В Крыму национализировали имущество украинского боксера Усика

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек - РИА Новости Крым. Имущество украинского боксера Александра Усика и советника вице-премьер-министра Украины, экс-депутата Верховной рады Игоря Франчука национализировали в Крыму. Об этом сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.По его словам, сегодня перечень национализированного имущества пополнился имуществом еще 84 физических и юридических лиц, сотрудничающих с Киевом и при этом зарабатывающих в Крыму деньги, которые идут на поддержку украинских нацистов. Также в список вошло имущество гражданина Украины, предпринимателя и политика, бывшего нардепа Украины Игоря Франчука, который с 2018 года постоянно проживает на территории Украины. Он является советником вице-премьер-министра Украины.Кроме того, под национализацию попали фирма "Таврида-Плаза", которой владеет украинская группа компаний "ТММ", занимающаяся производством БПЛА, сверхлегких и легких самолетов; ПАО "Шахта имени А.Ф. Засядько", основным акционером которого является Фонд Государственного имущества Украины; фирма "Элеватор Октябрьское", одним из учредителей которой является дочерняя компания, принадлежащая американской инвестиционной группе NCH Capital Inc, а также имущество граждан, воюющих на стороне ВСУ.По словам главы крымского парламента, собственностью Крыма стало имущество и иных юридических лиц, контроль над которыми осуществляется с территории Украины. Эту работу продолжат.Власти Крыма ранее направили почти 7 млрд рублей от национализации имущества граждан Украины на благоустройство дворов, ремонт сетей и объектов соцкультбыта, сообщил глава РК Сергей Аксенов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму продали еще 25 национализированных объектов на 2,2 млрд рублей"Севстар" передали под управление временной администрацииВ Крыму за год национализировали более 900 объектов

