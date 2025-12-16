Рейтинг@Mail.ru
Четверо подростков хотели подорвать нефтепровод в Липецкой области - РИА Новости Крым, 16.12.2025
Четверо подростков хотели подорвать нефтепровод в Липецкой области
Четверо подростков хотели подорвать нефтепровод в Липецкой области - РИА Новости Крым, 16.12.2025
Четверо подростков хотели подорвать нефтепровод в Липецкой области
В Липецкой области задержаны четверо подростков возрастом от 14 до 17 лет, которые по заданию украинских спецслужб готовили подрыв на наземном участке... РИА Новости Крым, 16.12.2025
2025-12-16T10:09
2025-12-16T10:09
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
диверсия
закон и право
липецкая область
нефтепровод
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. В Липецкой области задержаны четверо подростков возрастом от 14 до 17 лет, которые по заданию украинских спецслужб готовили подрыв на наземном участке нефтепровода "Транснефть-Дружба". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ России.По данным ведомства, подростки через группу по поиску быстрого заработка в одном из мессенджеров установили контакт с сотрудником украинских спецслужб. Мужчина пообещал юношам денежное вознаграждение за поджоги объектов транспортной и энергетической инфраструктуры и передал им координаты тайника со взрывчаткой для подрыва нефтепродуктопровода.Возбуждено уголовное дело по статье "Приготовление к диверсии". Подросткам грозит до 20 лет лишения свободы.Ранее в Мариуполе сотрудники ФСБ задержали 16-летнего подростка за поджог вышки сотовой связи.Также были задержаны десять россиян в Республике Коми, Астраханской, Вологодской, Волгоградской областях и Краснодарском крае. Они подозреваются в том, что по заданию украинских спецслужб осуществляли поджоги служебных автомобилей и вмешательство в работу энергетики и транспорта.
липецкая область
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), диверсия, закон и право, липецкая область, нефтепровод, новости
Четверо подростков хотели подорвать нефтепровод в Липецкой области

ФСБ задержала четверых подростков за попытку подорвать нефтепровод в Липецкой области

10:09 16.12.2025
 
Сотрудник ФСБ РФ
Сотрудник ФСБ РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. В Липецкой области задержаны четверо подростков возрастом от 14 до 17 лет, которые по заданию украинских спецслужб готовили подрыв на наземном участке нефтепровода "Транснефть-Дружба". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ России.
"Пресечена противоправная деятельность четырех несовершеннолетних в возрасте 14-17 лет, планировавших с использованием самодельного взрывного устройства (СВУ) совершить диверсию на наземном участке магистрального нефтепродуктопровода "Транснефть - Дружба" в Лебедянском районе Липецкой области", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, подростки через группу по поиску быстрого заработка в одном из мессенджеров установили контакт с сотрудником украинских спецслужб. Мужчина пообещал юношам денежное вознаграждение за поджоги объектов транспортной и энергетической инфраструктуры и передал им координаты тайника со взрывчаткой для подрыва нефтепродуктопровода.
Возбуждено уголовное дело по статье "Приготовление к диверсии". Подросткам грозит до 20 лет лишения свободы.
Ранее в Мариуполе сотрудники ФСБ задержали 16-летнего подростка за поджог вышки сотовой связи.
Также были задержаны десять россиян в Республике Коми, Астраханской, Вологодской, Волгоградской областях и Краснодарском крае. Они подозреваются в том, что по заданию украинских спецслужб осуществляли поджоги служебных автомобилей и вмешательство в работу энергетики и транспорта.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Российские спецслужбы предотвратили почти 300 терактов в 2025 году
Жителя Симферополя будут судить за экстремизм в соцсетях
В Крыму шпиона приговорили к 15 годам колонии
 
ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)ДиверсияЗакон и правоЛипецкая областьНефтепроводНовости
 
