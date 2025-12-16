https://crimea.ria.ru/20251216/gde-v-gorakh-kryma-bolshe-vsego-snega-1151698741.html
Где в горах Крыма больше всего снега
Где в горах Крыма больше всего снега - РИА Новости Крым, 16.12.2025
Где в горах Крыма больше всего снега
На горной вершине Ай-Петри в Крыму высота снежного покрова достигает трех сантиметров. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказали в Крымском... РИА Новости Крым, 16.12.2025
2025-12-16T10:00
2025-12-16T10:00
2025-12-16T10:00
крым
новости крыма
ай-петри
крымский гидрометцентр
погода в крыму
крымская погода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/02/1142300936_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_e107e14f43157b6d34392470802194ae.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. На горной вершине Ай-Петри в Крыму высота снежного покрова достигает трех сантиметров. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказали в Крымском гидрометцентре.В ближайшее время осадков не ожидается, уточнили в гидрометцентре.Ранее ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец рассказывал в эфире радио "Спутник в Крыму", что погода на текущей неделе будет крайне неустойчивой. 13 декабря настоящая зимняя сказка пришла на плато Ай-Петри в Крыму. Видео зимних заснеженных пейзажей опубликовал Туристический центр Ай-Петри.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму обработали опасные участки дорог на случай гололеда и снегопадовЗамерзали с детьми – с трассы под Саратовом эвакуировали 148 человекМороз в Симферополе: на дороги вышли спецмашины
крым
ай-петри
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/02/1142300936_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_4e451438568bcf5dcdab95cf857d3cea.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, ай-петри, крымский гидрометцентр, погода в крыму, крымская погода
Где в горах Крыма больше всего снега
В Крыму на Ай-Петри высота снежного покрова достигла трех сантиметров