Новые ограничения на Крымском мосту: кому запретят проезд

Новые ограничения на Крымском мосту: кому запретят проезд - РИА Новости Крым, 30.10.2025

Новые ограничения на Крымском мосту: кому запретят проезд

С 3 ноября электромобилям и гибридным авто запретят въезд на Крымский мост со стороны Тамани. Соответствующий указ подписал губернатор Краснодарского края...

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. С 3 ноября электромобилям и гибридным авто запретят въезд на Крымский мост со стороны Тамани. Соответствующий указ подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, сообщает пресс-служба администрации региона.Согласно документу, ограничения начнут действовать с 00:00 3 ноября на участке федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь от развязки на станицу Тамань до въезда на Крымский мост.Ранее по Крымскому мосту уже был ограничен проезд грузового транспорта. Для "запрещенных" авто предусмотрен альтернативный сухопутный маршрут, пролегающий от Таганрога до Джанкоя.В Симферополе автобусы и троллейбусы вечерних рейсов 30 октября и ранних утренних рейсов 31 октября в направлении от железнодорожного вокзала в сторону Евпаторийского шоссе в Симферополе будут ходить с большим маршрутным крюком – через площадь Московскую и далее по путепроводу над Евпаторийской трассой с выездом на нее.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

