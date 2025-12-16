https://crimea.ria.ru/20251216/16-letnego-podrostka-zaderzhali-za-podzhog-vyshki-svyazi-v-dnr-1151697902.html

16-летнего подростка задержали за поджог вышки связи в ДНР

16-летнего подростка задержали за поджог вышки связи в ДНР

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. В Мариуполе задержан 16-летний местный житель, который по заданию неизвестных поджег вышку сотовой связи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Донецкой Народной Республике.В отношении подростка возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205 УК России "Террористический акт".Ранее в ФСБ России сообщили о задержании десяти россиян в республике Коми, Астраханской, Вологодской, Волгоградской областях и Краснодарском крае. Они подозреваются в том, что по заданию украинских спецслужб осуществляли поджоги служебных автомобилей и вмешательство в работу энергетики и транспорта.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские спецслужбы предотвратили почти 300 терактов в 2025 годуЖителя Симферополя будут судить за экстремизм в соцсетяхВ Крыму шпиона приговорили к 15 годам колонии

