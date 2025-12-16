https://crimea.ria.ru/20251216/chetvero-podrostkov-khoteli-podorvat-nefteprovod-v-lipetskoy-oblasti-1151698897.html

Четверо подростков хотели подорвать нефтепровод в Липецкой области

Четверо подростков хотели подорвать нефтепровод в Липецкой области - РИА Новости Крым, 16.12.2025

Четверо подростков хотели подорвать нефтепровод в Липецкой области

В Липецкой области задержаны четверо подростков возрастом от 14 до 17 лет, которые по заданию украинских спецслужб готовили подрыв на наземном участке... РИА Новости Крым, 16.12.2025

2025-12-16T10:09

2025-12-16T10:09

2025-12-16T10:09

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

диверсия

закон и право

липецкая область

нефтепровод

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/09/18/1120968077_0:79:1594:976_1920x0_80_0_0_0994a60832bacedda82f63c1250f1df4.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. В Липецкой области задержаны четверо подростков возрастом от 14 до 17 лет, которые по заданию украинских спецслужб готовили подрыв на наземном участке нефтепровода "Транснефть-Дружба". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ России.По данным ведомства, подростки через группу по поиску быстрого заработка в одном из мессенджеров установили контакт с сотрудником украинских спецслужб. Мужчина пообещал юношам денежное вознаграждение за поджоги объектов транспортной и энергетической инфраструктуры и передал им координаты тайника со взрывчаткой для подрыва нефтепродуктопровода.Возбуждено уголовное дело по статье "Приготовление к диверсии". Подросткам грозит до 20 лет лишения свободы.Ранее в Мариуполе сотрудники ФСБ задержали 16-летнего подростка за поджог вышки сотовой связи.Также были задержаны десять россиян в Республике Коми, Астраханской, Вологодской, Волгоградской областях и Краснодарском крае. Они подозреваются в том, что по заданию украинских спецслужб осуществляли поджоги служебных автомобилей и вмешательство в работу энергетики и транспорта.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские спецслужбы предотвратили почти 300 терактов в 2025 годуЖителя Симферополя будут судить за экстремизм в соцсетяхВ Крыму шпиона приговорили к 15 годам колонии

липецкая область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), диверсия, закон и право, липецкая область, нефтепровод, новости