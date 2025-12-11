https://crimea.ria.ru/20251211/srazhatsya-s-russkimi-gensek-nato-sdelal-voinstvennoe-zayavlenie-1151583982.html

"Сражаться с русскими": генсек НАТО сделал воинственное заявление

"Сражаться с русскими": генсек НАТО сделал воинственное заявление - РИА Новости Крым, 11.12.2025

"Сражаться с русскими": генсек НАТО сделал воинственное заявление

Генсек НАТО Марк Рютте призвал европейские страны увеличить оборонные расходы, чтобы быть готовыми "сражаться с русскими". Об этом он заявил на совместной... РИА Новости Крым, 11.12.2025

2025-12-11T15:11

2025-12-11T15:11

2025-12-11T15:11

европа

нато

марк рютте

в мире

безопасность

новости

политика

внешняя политика

россия

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/14/1139737894_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_a1c852603d9eeaa50079283e8de19a6c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Генсек НАТО Марк Рютте призвал европейские страны увеличить оборонные расходы, чтобы быть готовыми "сражаться с русскими". Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, сообщает РИА Новости.Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что правящие элиты объединенной Европы продолжают нагнетать истерию, пугая собственное население якобы "агрессивными планами" России напасть на НАТО. Это делается для отвлечения внимания населения стран ЕС от внутренних проблем. При этом в Европе набирает силу милитаризация.Путин подчеркнул, что РФ не собирается воевать с европейскими странами, но если Европа начнет войну – Россия готова прямо сейчас.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Оторванные от реалий: в США оценили подготовку Германии к войне с Россией ОДКБ должна быть готова к отражению любой агрессии – Путин Последнее мирное лето: что стоит за словами Писториуса о войне РФ и НАТО

европа

россия

сша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

европа, нато, марк рютте, в мире, безопасность, новости, политика, внешняя политика, россия, сша