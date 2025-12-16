https://crimea.ria.ru/20251216/lavrov-oboznachil-zadachi-rossii-v-arktike-1151702025.html
Лавров обозначил задачи России в Арктике
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. Россия развивает транспортные коридоры в Арктике в сотрудничестве с Китаем и Индией. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на 45-м заседании Совета глав субъектов РФ при МИД по теме развития международного межрегионального сотрудничества в Арктике.По его словам, в каждой из этих стран учреждены соответствующие рабочие группы, и одним из приоритетов становится совместная работа по раскрытию транспортно-логистического потенциала северно-морского пути."Очевидно, что комплексное освоение высоких широт силами федерального уровня обустройства ее транспортно-логистической инфраструктуры благотворно повлияет на жизнь наших регионов. Сибирь, Урал, Северо-Запад России получат прямой доступ к арктическим портам", - отметил министр.В целом, по мнению Лаврова, несмотря на антироссийскую риторику ряда западных стран, Арктический совет имеет хорошие шансы сохранить свою значимость."Внешняя политика нашей страны в Заполярье сохранит, я в этом не сомневаюсь, многовекторный характер, прагматичный настрой. Будем и впредь работать над решением поставленных руководством страны задач. И как сказал президент на Восточном экономическом форуме, работа на Дальнем Востоке и в Арктике ведется большая и мы открыты для всех, кто готов в ней участвовать", – сказал глава МИД РФ.Президент РФ Владимир Путин ранее утвердил перечень поручений, который содержит подробные меры по развитию Арктической зоны РФ, в том числе предполагает формирование модели Трансарктического транспортного коридора, строительство новых атомных ледоколов и верфей, сотрудничество с иностранными партнерами и повышение качества жизни и работы в регионе. Позже, выступая на Восточном экономическом форуме, Путин заявил, что Россия в частности готова к сотрудничеству с американскими компаниями на Аляске и в Арктике.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Только Россия способна серийно строить атомные ледоколы – ПутинСевастополь отметился в уникальной операции с вертолетами в АрктикеПутин предложил создать научный центр мониторинга многолетней мерзлоты
