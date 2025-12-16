Рейтинг@Mail.ru
Где в горах Крыма больше всего снега - РИА Новости Крым, 16.12.2025
https://crimea.ria.ru/20251216/gde-v-gorakh-kryma-bolshe-vsego-snega-1151698741.html
Где в горах Крыма больше всего снега
Где в горах Крыма больше всего снега - РИА Новости Крым, 16.12.2025
Где в горах Крыма больше всего снега
На горной вершине Ай-Петри в Крыму высота снежного покрова достигает трех сантиметров. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказали в Крымском... РИА Новости Крым, 16.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. На горной вершине Ай-Петри в Крыму высота снежного покрова достигает трех сантиметров. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказали в Крымском гидрометцентре.В ближайшее время осадков не ожидается, уточнили в гидрометцентре.Ранее ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец рассказывал в эфире радио "Спутник в Крыму", что погода на текущей неделе будет крайне неустойчивой. 13 декабря настоящая зимняя сказка пришла на плато Ай-Петри в Крыму. Видео зимних заснеженных пейзажей опубликовал Туристический центр Ай-Петри.
Новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. На горной вершине Ай-Петри в Крыму высота снежного покрова достигает трех сантиметров. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказали в Крымском гидрометцентре.

"Высота снежного покрова в горах: на Ай-Петри три сантиметра, а на Ангарском перевале - до одного сантиметра", - рассказал дежурный синоптик.

В ближайшее время осадков не ожидается, уточнили в гидрометцентре.
Ранее ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец рассказывал в эфире радио "Спутник в Крыму", что погода на текущей неделе будет крайне неустойчивой. 13 декабря настоящая зимняя сказка пришла на плато Ай-Петри в Крыму. Видео зимних заснеженных пейзажей опубликовал Туристический центр Ай-Петри.
