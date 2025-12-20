Орбан заявил о качественном сдвиге в военной логике Европы
Предоставление военного займа Киеву знаменует сдвиг в логике Евросоюза – Орбан
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым. Предоставление Украине займа в 90 миллиардов евро знаменует кардинальное изменение в военной стратегии Евросоюза, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Впервые в истории Европейского союза 24 государства-члена совместно предоставили военный займ стране, не входящей в Союз. Это не техническая деталь, а качественный сдвиг. Логика займа ясна: тот, кто дает деньги в долг, хочет их вернуть", – цитирует политика РИА Новости.
По мнению венгерского премьера, этот заем пробудит интерес европейских элит к продолжению и эскалации конфликта, поскольку для них неприемлемы финансовые потери, которые наступят при поражении Украины.
"С этого момента речь идет уже не просто о политических или моральных решениях, а о жестких финансовых ограничениях, которые толкают Европу в одном направлении: к войне. Таким образом, брюссельская военная логика усиливается. Она не замедляется, не ослабевает, а институционализируется", - добавил Орбан.
По его словам, теперь продолжение войны прочно связано с финансовым интересом.
Европейские лидеры на саммите ЕС не смогли согласовать конфискацию незаконно замороженных российских активов. Вместо 210 миллиардов евро Киеву пока дадут лишь 90 миллиардов в виде кредита на 2026-2027 годы, сообщил глава Евросовета Антониу Кошта.
Президент России Владимир Путин отметил, что попытки европейских властей изъять замороженные активы России являются грабежом, но им это не удается сделать, поскольку такие действия будут иметь серьезные последствия. По словам российского лидера, такие действия станут не просто ударом по имиджу еврозоны, а подрывом доверия к ней.
