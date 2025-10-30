Рейтинг@Mail.ru
В Симферополе из-за рухнувшей фуры троллейбусы и автобусы изменят маршрут
В Симферополе из-за рухнувшей фуры троллейбусы и автобусы изменят маршрут
2025-10-30T16:43
2025-10-30T16:43
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Все автобусы и троллейбусы вечерних рейсов 30 октября и ранних утренних рейсов 31 октября в направлении от железнодорожного вокзала в сторону Евпаторийского шоссе в Симферополе будут ходить с большим маршрутным крюком – через площадь Московскую и далее по путепроводу над Евпаторийской трассой с выездом на нее. Об этом, отвечая на вопрос РИА Новости Крым, сообщили в пресс-службе ГУП "Крымтроллейбус".29 октября в Симферополе грузовик упал с моста на рельсы в районе ЖД-вокзала. Для того, чтобы извлечь фуру с территории железной дороги, мост над путями, который является транспортной артерией между районами Симферополя, временно перекроют с 21:30 30 октября по 6:00 31 октября, предупредили в администрации Симферополя.В пресс-службе перевозчика добавили, что временное транспортное сообщение районов Евпаторийского шоссе и Москалева осуществляется по ходу следования: ул. Гагарина – ул. Киевская – Восточный обход Симферополя – Евпаторийское шоссе – ул. Москалева; пер. Элеваторный – путепровод ул. Героев Сталинграда – ул. Маршала Василевского – ул. Амурская – ул. Ухтомского – ул. Москалева – ул. Евпаторийское шоссе; пер. Элеваторный – путепровод ул. Героев Сталинграда – ул. М. Василевского – ул. Генова – ул. Локомотивная – ул. Леси Украинки – Евпаторийское шоссе – ул. Москалева.Напомним, что ранее из-за ремонта количество путей, ведущих к железнодорожному вокзалу и центру Симферополя со стороны района Жигулиной Рощи, Украинки, поселков Белоглинка, Мирное, Богдановка, Грэсовский была ограничена из-за длительного ремонта так называемого "горбатого моста", реконструкция которого затягивается.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
16:43 30.10.2025
 
© Фото: пресс-служба ГУП РК "Крымтроллейбус"Троллейбусы в Симферополе
Троллейбусы в Симферополе
© Фото: пресс-служба ГУП РК "Крымтроллейбус"
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Все автобусы и троллейбусы вечерних рейсов 30 октября и ранних утренних рейсов 31 октября в направлении от железнодорожного вокзала в сторону Евпаторийского шоссе в Симферополе будут ходить с большим маршрутным крюком – через площадь Московскую и далее по путепроводу над Евпаторийской трассой с выездом на нее. Об этом, отвечая на вопрос РИА Новости Крым, сообщили в пресс-службе ГУП "Крымтроллейбус".
29 октября в Симферополе грузовик упал с моста на рельсы в районе ЖД-вокзала. Для того, чтобы извлечь фуру с территории железной дороги, мост над путями, который является транспортной артерией между районами Симферополя, временно перекроют с 21:30 30 октября по 6:00 31 октября, предупредили в администрации Симферополя.
В пресс-службе перевозчика добавили, что временное транспортное сообщение районов Евпаторийского шоссе и Москалева осуществляется по ходу следования: ул. Гагарина – ул. Киевская – Восточный обход Симферополя – Евпаторийское шоссе – ул. Москалева; пер. Элеваторный – путепровод ул. Героев Сталинграда – ул. Маршала Василевского – ул. Амурская – ул. Ухтомского – ул. Москалева – ул. Евпаторийское шоссе; пер. Элеваторный – путепровод ул. Героев Сталинграда – ул. М. Василевского – ул. Генова – ул. Локомотивная – ул. Леси Украинки – Евпаторийское шоссе – ул. Москалева.
Напомним, что ранее из-за ремонта количество путей, ведущих к железнодорожному вокзалу и центру Симферополя со стороны района Жигулиной Рощи, Украинки, поселков Белоглинка, Мирное, Богдановка, Грэсовский была ограничена из-за длительного ремонта так называемого "горбатого моста", реконструкция которого затягивается.
