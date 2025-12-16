Рейтинг@Mail.ru
"Мама" гардемаринов и Анфиса из "Девчат": к 90-летию Светланы Дружининой - РИА Новости Крым, 16.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251216/mama-gardemarinov-i-anfisa-iz-devchat-k-90-letiyu-svetlany-druzhininoy-1151688390.html
"Мама" гардемаринов и Анфиса из "Девчат": к 90-летию Светланы Дружининой
"Мама" гардемаринов и Анфиса из "Девчат": к 90-летию Светланы Дружининой - РИА Новости Крым, 16.12.2025
"Мама" гардемаринов и Анфиса из "Девчат": к 90-летию Светланы Дружининой
"Дело было в Пенькове", "Девчата", "Дульсинея Тобосская", "Принцесса цирка" – в ее активе настоящие киношедевры, где она режиссер, сценарист, актриса. Однако... РИА Новости Крым, 16.12.2025
2025-12-16T08:32
2025-12-16T08:59
кино
светлана дружинина
культура
искусство
юбилей
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/0f/1151683773_0:0:2292:1289_1920x0_80_0_0_6ae5d43f2e46e446fdccb55ded2ce5c4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. "Дело было в Пенькове", "Девчата", "Дульсинея Тобосская", "Принцесса цирка" – в ее активе настоящие киношедевры, где она режиссер, сценарист, актриса. Однако наибольшую известность ей принесли фильмы о гардемаринах.Член Союза кинематографистов Российской Федерации, Национальной академии кинематографических искусств и наук России, академик Петровской академии наук и искусств, советский и российский режиссер, сценарист и актриса Светлана Дружинина отмечает 90-летие.Главные картины киномастера – в подборке РИА Новости Крым."Дело было в Пенькове" и "Девчата"В комедии "Девчата" 1961-го она Анфиса Павловна – телефонистка на коммутаторе, соседка по комнате главной героини Тоси (Надежда Румянцева – ред.). Поселок лесорубов снимали в павильонах Мосфильма, часть картины в холодных краях – на Северном Урале, а финал – в Ялте."Пришлось и померзнуть, и попотеть", – признавались сами артисты.Кстати, не обошлось без "проколов". В процессе монтажа "прозевали" троллейбус на заднем плане, которого в заснеженном сибирском лесу быть просто не могло. На самом деле этот эпизод сняли в овраге недалеко от "Мосфильма".Некоторые сцены с Дружининой в финальную версию фильма не попали: в момент съемок некоторым актерам стало казаться странным то, что главный герой по сюжету уходит от горячей красотки Анфисы к простушке Тосе. Чтобы зритель не остался недоволен выбором в пользу Румянцевой, большую часть кадров, на которых героиня предстает во всей красе, убрали.В картине 1958-го "Дело было в Пенькове" ее могло не быть вовсе. В качестве претенденток на роль рассматривались кандидатуры Нонны Мордюковой и Людмилы Хитяевой. Все потому, что Дружинина – слишком статная. Чтобы в кадре она была больше похожа на деревенскую девушку, режиссер буквально палкой отучал актрису от балетной осанки и походки. Оказывается, Светлана Сергеевна окончила хореографическое училище Государственного академического Большого театра﻿."Сватовство гусара"Конец 1978-го. Она начинающий режиссер. В творческом объединении телевизионных фильмов обсуждают главный вопрос – чем развлекать зрителя в новогодние дни. Дружинина предлагает снять легкую картину по мотивам некрасовского водевиля. Идея худсовету "заходит". В кадре появляются звезды советского кино – Елена Коренева и Михаил Боярский, который по пути на съемочную площадку попадает в серьезное ДТП и месяц лежит на вытяжке."