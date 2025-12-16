https://crimea.ria.ru/20251216/chetvero-podrostkov-khoteli-podorvat-nefteprovod-v-lipetskoy-oblasti-1151698897.html
Четверо подростков хотели подорвать нефтепровод в Липецкой области
Четверо подростков хотели подорвать нефтепровод в Липецкой области - РИА Новости Крым, 16.12.2025
Четверо подростков хотели подорвать нефтепровод в Липецкой области
В Липецкой области задержаны четверо подростков возрастом от 14 до 17 лет, которые по заданию украинских спецслужб готовили подрыв на наземном участке... РИА Новости Крым, 16.12.2025
2025-12-16T10:09
2025-12-16T10:09
2025-12-16T10:09
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
диверсия
закон и право
липецкая область
нефтепровод
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/09/18/1120968077_0:79:1594:976_1920x0_80_0_0_0994a60832bacedda82f63c1250f1df4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. В Липецкой области задержаны четверо подростков возрастом от 14 до 17 лет, которые по заданию украинских спецслужб готовили подрыв на наземном участке нефтепровода "Транснефть-Дружба". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ России.По данным ведомства, подростки через группу по поиску быстрого заработка в одном из мессенджеров установили контакт с сотрудником украинских спецслужб. Мужчина пообещал юношам денежное вознаграждение за поджоги объектов транспортной и энергетической инфраструктуры и передал им координаты тайника со взрывчаткой для подрыва нефтепродуктопровода.Возбуждено уголовное дело по статье "Приготовление к диверсии". Подросткам грозит до 20 лет лишения свободы.Ранее в Мариуполе сотрудники ФСБ задержали 16-летнего подростка за поджог вышки сотовой связи.Также были задержаны десять россиян в Республике Коми, Астраханской, Вологодской, Волгоградской областях и Краснодарском крае. Они подозреваются в том, что по заданию украинских спецслужб осуществляли поджоги служебных автомобилей и вмешательство в работу энергетики и транспорта.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские спецслужбы предотвратили почти 300 терактов в 2025 годуЖителя Симферополя будут судить за экстремизм в соцсетяхВ Крыму шпиона приговорили к 15 годам колонии
липецкая область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/09/18/1120968077_95:0:1500:1054_1920x0_80_0_0_8d850745d0f996bb139e6785911a59e2.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), диверсия, закон и право, липецкая область, нефтепровод, новости
Четверо подростков хотели подорвать нефтепровод в Липецкой области
ФСБ задержала четверых подростков за попытку подорвать нефтепровод в Липецкой области