Путин назвал главный приоритет в работе правительства
Путин: безопасность россиян и поддержка бойцов СВО остаются важнейшими приоритетами страны
15:45 05.08.2024 (обновлено: 15:48 05.08.2024)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости Крым. Обеспечение безопасности россиян, поддержка участников спецоперации и членов их семей, а также социальные вопросы должны оставаться главными приоритетами в работе российского парламента. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с руководителями обеих палат Федерального собрания по итогам весенней парламентской сессии – спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко и председателем Государственной думы Вячеславом Володиным.
"Обеспечение безопасности остается одним из важнейших приоритетов. Стабильное функционирование Вооруженных сил, их развитие, обеспечение их современными видами техники, вооружений, боеприпасами. Поддержка наших ребят, которые на линии боевого соприкосновения рискуют своей жизнью и здоровьем для защиты интересов нашего государства, и, конечно, членов их семей", - сказал глава российского государства.
Кроме того, он поручил законодателям создавать условия для дальнейшего стабильного развития экономики России, на базе которой должны решаться и социальные вопросы.
"Это все будет приоритетом для будущей работы парламента в осеннюю сессию. Сделано было за весеннюю не мало, но нам нужно постоянно держать руку на пульсе", - констатировал президент.
России необходима проактивная, стимулирующая политика, которая позволит раскрыть потенциал страны, создавать и модернизировать производства с хорошо оплачиваемыми рабочими местами во всех субъектах страны, заявлял ранее президент России Владимир Путин.
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