Меняй главного героя", – сказали на студии. Но Дружинина верила в выздоровление Боярского и переснимать отснятый материал отказалась. "Миша эффектно выехал к нам на камеру на лошади. Я ахнула, но не сказала "стоп", – вспоминала режиссер в одним из интервью появление Боярского в кадре после больницы. В итоге, несмотря на запреты врачей, Боярский украсил эту картину, ставшую частью советской киноклассики."Принцесса цирка"Когда Дружинина приступила к съемкам фильма "Принцесса цирка", в успех затеи никто не верил. Во-первых, оперетту Имре Кальмана уже успешно экранизировали в СССР еще в 1958 году, во-вторых, всех удивил ее выбор актеров на главные роли – драматической актрисы Натальи Белохвостиковой и никому не известного студента МГИМО Игоря Кеблушека, который не только не пел, но и говорил по-русски с акцентом. Но режиссерское чутье не подвело Дружинину и на этот раз… После выхода картины в 1982 году женщин и девушек страны советов охватила настоящая эпидемия влюбленности: предметом обожания стал умопомрачительный красавец Мистер Икс.Кстати, сама Светлана Дружинина в десятилетнем возрасте поступила в цирковое училище и целый год занималась в группе цирковых акробатов."Дульсинея Тобосская"Фильм "Дульсинея Тобосская" – экранизация одноименной пьесы Александра Володина, которая шла во МХАТе в постановке Олега Ефремова, а потом в виде мюзикла – на сцене театра им. Ленсовета, где главную героиню играла Алиса Фрейндлих. Именно этот мюзикл композитора Геннадия Гладкова и взялась перенести на киноэкран Дружинина. А заглавная роль в картине досталась бесподобной Наталье Гундаревой – знатоки нередко относят ее к лучшим киноработам актрисы.К слову, в "Дульсинее" практически все артисты поют сами, даже Пельтцер, которая сроду этого не делала. Однако романсы и баллады Дульсинеи все-таки записала для фильма выдающаяся певица Елена Камбурова."Гардемарины"Трое молодых курсантов навигацкой школы невольно становятся соучастниками заговора, организованного против молодой Императрицы. "Гардемарины, вперед!" – один из главных успехов Дружининой.Сама Дружинина планировала сыграть в своей картине Анну Бестужеву, но позже поняла, что не сможет совмещать одновременно актерскую и режиссерскую работу, поэтому доверила эту роль Нелли Пшенной.Кстати, романс "Голубка" был написан по личной просьбе Михаила Боярского. Он хотел сыграть в "Гардемаринах…" Д’Артаньяна, который встретил свою последнюю любовь, и спеть прощальную песню мушкетера на фоне заснеженной России… Знаменитое "ланфрен-ланфра" – это ничего не значащая абракадабра, часто используемая в старинных французских песнях. То же самое, что и "ой-люли" – в русских.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дружинина показала волнительное видео со съемок новых "Гардемаринов"Разработчики предложили создать компьютерную игру по "Гардемаринам"Пятую часть "Гардемаринов" продолжат снимать в Крыму
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/0f/1151683773_0:0:1712:1284_1920x0_80_0_0_92925fe64753e3949945df33ba88756b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кино, светлана дружинина, культура, искусство , юбилей
"Мама" гардемаринов и Анфиса из "Девчат": к 90-летию Светланы Дружининой

