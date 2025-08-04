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В России потратят 5,7 млрд рублей на зарядные станции для электромобилей
В России потратят 5,7 млрд рублей на зарядные станции для электромобилей - РИА Новости Крым, 04.08.2025
В России потратят 5,7 млрд рублей на зарядные станции для электромобилей
Порядка 5,7 млрд рублей будет направлено на создание зарядной инфраструктуры для электротранспорта в России. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ. РИА Новости Крым, 04.08.2025
2025-08-04T11:20
2025-08-04T11:20
2025-08-04T11:20
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финансирование
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости Крым. Порядка 5,7 млрд рублей будет направлено на создание зарядной инфраструктуры для электротранспорта в России. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.Соответствующее решение позволит за течение трех лет открыть еще около 1,9 тысяч новых зарядных станций для электротранспорта, уточнили в пресс-службе, отметив, что в стране, благодаря существующим мерам поддержки, уже работает свыше двух тысяч станций для оперативной подзарядки электромобилей.Электромобили, которые являются экологичным видом транспорта, становятся все более популярными в России, что стимулирует развитие специализированной транспортной инфраструктуры, добавили в правительстве.Ранее правительство РФ установило требование, согласно которому на автозаправочных станциях в России с 2026-го года должна быть обеспечена возможность использования зарядных станций постоянного тока для электромобилей мощностью не менее 44 кВт.В Севастополе до конца 2025 года установят еще 15 электрозарядочных станций.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму нарастили производство гольфкаров на 300%Обычные "ГАЗели" в электрические: в Крыму создали уникальный комплексКрыму нужно больше судостроителей и механиков для электромобилей
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электромобиль, россия, правительство россии, новости, транспорт, финансирование
В России потратят 5,7 млрд рублей на зарядные станции для электромобилей
5,7 миллиардов рублей направят на открытие зарядных станций для электромобилей в России
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости Крым. Порядка 5,7 млрд рублей будет направлено на создание зарядной инфраструктуры для электротранспорта в России. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.
"Теперь в рамках нацпроекта "Промышленное обеспечение транспортной мобильности" правительство направит дополнительно порядка 5,7 млрд рублей на создание зарядной инфраструктуры для электротранспорта. Субсидирование пойдет на компенсацию операторам ЭЗС части затрат на закупку и технологическое присоединение к электросетям нового оборудования", - говорится в сообщении.
Соответствующее решение позволит за течение трех лет открыть еще около 1,9 тысяч новых зарядных станций для электротранспорта, уточнили в пресс-службе, отметив, что в стране, благодаря существующим мерам поддержки, уже работает свыше двух тысяч станций для оперативной подзарядки электромобилей.
Электромобили, которые являются экологичным видом транспорта, становятся все более популярными в России, что стимулирует развитие специализированной транспортной инфраструктуры, добавили в правительстве.
Ранее правительство РФ установило требование, согласно которому на автозаправочных станциях в России с 2026-го года должна быть обеспечена возможность использования зарядных станций
постоянного тока для электромобилей мощностью не менее 44 кВт.
В Севастополе до конца 2025 года установят еще 15 электрозарядочных станций
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