https://crimea.ria.ru/20240805/putin-nazval-glavnyy-prioritet-v-rabote-parlamenta-1139366165.html

Путин назвал главный приоритет в работе правительства

Путин назвал главный приоритет в работе правительства - РИА Новости Крым, 05.08.2024

Путин назвал главный приоритет в работе правительства

Обеспечение безопасности россиян, поддержка участников спецоперации и членов их семей, а также социальные вопросы должны оставаться главными приоритетами в... РИА Новости Крым, 05.08.2024

2024-08-05T15:45

2024-08-05T15:45

2024-08-05T15:48

владимир путин (политик)

экономика

россия

вооруженные силы россии

военно-промышленный комплекс (впк)

валентина матвиенко

вячеслав володин

совет федерации

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости Крым. Обеспечение безопасности россиян, поддержка участников спецоперации и членов их семей, а также социальные вопросы должны оставаться главными приоритетами в работе российского парламента. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с руководителями обеих палат Федерального собрания по итогам весенней парламентской сессии – спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко и председателем Государственной думы Вячеславом Володиным.Кроме того, он поручил законодателям создавать условия для дальнейшего стабильного развития экономики России, на базе которой должны решаться и социальные вопросы."Это все будет приоритетом для будущей работы парламента в осеннюю сессию. Сделано было за весеннюю не мало, но нам нужно постоянно держать руку на пульсе", - констатировал президент.России необходима проактивная, стимулирующая политика, которая позволит раскрыть потенциал страны, создавать и модернизировать производства с хорошо оплачиваемыми рабочими местами во всех субъектах страны, заявлял ранее президент России Владимир Путин.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поручил не сбавлять темп роста зарплат в странеПутин назвал приоритет России на XXI векПутин: российский ВПК кратно увеличил производство военной продукции

россия

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2024

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владимир путин (политик), экономика, россия, вооруженные силы россии, военно-промышленный комплекс (впк), валентина матвиенко, вячеслав володин, совет федерации, государственная дума рф, новости