"Сражаться с русскими": генсек НАТО сделал воинственное заявление - РИА Новости Крым, 11.12.2025
"Сражаться с русскими": генсек НАТО сделал воинственное заявление
"Сражаться с русскими": генсек НАТО сделал воинственное заявление - РИА Новости Крым, 11.12.2025
"Сражаться с русскими": генсек НАТО сделал воинственное заявление
Генсек НАТО Марк Рютте призвал европейские страны увеличить оборонные расходы, чтобы быть готовыми "сражаться с русскими". Об этом он заявил на совместной... РИА Новости Крым, 11.12.2025
2025-12-11T15:11
2025-12-11T15:11
европа
нато
марк рютте
в мире
безопасность
новости
политика
внешняя политика
россия
сша
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Генсек НАТО Марк Рютте призвал европейские страны увеличить оборонные расходы, чтобы быть готовыми "сражаться с русскими". Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, сообщает РИА Новости.Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что правящие элиты объединенной Европы продолжают нагнетать истерию, пугая собственное население якобы "агрессивными планами" России напасть на НАТО. Это делается для отвлечения внимания населения стран ЕС от внутренних проблем. При этом в Европе набирает силу милитаризация.Путин подчеркнул, что РФ не собирается воевать с европейскими странами, но если Европа начнет войну – Россия готова прямо сейчас.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Оторванные от реалий: в США оценили подготовку Германии к войне с Россией ОДКБ должна быть готова к отражению любой агрессии – Путин Последнее мирное лето: что стоит за словами Писториуса о войне РФ и НАТО
европа
россия
сша
европа, нато, марк рютте, в мире, безопасность, новости, политика, внешняя политика, россия, сша
"Сражаться с русскими": генсек НАТО сделал воинственное заявление

Рютте призвал Европу увеличить оборонные расходы для готовности "сражаться" с Россией

15:11 11.12.2025
 
Флаги стран-членов НАТО у штаб-квартиры альянса в Брюсселе
Флаги стран-членов НАТО у штаб-квартиры альянса в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© AP Photo Geert Vanden Wijngaert
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Генсек НАТО Марк Рютте призвал европейские страны увеличить оборонные расходы, чтобы быть готовыми "сражаться с русскими". Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, сообщает РИА Новости.

"У США были ожидания, что мы (европейские союзники по НАТО – ред.) будем тратить больше, как минимум столько же, сколько тратят они, не потому что мы все должны тратить одинаково, а потому что нам необходимо достичь наших целевых оборонных возможностей, чтобы быть уверенными, что мы сможем сражаться с русскими, если они нападут на нас", - сказал он.

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что правящие элиты объединенной Европы продолжают нагнетать истерию, пугая собственное население якобы "агрессивными планами" России напасть на НАТО. Это делается для отвлечения внимания населения стран ЕС от внутренних проблем. При этом в Европе набирает силу милитаризация.
Путин подчеркнул, что РФ не собирается воевать с европейскими странами, но если Европа начнет войну – Россия готова прямо сейчас.
Европа НАТО Марк Рютте В мире Безопасность Новости Политика Внешняя политика Россия США
 
Лента новостейМолния