Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал главный приоритет в работе правительства - РИА Новости Крым, 05.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240805/putin-nazval-glavnyy-prioritet-v-rabote-parlamenta-1139366165.html
Путин назвал главный приоритет в работе правительства
Путин назвал главный приоритет в работе правительства - РИА Новости Крым, 05.08.2024
Путин назвал главный приоритет в работе правительства
Обеспечение безопасности россиян, поддержка участников спецоперации и членов их семей, а также социальные вопросы должны оставаться главными приоритетами в... РИА Новости Крым, 05.08.2024
2024-08-05T15:45
2024-08-05T15:48
владимир путин (политик)
экономика
россия
вооруженные силы россии
военно-промышленный комплекс (впк)
валентина матвиенко
вячеслав володин
совет федерации
государственная дума рф
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/05/1139365729_0:0:3169:1784_1920x0_80_0_0_6472793db6fb094f4bde42a6e476af1b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости Крым. Обеспечение безопасности россиян, поддержка участников спецоперации и членов их семей, а также социальные вопросы должны оставаться главными приоритетами в работе российского парламента. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с руководителями обеих палат Федерального собрания по итогам весенней парламентской сессии – спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко и председателем Государственной думы Вячеславом Володиным.Кроме того, он поручил законодателям создавать условия для дальнейшего стабильного развития экономики России, на базе которой должны решаться и социальные вопросы."Это все будет приоритетом для будущей работы парламента в осеннюю сессию. Сделано было за весеннюю не мало, но нам нужно постоянно держать руку на пульсе", - констатировал президент.России необходима проактивная, стимулирующая политика, которая позволит раскрыть потенциал страны, создавать и модернизировать производства с хорошо оплачиваемыми рабочими местами во всех субъектах страны, заявлял ранее президент России Владимир Путин.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поручил не сбавлять темп роста зарплат в странеПутин назвал приоритет России на XXI векПутин: российский ВПК кратно увеличил производство военной продукции
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/05/1139365729_438:0:3169:2048_1920x0_80_0_0_2173e08143d167e6ccfa308ae978e502.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), экономика, россия, вооруженные силы россии, военно-промышленный комплекс (впк), валентина матвиенко, вячеслав володин, совет федерации, государственная дума рф, новости
Путин назвал главный приоритет в работе правительства

Путин: безопасность россиян и поддержка бойцов СВО остаются важнейшими приоритетами страны

15:45 05.08.2024 (обновлено: 15:48 05.08.2024)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости Крым. Обеспечение безопасности россиян, поддержка участников спецоперации и членов их семей, а также социальные вопросы должны оставаться главными приоритетами в работе российского парламента. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с руководителями обеих палат Федерального собрания по итогам весенней парламентской сессии – спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко и председателем Государственной думы Вячеславом Володиным.

"Обеспечение безопасности остается одним из важнейших приоритетов. Стабильное функционирование Вооруженных сил, их развитие, обеспечение их современными видами техники, вооружений, боеприпасами. Поддержка наших ребят, которые на линии боевого соприкосновения рискуют своей жизнью и здоровьем для защиты интересов нашего государства, и, конечно, членов их семей", - сказал глава российского государства.

Кроме того, он поручил законодателям создавать условия для дальнейшего стабильного развития экономики России, на базе которой должны решаться и социальные вопросы.
"Это все будет приоритетом для будущей работы парламента в осеннюю сессию. Сделано было за весеннюю не мало, но нам нужно постоянно держать руку на пульсе", - констатировал президент.
России необходима проактивная, стимулирующая политика, которая позволит раскрыть потенциал страны, создавать и модернизировать производства с хорошо оплачиваемыми рабочими местами во всех субъектах страны, заявлял ранее президент России Владимир Путин.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Путин поручил не сбавлять темп роста зарплат в стране
Путин назвал приоритет России на XXI век
Путин: российский ВПК кратно увеличил производство военной продукции
 
Владимир Путин (политик)ЭкономикаРоссияВооруженные силы РоссииВоенно-промышленный комплекс (ВПК)Валентина МатвиенкоВячеслав ВолодинСовет ФедерацииГосударственная Дума РФНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:56На Западе Крыма почти 11 тысяч человек остались без света
15:45Путин назвал главный приоритет в работе правительства
15:32Глава МЧС Крыма уходит в отставку
15:31Авария на сетях обесточила часть Симферополя
15:22Ситуация на Крымском мосту сейчас – пробка растет
15:20В Керчи завершается рекультивация полигона ТБО - что сделано
15:05ВСУ усилили обстрелы российских регионов: чего добивается Киев
14:45В Севастополе увеличат число народных дружин
14:33Директор парка "Патриот" арестован по делу о мошенничестве
14:21Атака ВСУ на Шебекино: ранены еще 5 мирных жителей
14:11Пугающие цифры: ВСУ тысячами теряют людей в контратаках
13:54При массированной атаке на Севастополь повреждены 11 домов и 10 машин
13:40Десять ракет ATACMS и SCALP-EG уничтожены российскими ПВО
13:24МВД показало видео задержания участников покушения на боксера в Феодосии
13:03В ожидании воды – что происходит в Феодосии из-за аварий на сетях
12:35Участников нападения на боксера в Крыму обвинили в покушении на убийство
12:26Ситуация на Крымском мосту: время ожидания 4 часа
11:52В Крыму спадет жара: ждать ли понижения температуры морской воды
11:32ВСУ обстреляли жилой квартал в Шебекино – есть пострадавшие
11:2050 улиц Феодосии без воды: прокуратура проводит проверку
Лента новостейМолния