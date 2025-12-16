https://crimea.ria.ru/20251216/vsu-za-nedelyu-ubili-14-rossiyan-i-ranili-69--iz-nikh-chetvero-detey-1151696622.html

ВСУ за неделю убили 14 россиян и ранили 69 – из них четверо детей

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. За минувшую неделю в результате атак ВСУ на регионы России погибли 14 мирных граждан и были ранены 69, из них четверо детей. Об этом в еженедельном докладе сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, пишет РИА Новости.По его информации, больше всего мирных жителей пострадало в Херсонской, Белгородской и Запорожской областях, а также в Чувашской Республике.Всего за минувшую неделю украинские формирования выпустили по гражданским объектам на территории РФ по меньшей мере 3931 боеприпаса, отметил Мирошник.По его данным, для массированных атак использовались ударные беспилотники различных модификаций, реактивные системы залпового огня, артиллерия, ракеты и минометные мины, а число ударов по гражданским объектам за неделю достигло 560 единиц в сутки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Херсонская область под обстрелами ВСУ – есть жертвы среди мирныхВСУ пытались устроить диверсию подводным беспилотником в НовороссийскеВ одном из районов Кубани ввели локальный режим ЧС после атаки БПЛА

