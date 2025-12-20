https://crimea.ria.ru/20251220/orban-zayavil-o-kachestvennom-sdvige-v-voennoy-logike-evropy-1151838816.html

Орбан заявил о качественном сдвиге в военной логике Европы

Орбан заявил о качественном сдвиге в военной логике Европы

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым. Предоставление Украине займа в 90 миллиардов евро знаменует кардинальное изменение в военной стратегии Евросоюза, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.По мнению венгерского премьера, этот заем пробудит интерес европейских элит к продолжению и эскалации конфликта, поскольку для них неприемлемы финансовые потери, которые наступят при поражении Украины.По его словам, теперь продолжение войны прочно связано с финансовым интересом.Европейские лидеры на саммите ЕС не смогли согласовать конфискацию незаконно замороженных российских активов. Вместо 210 миллиардов евро Киеву пока дадут лишь 90 миллиардов в виде кредита на 2026-2027 годы, сообщил глава Евросовета Антониу Кошта.Президент России Владимир Путин отметил, что попытки европейских властей изъять замороженные активы России являются грабежом, но им это не удается сделать, поскольку такие действия будут иметь серьезные последствия. По словам российского лидера, такие действия станут не просто ударом по имиджу еврозоны, а подрывом доверия к ней.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мир или война: как сложатся отношения России и Европы из-за Украины Путин назвал бредом угрозу "нападения" России на Европу Песков прокомментировал призыв Рютте готовиться к войне

