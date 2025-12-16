https://crimea.ria.ru/20251216/krymskiy-most-situatsiya-na-utro-vtornika-1151697503.html
Крымский мост: ситуация на утро вторника
Крымский мост: ситуация на утро вторника - РИА Новости Крым, 16.12.2025
Крымский мост: ситуация на утро вторника
Проезд по Крымскому мосту утром во вторник свободен с обеих сторон. Об этом сообщает Тelegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 16.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. Проезд по Крымскому мосту утром во вторник свободен с обеих сторон. Об этом сообщает Тelegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Проезд по Крымскому мосту в настоящее время разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Кроме того, действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей. Альтернативный маршрут проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
