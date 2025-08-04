https://crimea.ria.ru/20250804/v-rossii-potratyat-57-mlrd-rubley-na-zaryadnye-stantsii-dlya-elektromobiley-1148469802.html

В России потратят 5,7 млрд рублей на зарядные станции для электромобилей

В России потратят 5,7 млрд рублей на зарядные станции для электромобилей - РИА Новости Крым, 04.08.2025

В России потратят 5,7 млрд рублей на зарядные станции для электромобилей

Порядка 5,7 млрд рублей будет направлено на создание зарядной инфраструктуры для электротранспорта в России. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ. РИА Новости Крым, 04.08.2025

2025-08-04T11:20

2025-08-04T11:20

2025-08-04T11:20

электромобиль

россия

правительство россии

новости

транспорт

финансирование

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости Крым. Порядка 5,7 млрд рублей будет направлено на создание зарядной инфраструктуры для электротранспорта в России. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.Соответствующее решение позволит за течение трех лет открыть еще около 1,9 тысяч новых зарядных станций для электротранспорта, уточнили в пресс-службе, отметив, что в стране, благодаря существующим мерам поддержки, уже работает свыше двух тысяч станций для оперативной подзарядки электромобилей.Электромобили, которые являются экологичным видом транспорта, становятся все более популярными в России, что стимулирует развитие специализированной транспортной инфраструктуры, добавили в правительстве.Ранее правительство РФ установило требование, согласно которому на автозаправочных станциях в России с 2026-го года должна быть обеспечена возможность использования зарядных станций постоянного тока для электромобилей мощностью не менее 44 кВт.В Севастополе до конца 2025 года установят еще 15 электрозарядочных станций.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму нарастили производство гольфкаров на 300%Обычные "ГАЗели" в электрические: в Крыму создали уникальный комплексКрыму нужно больше судостроителей и механиков для электромобилей

россия

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

электромобиль, россия, правительство россии, новости, транспорт, финансирование