Рейтинг@Mail.ru
16-летнего подростка задержали за поджог вышки связи в ДНР - РИА Новости Крым, 16.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251216/16-letnego-podrostka-zaderzhali-za-podzhog-vyshki-svyazi-v-dnr-1151697902.html
16-летнего подростка задержали за поджог вышки связи в ДНР
16-летнего подростка задержали за поджог вышки связи в ДНР - РИА Новости Крым, 16.12.2025
16-летнего подростка задержали за поджог вышки связи в ДНР
В Мариуполе задержан 16-летний местный житель, который по заданию неизвестных поджег вышку сотовой связи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на... РИА Новости Крым, 16.12.2025
2025-12-16T09:38
2025-12-16T09:38
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
донецкая народная республика (днр)
теракт
новости
мариуполь
закон и право
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125901496_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_1930b8c51ad55451e5b76584ee084a65.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. В Мариуполе задержан 16-летний местный житель, который по заданию неизвестных поджег вышку сотовой связи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Донецкой Народной Республике.В отношении подростка возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205 УК России "Террористический акт".Ранее в ФСБ России сообщили о задержании десяти россиян в республике Коми, Астраханской, Вологодской, Волгоградской областях и Краснодарском крае. Они подозреваются в том, что по заданию украинских спецслужб осуществляли поджоги служебных автомобилей и вмешательство в работу энергетики и транспорта.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские спецслужбы предотвратили почти 300 терактов в 2025 годуЖителя Симферополя будут судить за экстремизм в соцсетяхВ Крыму шпиона приговорили к 15 годам колонии
донецкая народная республика (днр)
мариуполь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125901496_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_919e83cde012800c9c7cfa0608956bea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), донецкая народная республика (днр), теракт, новости, мариуполь, закон и право
16-летнего подростка задержали за поджог вышки связи в ДНР

16-летнего подростка задержали за поджог вышки сотовой связи в Мариуполе – УФСБ

09:38 16.12.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. В Мариуполе задержан 16-летний местный житель, который по заданию неизвестных поджег вышку сотовой связи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Донецкой Народной Республике.
"Управлением ФСБ России по Донецкой Народной Республике задержан житель Мариуполя, причастный к совершению террористического акта. Установлено, что 16-летний подросток, находясь в поисках подработки, установил контакт с неизвестным лицом в мессенджере Telegram и по его заданию осуществил поджог вышки оператора связи", - говорится в сообщении.
В отношении подростка возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205 УК России "Террористический акт".
Ранее в ФСБ России сообщили о задержании десяти россиян в республике Коми, Астраханской, Вологодской, Волгоградской областях и Краснодарском крае. Они подозреваются в том, что по заданию украинских спецслужб осуществляли поджоги служебных автомобилей и вмешательство в работу энергетики и транспорта.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Российские спецслужбы предотвратили почти 300 терактов в 2025 году
Жителя Симферополя будут судить за экстремизм в соцсетях
В Крыму шпиона приговорили к 15 годам колонии
 
ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)Донецкая Народная Республика (ДНР)ТерактНовостиМариупольЗакон и право
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:45"Безопасные счета" и билеты в театр: крымчане отдали аферистам 20 млн
09:44В Крыму национализировали имущество украинского боксера Усика
09:44Крымчанин задержан за призыв ударить дроном по Параду на Красной Площади
09:3816-летнего подростка задержали за поджог вышки связи в ДНР
09:17В США все идет к новому шатдауну – чем это грозит переговорам по Украине
09:03Крымский мост: ситуация на утро вторника
08:32"Мама" гардемаринов и Анфиса из "Девчат": к 90-летию Светланы Дружининой
08:16Над Крымом сбиты беспилотники
07:51В Крыму за неправильное применение пестицидов оштрафовали 23 хозяйства
07:37Беспилотник сбит на подлете к Москве
07:21ВСУ за неделю убили 14 россиян и ранили 69 – из них четверо детей
06:59Когда Запад прекратит бойкот российских спортсменов – мнение
06:38Зимний отпуск в одиночку – россияне выбирают города Крыма
06:10С лампочками и "снегом": сколько стоят искусственные елки в Крыму
00:01Где в Крыму во вторник пройдут дожди
00:00Какой сегодня праздник: 16 декабря
23:32Трамп провел переговоры по Украине с европейскими лидерами и Зеленским
22:55Попытка диверсии ВСУ в Новороссийске и переговоры США и Украины: главное
22:42Что не дает США и Украине договориться в Берлине – мнение
22:19ВСУ пытались устроить диверсию подводным беспилотником в Новороссийске
Лента новостейМолния