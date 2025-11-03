Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост закрыли для электромобилей и машин-гибридов - РИА Новости Крым, 03.11.2025
Ситуация на дорогах Крыма
Крымский мост закрыли для электромобилей и машин-гибридов
Крымский мост закрыли для электромобилей и машин-гибридов - РИА Новости Крым, 03.11.2025
Крымский мост закрыли для электромобилей и машин-гибридов
На Крымском мосту начали действовать ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей на выезд с полуострова. Об этом напоминает... РИА Новости Крым, 03.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. На Крымском мосту начали действовать ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей на выезд с полуострова. Об этом напоминает официальный Telegram-канал правительства Республики Крым.Власти региона просят граждан с пониманием отнестись к таким мерам. Решение принято по рекомендации силовых и правоохранительных структур с целью обеспечения безопасности.Соответствующий указ опубликован на официальном портале правительства Республики Крым.Кроме того, ограничения введены и со стороны Тамани. Накануне соответствующий указ подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Запрет начнет действовать 3 ноября на участке федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь от развязки на станицу Тамань до въезда на Крымский мост.
Новости
Крымский мост закрыли для электромобилей и машин-гибридов

С 3 ноября на Крымском мосту ввели запрет на движение электромобилей и гибридных авто

09:51 03.11.2025 (обновлено: 09:54 03.11.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. На Крымском мосту начали действовать ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей на выезд с полуострова. Об этом напоминает официальный Telegram-канал правительства Республики Крым.
"Указом Главы Крыма с 3 ноября вводится временное ограничение движения гибридных транспортных средств и электромобилей на участке дороги в направлении транспортного перехода через Керченский пролив", - говорится в сообщении.
Власти региона просят граждан с пониманием отнестись к таким мерам. Решение принято по рекомендации силовых и правоохранительных структур с целью обеспечения безопасности.
Соответствующий указ опубликован на официальном портале правительства Республики Крым.
Кроме того, ограничения введены и со стороны Тамани. Накануне соответствующий указ подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Запрет начнет действовать 3 ноября на участке федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь от развязки на станицу Тамань до въезда на Крымский мост.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В России потратят 5,7 млрд рублей на зарядные станции для электромобилей
В Крыму наблюдается взрывной спрос на электрокары – с чем это связано
Как работает сухопутный коридор в Крым и насколько он безопасен
 
Ситуация на дорогах КрымаНовостиКрымский мостКерчьКерченский проливСергей АксеновКрымНовости КрымаБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
Лента новостейМолния