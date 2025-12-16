"Мама" гардемаринов и Анфиса из "Девчат": к 90-летию Светланы Дружининой
К 90-летию режиссера и актрисы Светланы Дружининой
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. "Дело было в Пенькове", "Девчата", "Дульсинея Тобосская", "Принцесса цирка" – в ее активе настоящие киношедевры, где она режиссер, сценарист, актриса. Однако наибольшую известность ей принесли фильмы о гардемаринах.
Член Союза кинематографистов Российской Федерации, Национальной академии кинематографических искусств и наук России, академик Петровской академии наук и искусств, советский и российский режиссер, сценарист и актриса Светлана Дружинина отмечает 90-летие.
Главные картины киномастера – в подборке РИА Новости Крым.
"Дело было в Пенькове" и "Девчата"
В комедии "Девчата" 1961-го она Анфиса Павловна – телефонистка на коммутаторе, соседка по комнате главной героини Тоси (Надежда Румянцева – ред.). Поселок лесорубов снимали в павильонах Мосфильма, часть картины в холодных краях – на Северном Урале, а финал – в Ялте.
"Пришлось и померзнуть, и попотеть", – признавались сами артисты.
Кстати, не обошлось без "проколов". В процессе монтажа "прозевали" троллейбус на заднем плане, которого в заснеженном сибирском лесу быть просто не могло. На самом деле этот эпизод сняли в овраге недалеко от "Мосфильма".
Некоторые сцены с Дружининой в финальную версию фильма не попали: в момент съемок некоторым актерам стало казаться странным то, что главный герой по сюжету уходит от горячей красотки Анфисы к простушке Тосе. Чтобы зритель не остался недоволен выбором в пользу Румянцевой, большую часть кадров, на которых героиня предстает во всей красе, убрали.
В картине 1958-го "Дело было в Пенькове" ее могло не быть вовсе. В качестве претенденток на роль рассматривались кандидатуры Нонны Мордюковой и Людмилы Хитяевой. Все потому, что Дружинина – слишком статная. Чтобы в кадре она была больше похожа на деревенскую девушку, режиссер буквально палкой отучал актрису от балетной осанки и походки. Оказывается, Светлана Сергеевна окончила хореографическое училище Государственного академического Большого театра.
"Сватовство гусара"
Конец 1978-го. Она начинающий режиссер. В творческом объединении телевизионных фильмов обсуждают главный вопрос – чем развлекать зрителя в новогодние дни. Дружинина предлагает снять легкую картину по мотивам некрасовского водевиля. Идея худсовету "заходит". В кадре появляются звезды советского кино – Елена Коренева и Михаил Боярский, который по пути на съемочную площадку попадает в серьезное ДТП и месяц лежит на вытяжке.
"Меняй главного героя", – сказали на студии. Но Дружинина верила в выздоровление Боярского и переснимать отснятый материал отказалась. "Миша эффектно выехал к нам на камеру на лошади. Я ахнула, но не сказала "стоп", – вспоминала режиссер в одним из интервью появление Боярского в кадре после больницы. В итоге, несмотря на запреты врачей, Боярский украсил эту картину, ставшую частью советской киноклассики.
"Принцесса цирка"
Когда Дружинина приступила к съемкам фильма "Принцесса цирка", в успех затеи никто не верил. Во-первых, оперетту Имре Кальмана уже успешно экранизировали в СССР еще в 1958 году, во-вторых, всех удивил ее выбор актеров на главные роли – драматической актрисы Натальи Белохвостиковой и никому не известного студента МГИМО Игоря Кеблушека, который не только не пел, но и говорил по-русски с акцентом. Но режиссерское чутье не подвело Дружинину и на этот раз… После выхода картины в 1982 году женщин и девушек страны советов охватила настоящая эпидемия влюбленности: предметом обожания стал умопомрачительный красавец Мистер Икс.
Кстати, сама Светлана Дружинина в десятилетнем возрасте поступила в цирковое училище и целый год занималась в группе цирковых акробатов.
"Дульсинея Тобосская"
Фильм "Дульсинея Тобосская" – экранизация одноименной пьесы Александра Володина, которая шла во МХАТе в постановке Олега Ефремова, а потом в виде мюзикла – на сцене театра им. Ленсовета, где главную героиню играла Алиса Фрейндлих. Именно этот мюзикл композитора Геннадия Гладкова и взялась перенести на киноэкран Дружинина. А заглавная роль в картине досталась бесподобной Наталье Гундаревой – знатоки нередко относят ее к лучшим киноработам актрисы.
"Света, поздравляю! Сегодня ты обрела огромное количество врагов. Ты сделала очень хорошую картину, а значит, враги будут", – сказал после премьеры Иннокентий Смоктуновский.
К слову, в "Дульсинее" практически все артисты поют сами, даже Пельтцер, которая сроду этого не делала. Однако романсы и баллады Дульсинеи все-таки записала для фильма выдающаяся певица Елена Камбурова.
"Гардемарины"
Трое молодых курсантов навигацкой школы невольно становятся соучастниками заговора, организованного против молодой Императрицы. "Гардемарины, вперед!" – один из главных успехов Дружининой.
Сама Дружинина планировала сыграть в своей картине Анну Бестужеву, но позже поняла, что не сможет совмещать одновременно актерскую и режиссерскую работу, поэтому доверила эту роль Нелли Пшенной.
Кстати, романс "Голубка" был написан по личной просьбе Михаила Боярского. Он хотел сыграть в "Гардемаринах…" Д’Артаньяна, который встретил свою последнюю любовь, и спеть прощальную песню мушкетера на фоне заснеженной России… Знаменитое "ланфрен-ланфра" – это ничего не значащая абракадабра, часто используемая в старинных французских песнях. То же самое, что и "ой-люли" – в русских.
