополе помогают начать и развивать свой бизнесУчить детей – в Крыму снайпер нашел свое призвание на гражданкеВинтовка вместо мотоцикла и психолога - боец СВО стал спортивным стрелком

