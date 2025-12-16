Рейтинг@Mail.ru
С лампочками и "снегом": сколько стоят искусственные елки в Крыму
С лампочками и "снегом": сколько стоят искусственные елки в Крыму
С лампочками и "снегом": сколько стоят искусственные елки в Крыму - РИА Новости Крым, 16.12.2025
С лампочками и "снегом": сколько стоят искусственные елки в Крыму
в зависимости от высоты, материала, наличия декора и подсветки. РИА Новости Крым, 16.12.2025
2025-12-16T06:10
2025-12-16T06:10
новый год
новый год 2026
крым
новости крыма
елка
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/0f/1151690824_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5e542dcf656ffd2520d01c00301463b9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. В преддверии новогодних праздников жители Крыма все активнее интересуются ценами на искусственные елки. В продаже представлены модели разных размеров – от компактных настольных до трехметровых елей для просторных помещений и общественных пространств. Стоимость варьируется от пары тысяч до сотни тысяч рублей – в зависимости от высоты, материала, наличия декора и подсветки.РИА Новости Крым подготовили обзор цен на основе ассортимента одного из крупнейших строительно-хозяйственных магазинов полуострова.Бюджетный сегмент: от 110 смСамые доступные искусственные елки – высотой до 120 сантиметров. Такие модели подходят, к примеру, для небольших квартир и офисов.Так, зеленая ель высотой до 120 см и диаметром 80-90 см из ПВХ с пластиковой подставкой стоит от 1 950 до 4 050 рублей. Более массивная и устойчивая модель той же высоты диаметром 130 см с металлической подставкой обойдется уже в 8 250 рублей.Средний сегмент: 150-180 смНаиболее востребованной категорией остаются елки высотой от 150 до 180 см – оптимальный вариант для большинства квартир.Так, ель высотой 150 см и диаметром от 90 до 102 см из ПВХ стоит от 6 170 до 7 740 рублей.Значительно дороже обойдутся "заснеженные" модели. Так, ель высотой 180 см без подсветки стоит 28 450 рублей, а "заснеженная" той же высоты с встроенными лампочками – 37 970 рублей.Крупные елки: от 240 до 250 смДля просторных помещений, офисов и торговых залов предлагаются елки высотой 240-250 сантиметров. Например, ель высотой 250 см можно купить по цене от 14 980 до 16 430 рублей.Модели с подсветкой стоят заметно дороже. Ель высотой 240 см с лампочками оценивается в 62 990 рублей, а ее "заснеженная" версия – в 75 980 рублей.Максимальный размер и премиум-сегмент: 300 смСамые высокие елки – трехметровые – используются в общественных пространствах, холлах и витринах.Самыми доступными в этой категории являются ели за 24-25 тысяч рублей – они выполнены из ПВХ и оснащены металлической подставкой, а в диаметре нижнего яруса около 170 см.В более высоком ценовом сегменте представлены литые модели, отличающиеся повышенной реалистичностью – их стоимость от 60 до 67 тысяч рублей. "Заснеженная" ель такой высоты предлагается за 68 690 рублей.Самой дорогой в обзоре является ель с встроенной подсветкой, стоимость которой достигает 108 890 рублей.Таким образом, в Крыму искусственную елку можно подобрать практически под любой бюджет – от компактных вариантов за 2-3 тысячи до премиальных моделей стоимостью свыше 100 тысяч рублей.Ранее сообщалось, что в Симферополе с 15 декабря начали работать все 24 елочных базара. Большинство новогодних деревьев привезли из Пензенской, Челябинской областей и Республика Мордовия.
С лампочками и "снегом": сколько стоят искусственные елки в Крыму

Цена искусственных елок в Крыму может достигать 100 тысяч рублей

06:10 16.12.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. В преддверии новогодних праздников жители Крыма все активнее интересуются ценами на искусственные елки. В продаже представлены модели разных размеров – от компактных настольных до трехметровых елей для просторных помещений и общественных пространств. Стоимость варьируется от пары тысяч до сотни тысяч рублей в зависимости от высоты, материала, наличия декора и подсветки.
РИА Новости Крым подготовили обзор цен на основе ассортимента одного из крупнейших строительно-хозяйственных магазинов полуострова.

Бюджетный сегмент: от 110 см

Самые доступные искусственные елки – высотой до 120 сантиметров. Такие модели подходят, к примеру, для небольших квартир и офисов.
Так, зеленая ель высотой до 120 см и диаметром 80-90 см из ПВХ с пластиковой подставкой стоит от 1 950 до 4 050 рублей. Более массивная и устойчивая модель той же высоты диаметром 130 см с металлической подставкой обойдется уже в 8 250 рублей.

Средний сегмент: 150-180 см

Наиболее востребованной категорией остаются елки высотой от 150 до 180 см – оптимальный вариант для большинства квартир.
Так, ель высотой 150 см и диаметром от 90 до 102 см из ПВХ стоит от 6 170 до 7 740 рублей.
Значительно дороже обойдутся "заснеженные" модели. Так, ель высотой 180 см без подсветки стоит 28 450 рублей, а "заснеженная" той же высоты с встроенными лампочками – 37 970 рублей.

Крупные елки: от 240 до 250 см

Для просторных помещений, офисов и торговых залов предлагаются елки высотой 240-250 сантиметров. Например, ель высотой 250 см можно купить по цене от 14 980 до 16 430 рублей.
Модели с подсветкой стоят заметно дороже. Ель высотой 240 см с лампочками оценивается в 62 990 рублей, а ее "заснеженная" версия – в 75 980 рублей.

Максимальный размер и премиум-сегмент: 300 см

Самые высокие елки – трехметровые – используются в общественных пространствах, холлах и витринах.
Самыми доступными в этой категории являются ели за 24-25 тысяч рублей – они выполнены из ПВХ и оснащены металлической подставкой, а в диаметре нижнего яруса около 170 см.
В более высоком ценовом сегменте представлены литые модели, отличающиеся повышенной реалистичностью – их стоимость от 60 до 67 тысяч рублей. "Заснеженная" ель такой высоты предлагается за 68 690 рублей.
Самой дорогой в обзоре является ель с встроенной подсветкой, стоимость которой достигает 108 890 рублей.
Таким образом, в Крыму искусственную елку можно подобрать практически под любой бюджет – от компактных вариантов за 2-3 тысячи до премиальных моделей стоимостью свыше 100 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что в Симферополе с 15 декабря начали работать все 24 елочных базара. Большинство новогодних деревьев привезли из Пензенской, Челябинской областей и Республика Мордовия.