К 90-летию режиссера и актрисы Светланы Дружининой

08:32 16.12.2025 (обновлено: 08:59 16.12.2025)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкКадр из комедийного художественного фильма "Девчата". В роли Анфисы – Светлана Дружинина (слева), в роли Тоси – Надежда Румянцева.
Кадр из комедийного художественного фильма Девчата. В роли Анфисы – Светлана Дружинина (слева), в роли Тоси – Надежда Румянцева. - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. "Дело было в Пенькове", "Девчата", "Дульсинея Тобосская", "Принцесса цирка" – в ее активе настоящие киношедевры, где она режиссер, сценарист, актриса. Однако наибольшую известность ей принесли фильмы о гардемаринах.
Член Союза кинематографистов Российской Федерации, Национальной академии кинематографических искусств и наук России, академик Петровской академии наук и искусств, советский и российский режиссер, сценарист и актриса Светлана Дружинина отмечает 90-летие.
Главные картины киномастера – в подборке РИА Новости Крым.
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкРежиссер Светлана Дружинина
Режиссер Светлана Дружинина - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Режиссер Светлана Дружинина

"Дело было в Пенькове" и "Девчата"

В комедии "Девчата" 1961-го она Анфиса Павловна – телефонистка на коммутаторе, соседка по комнате главной героини Тоси (Надежда Румянцева – ред.). Поселок лесорубов снимали в павильонах Мосфильма, часть картины в холодных краях – на Северном Урале, а финал – в Ялте.
"Пришлось и померзнуть, и попотеть", – признавались сами артисты.
Кстати, не обошлось без "проколов". В процессе монтажа "прозевали" троллейбус на заднем плане, которого в заснеженном сибирском лесу быть просто не могло. На самом деле этот эпизод сняли в овраге недалеко от "Мосфильма".
Некоторые сцены с Дружининой в финальную версию фильма не попали: в момент съемок некоторым актерам стало казаться странным то, что главный герой по сюжету уходит от горячей красотки Анфисы к простушке Тосе. Чтобы зритель не остался недоволен выбором в пользу Румянцевой, большую часть кадров, на которых героиня предстает во всей красе, убрали.
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкАктриса Светлана Дружинина в роли Анфисы (справа) и Николай Рыбников в роли Ильи (слева) в фильме "Девчата".
Актриса Светлана Дружинина в роли Анфисы (справа) и Николай Рыбников в роли Ильи (слева) в фильме Девчата. - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Актриса Светлана Дружинина в роли Анфисы (справа) и Николай Рыбников в роли Ильи (слева) в фильме "Девчата".
В картине 1958-го "Дело было в Пенькове" ее могло не быть вовсе. В качестве претенденток на роль рассматривались кандидатуры Нонны Мордюковой и Людмилы Хитяевой. Все потому, что Дружинина – слишком статная. Чтобы в кадре она была больше похожа на деревенскую девушку, режиссер буквально палкой отучал актрису от балетной осанки и походки. Оказывается, Светлана Сергеевна окончила хореографическое училище Государственного академического Большого театра﻿.
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкКадр из фильма "Дело было в Пенькове" (режиссер Станислав Ростоцкий). Вячеслав Тихонов в роли Матвея, Светлана Дружинина в роли Ларисы. Репродукция.
Кадр из фильма Дело было в Пенькове (режиссер Станислав Ростоцкий). Вячеслав Тихонов в роли Матвея, Светлана Дружинина в роли Ларисы. Репродукция. - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Кадр из фильма "Дело было в Пенькове" (режиссер Станислав Ростоцкий). Вячеслав Тихонов в роли Матвея, Светлана Дружинина в роли Ларисы. Репродукция.

"Сватовство гусара"

Конец 1978-го. Она начинающий режиссер. В творческом объединении телевизионных фильмов обсуждают главный вопрос – чем развлекать зрителя в новогодние дни. Дружинина предлагает снять легкую картину по мотивам некрасовского водевиля. Идея худсовету "заходит". В кадре появляются звезды советского кино – Елена Коренева и Михаил Боярский, который по пути на съемочную площадку попадает в серьезное ДТП и месяц лежит на вытяжке.
"Меняй главного героя", – сказали на студии. Но Дружинина верила в выздоровление Боярского и переснимать отснятый материал отказалась. "Миша эффектно выехал к нам на камеру на лошади. Я ахнула, но не сказала "стоп", – вспоминала режиссер в одним из интервью появление Боярского в кадре после больницы. В итоге, несмотря на запреты врачей, Боярский украсил эту картину, ставшую частью советской киноклассики.

"Принцесса цирка"

Когда Дружинина приступила к съемкам фильма "Принцесса цирка", в успех затеи никто не верил. Во-первых, оперетту Имре Кальмана уже успешно экранизировали в СССР еще в 1958 году, во-вторых, всех удивил ее выбор актеров на главные роли – драматической актрисы Натальи Белохвостиковой и никому не известного студента МГИМО Игоря Кеблушека, который не только не пел, но и говорил по-русски с акцентом. Но режиссерское чутье не подвело Дружинину и на этот раз… После выхода картины в 1982 году женщин и девушек страны советов охватила настоящая эпидемия влюбленности: предметом обожания стал умопомрачительный красавец Мистер Икс.
Кстати, сама Светлана Дружинина в десятилетнем возрасте поступила в цирковое училище и целый год занималась в группе цирковых акробатов.

