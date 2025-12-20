Рейтинг@Mail.ru
Орбан заявил о качественном сдвиге в военной логике Европы - РИА Новости Крым, 20.12.2025
Орбан заявил о качественном сдвиге в военной логике Европы
Предоставление Украине займа в 90 миллиардов евро знаменует кардинальное изменение в военной стратегии Евросоюза, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. РИА Новости Крым, 20.12.2025
виктор орбан
европейский союз (ес)
венгрия
в мире
украина
коллективный запад
западная помощь украине
новости сво
деньги
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым. Предоставление Украине займа в 90 миллиардов евро знаменует кардинальное изменение в военной стратегии Евросоюза, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.По мнению венгерского премьера, этот заем пробудит интерес европейских элит к продолжению и эскалации конфликта, поскольку для них неприемлемы финансовые потери, которые наступят при поражении Украины.По его словам, теперь продолжение войны прочно связано с финансовым интересом.Европейские лидеры на саммите ЕС не смогли согласовать конфискацию незаконно замороженных российских активов. Вместо 210 миллиардов евро Киеву пока дадут лишь 90 миллиардов в виде кредита на 2026-2027 годы, сообщил глава Евросовета Антониу Кошта.Президент России Владимир Путин отметил, что попытки европейских властей изъять замороженные активы России являются грабежом, но им это не удается сделать, поскольку такие действия будут иметь серьезные последствия. По словам российского лидера, такие действия станут не просто ударом по имиджу еврозоны, а подрывом доверия к ней.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мир или война: как сложатся отношения России и Европы из-за Украины Путин назвал бредом угрозу "нападения" России на Европу Песков прокомментировал призыв Рютте готовиться к войне
Новости
виктор орбан, европейский союз (ес), венгрия, в мире, украина, коллективный запад, западная помощь украине, новости сво, деньги, новости
Орбан заявил о качественном сдвиге в военной логике Европы

11:39 20.12.2025
 
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым. Предоставление Украине займа в 90 миллиардов евро знаменует кардинальное изменение в военной стратегии Евросоюза, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Впервые в истории Европейского союза 24 государства-члена совместно предоставили военный займ стране, не входящей в Союз. Это не техническая деталь, а качественный сдвиг. Логика займа ясна: тот, кто дает деньги в долг, хочет их вернуть", – цитирует политика РИА Новости.
По мнению венгерского премьера, этот заем пробудит интерес европейских элит к продолжению и эскалации конфликта, поскольку для них неприемлемы финансовые потери, которые наступят при поражении Украины.
"С этого момента речь идет уже не просто о политических или моральных решениях, а о жестких финансовых ограничениях, которые толкают Европу в одном направлении: к войне. Таким образом, брюссельская военная логика усиливается. Она не замедляется, не ослабевает, а институционализируется", - добавил Орбан.
По его словам, теперь продолжение войны прочно связано с финансовым интересом.
Европейские лидеры на саммите ЕС не смогли согласовать конфискацию незаконно замороженных российских активов. Вместо 210 миллиардов евро Киеву пока дадут лишь 90 миллиардов в виде кредита на 2026-2027 годы, сообщил глава Евросовета Антониу Кошта.
Президент России Владимир Путин отметил, что попытки европейских властей изъять замороженные активы России являются грабежом, но им это не удается сделать, поскольку такие действия будут иметь серьезные последствия. По словам российского лидера, такие действия станут не просто ударом по имиджу еврозоны, а подрывом доверия к ней.
Мир или война: как сложатся отношения России и Европы из-за Украины
Путин назвал бредом угрозу "нападения" России на Европу
Песков прокомментировал призыв Рютте готовиться к войне
 
