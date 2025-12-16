https://crimea.ria.ru/20251216/krymchanin-zaderzhan-za-prizyv-udarit-dronom-po-paradu-na-krasnoy-ploschadi-1151698241.html
Крымчанин задержан за призыв ударить дроном по Параду на Красной Площади
Крымчанин задержан за призыв ударить дроном по Параду на Красной Площади
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. Сотрудники Управления ФСБ по Крыму и Севастополю задержали жителя Керчи, который публично призывал нанести удар беспилотником по Параду Победы на Красной Площади в Москве.
Материал дополняется
09:44 16.12.2025 (обновлено: 09:46 16.12.2025)