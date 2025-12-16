Рейтинг@Mail.ru
16.12.2025
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
Крымский мост: ситуация на утро вторника
Крымский мост: ситуация на утро вторника - РИА Новости Крым, 16.12.2025
Крымский мост: ситуация на утро вторника
Проезд по Крымскому мосту утром во вторник свободен с обеих сторон. Об этом сообщает Тelegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. Проезд по Крымскому мосту утром во вторник свободен с обеих сторон. Об этом сообщает Тelegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Проезд по Крымскому мосту в настоящее время разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Кроме того, действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей. Альтернативный маршрут проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Новости
крымский мост, очереди на крымском мосту, транспорт, логистика, крым, новости крыма
Крымский мост: ситуация на утро вторника

Крымский мост сейчас свободен для проезда

09:03 16.12.2025 (обновлено: 09:04 16.12.2025)
 
© РИА Новости . Константин МихальчевскийКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. Проезд по Крымскому мосту утром во вторник свободен с обеих сторон. Об этом сообщает Тelegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.
"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет", - говорится в сообщении по состоянию на 9 утра.
Проезд по Крымскому мосту в настоящее время разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Кроме того, действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей. Альтернативный маршрут проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
