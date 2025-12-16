Рейтинг@Mail.ru
Крымчанин задержан за призыв ударить дроном по Параду на Красной Площади - РИА Новости Крым, 16.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251216/krymchanin-zaderzhan-za-prizyv-udarit-dronom-po-paradu-na-krasnoy-ploschadi-1151698241.html
Крымчанин задержан за призыв ударить дроном по Параду на Красной Площади
Крымчанин задержан за призыв ударить дроном по Параду на Красной Площади - РИА Новости Крым, 16.12.2025
Крымчанин задержан за призыв ударить дроном по Параду на Красной Площади
Сотрудники Управления ФСБ по Крыму и Севастополю задержали жителя Керчи, который публично призывал нанести удар беспилотником по Параду Победы на Красной... РИА Новости Крым, 16.12.2025
2025-12-16T09:44
2025-12-16T09:46
уфсб россии по республике крым и городу севастополю
крым
терроризм
закон и право
новости крыма
парад
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/i/ria_soc.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. Сотрудники Управления ФСБ по Крыму и Севастополю задержали жителя Керчи, который публично призывал нанести удар беспилотником по Параду Победы на Красной Площади в Москве.
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
уфсб россии по республике крым и городу севастополю, крым, терроризм, закон и право, новости крыма, парад
Материал дополняется
Крымчанин задержан за призыв ударить дроном по Параду на Красной Площади

Житель Крыма задержан за призывы нанести удар БПЛА по Параду Победы на Красной Площади

09:44 16.12.2025 (обновлено: 09:46 16.12.2025)
 
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. Сотрудники Управления ФСБ по Крыму и Севастополю задержали жителя Керчи, который публично призывал нанести удар беспилотником по Параду Победы на Красной Площади в Москве.
 
УФСБ России по Республике Крым и городу СевастополюКрымТерроризмЗакон и правоНовости КрымаПарад
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:45"Безопасные счета" и билеты в театр: крымчане отдали аферистам 20 млн
09:44В Крыму национализировали имущество украинского боксера Усика
09:44Крымчанин задержан за призыв ударить дроном по Параду на Красной Площади
09:3816-летнего подростка задержали за поджог вышки связи в ДНР
09:17В США все идет к новому шатдауну – чем это грозит переговорам по Украине
09:03Крымский мост: ситуация на утро вторника
08:32"Мама" гардемаринов и Анфиса из "Девчат": к 90-летию Светланы Дружининой
08:16Над Крымом сбиты беспилотники
07:51В Крыму за неправильное применение пестицидов оштрафовали 23 хозяйства
07:37Беспилотник сбит на подлете к Москве
07:21ВСУ за неделю убили 14 россиян и ранили 69 – из них четверо детей
06:59Когда Запад прекратит бойкот российских спортсменов – мнение
06:38Зимний отпуск в одиночку – россияне выбирают города Крыма
06:10С лампочками и "снегом": сколько стоят искусственные елки в Крыму
00:01Где в Крыму во вторник пройдут дожди
00:00Какой сегодня праздник: 16 декабря
23:32Трамп провел переговоры по Украине с европейскими лидерами и Зеленским
22:55Попытка диверсии ВСУ в Новороссийске и переговоры США и Украины: главное
22:42Что не дает США и Украине договориться в Берлине – мнение
22:19ВСУ пытались устроить диверсию подводным беспилотником в Новороссийске
Лента новостейМолния