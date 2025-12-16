https://crimea.ria.ru/20251216/krymskiy-most-situatsiya-na-utro-vtornika-1151697503.html

Крымский мост: ситуация на утро вторника

Крымский мост: ситуация на утро вторника - РИА Новости Крым, 16.12.2025

Крымский мост: ситуация на утро вторника

Проезд по Крымскому мосту утром во вторник свободен с обеих сторон. Об этом сообщает Тelegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 16.12.2025

2025-12-16T09:03

2025-12-16T09:03

2025-12-16T09:04

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

очереди на крымском мосту

транспорт

логистика

крым

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/0a/1138001904_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a0282e0c4dfdd4ba4d0959e1dc1a40c2.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. Проезд по Крымскому мосту утром во вторник свободен с обеих сторон. Об этом сообщает Тelegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Проезд по Крымскому мосту в настоящее время разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Кроме того, действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей. Альтернативный маршрут проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крымский мост

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, очереди на крымском мосту, транспорт, логистика, крым, новости крыма