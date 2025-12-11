https://crimea.ria.ru/20251211/putin-nazval-bezuslovnyy-prioritet-rf-na-vnutrennem-i-vneshnem-trekakh-1151575146.html
Путин назвал безусловный приоритет России
Путин назвал безусловный приоритет России
2025-12-11T14:05
2025-12-11T14:05
2025-12-11T14:10
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Основным приоритетом России на внутреннем и внешнем контурах является Конституция страны. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в четверг в ходе встречи с председателем Конституционного суда РФ Валерием Зорькиным.Он подчеркнул, что именно из этого будет исходить Кремль, проводя внутреннюю политику, а также работая на внешнем контуре.Президент России ранее во время церемонии вручения медалей "Золотая Звезда" Героям России, обозначил в чем заключается сила и победы России – в ее исторической правоте и сопричастности ее граждан к судьбе своего Отечества.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин обозначил приоритеты ОДКБ в сфере безопасностиПутин назвал приоритет России на XXI векПутин назвал главный приоритет в работе правительства
14:05 11.12.2025 (обновлено: 14:10 11.12.2025)