"Дульсинея Тобосская"

Фильм "Дульсинея Тобосская" – экранизация одноименной пьесы Александра Володина, которая шла во МХАТе в постановке Олега Ефремова, а потом в виде мюзикла – на сцене театра им. Ленсовета, где главную героиню играла Алиса Фрейндлих. Именно этот мюзикл композитора Геннадия Гладкова и взялась перенести на киноэкран Дружинина. А заглавная роль в картине досталась бесподобной Наталье Гундаревой – знатоки нередко относят ее к лучшим киноработам актрисы.
"Света, поздравляю! Сегодня ты обрела огромное количество врагов. Ты сделала очень хорошую картину, а значит, враги будут", – сказал после премьеры Иннокентий Смоктуновский.
К слову, в "Дульсинее" практически все артисты поют сами, даже Пельтцер, которая сроду этого не делала. Однако романсы и баллады Дульсинеи все-таки записала для фильма выдающаяся певица Елена Камбурова.

"Гардемарины"

Трое молодых курсантов навигацкой школы невольно становятся соучастниками заговора, организованного против молодой Императрицы. "Гардемарины, вперед!" – один из главных успехов Дружининой.
Сама Дружинина планировала сыграть в своей картине Анну Бестужеву, но позже поняла, что не сможет совмещать одновременно актерскую и режиссерскую работу, поэтому доверила эту роль Нелли Пшенной.
Кстати, романс "Голубка" был написан по личной просьбе Михаила Боярского. Он хотел сыграть в "Гардемаринах…" Д’Артаньяна, который встретил свою последнюю любовь, и спеть прощальную песню мушкетера на фоне заснеженной России… Знаменитое "ланфрен-ланфра" – это ничего не значащая абракадабра, часто используемая в старинных французских песнях. То же самое, что и "ой-люли" – в русских.
© Кадр из фильма "Гардемарины, вперед!" 1987 годКадр из фильма "Гардемарины, вперед!" 1987 год
Кадр из фильма Гардемарины, вперед! 1987 год
© Кадр из фильма "Гардемарины, вперед!" 1987 год
Кадр из фильма "Гардемарины, вперед!" 1987 год
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Дружинина показала волнительное видео со съемок новых "Гардемаринов"
Разработчики предложили создать компьютерную игру по "Гардемаринам"
Пятую часть "Гардемаринов" продолжат снимать в Крыму
 
КиноСветлана ДружининаКультураИскусствоЮбилей
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:45"Безопасные счета" и билеты в театр: крымчане отдали аферистам 20 млн
09:44В Крыму национализировали имущество украинского боксера Усика
09:44Крымчанин задержан за призыв ударить дроном по Параду на Красной Площади
09:3816-летнего подростка задержали за поджог вышки связи в ДНР
09:17В США все идет к новому шатдауну – чем это грозит переговорам по Украине
09:03Крымский мост: ситуация на утро вторника
08:32"Мама" гардемаринов и Анфиса из "Девчат": к 90-летию Светланы Дружининой
08:16Над Крымом сбиты беспилотники
07:51В Крыму за неправильное применение пестицидов оштрафовали 23 хозяйства
07:37Беспилотник сбит на подлете к Москве
07:21ВСУ за неделю убили 14 россиян и ранили 69 – из них четверо детей
06:59Когда Запад прекратит бойкот российских спортсменов – мнение
06:38Зимний отпуск в одиночку – россияне выбирают города Крыма
06:10С лампочками и "снегом": сколько стоят искусственные елки в Крыму
00:01Где в Крыму во вторник пройдут дожди
00:00Какой сегодня праздник: 16 декабря
23:32Трамп провел переговоры по Украине с европейскими лидерами и Зеленским
22:55Попытка диверсии ВСУ в Новороссийске и переговоры США и Украины: главное
22:42Что не дает США и Украине договориться в Берлине – мнение
22:19ВСУ пытались устроить диверсию подводным беспилотником в Новороссийске
Лента новостейМолния