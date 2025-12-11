Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал безусловный приоритет России - РИА Новости Крым, 11.12.2025
Путин назвал безусловный приоритет России
Путин назвал безусловный приоритет России - РИА Новости Крым, 11.12.2025
Путин назвал безусловный приоритет России
Основным приоритетом России на внутреннем и внешнем контурах является Конституция страны. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в четверг в ходе... РИА Новости Крым, 11.12.2025
2025-12-11T14:05
2025-12-11T14:10
владимир путин (политик)
новости
россия
конституция россии
общество
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Основным приоритетом России на внутреннем и внешнем контурах является Конституция страны. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в четверг в ходе встречи с председателем Конституционного суда РФ Валерием Зорькиным.Он подчеркнул, что именно из этого будет исходить Кремль, проводя внутреннюю политику, а также работая на внешнем контуре.Президент России ранее во время церемонии вручения медалей "Золотая Звезда" Героям России, обозначил в чем заключается сила и победы России – в ее исторической правоте и сопричастности ее граждан к судьбе своего Отечества.
Путин назвал безусловный приоритет России

Приоритет Конституции РФ является безусловным – Путин

14:05 11.12.2025 (обновлено: 14:10 11.12.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Основным приоритетом России на внутреннем и внешнем контурах является Конституция страны. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в четверг в ходе встречи с председателем Конституционного суда РФ Валерием Зорькиным.
"Приоритет Конституции Российской Федерации, основного закона нашей страны является безусловным", – констатировал глава российского государства.
Он подчеркнул, что именно из этого будет исходить Кремль, проводя внутреннюю политику, а также работая на внешнем контуре.
Президент России ранее во время церемонии вручения медалей "Золотая Звезда" Героям России, обозначил в чем заключается сила и победы России – в ее исторической правоте и сопричастности ее граждан к судьбе своего Отечества.
