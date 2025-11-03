https://crimea.ria.ru/20251103/krymskiy-most-zakryli-dlya-elektromobiley-i-mashin-gibridov-1150632617.html
Крымский мост закрыли для электромобилей и машин-гибридов
Крымский мост закрыли для электромобилей и машин-гибридов
2025-11-03T09:51
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. На Крымском мосту начали действовать ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей на выезд с полуострова. Об этом напоминает официальный Telegram-канал правительства Республики Крым.Власти региона просят граждан с пониманием отнестись к таким мерам. Решение принято по рекомендации силовых и правоохранительных структур с целью обеспечения безопасности.Соответствующий указ опубликован на официальном портале правительства Республики Крым.Кроме того, ограничения введены и со стороны Тамани. Накануне соответствующий указ подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Запрет начнет действовать 3 ноября на участке федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь от развязки на станицу Тамань до въезда на Крымский мост.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России потратят 5,7 млрд рублей на зарядные станции для электромобилейВ Крыму наблюдается взрывной спрос на электрокары – с чем это связаноКак работает сухопутный коридор в Крым и насколько он безопасен
