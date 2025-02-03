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Циклон идет через Крым: чего ждать от погоды в понедельник - РИА Новости Крым, 03.02.2025
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Циклон идет через Крым: чего ждать от погоды в понедельник
Циклон идет через Крым: чего ждать от погоды в понедельник - РИА Новости Крым, 03.02.2025
Циклон идет через Крым: чего ждать от погоды в понедельник
В понедельник на вершине волны холодного фронта над Черным морем образуется частный циклон. Траектория его смещения будет проходить через Крым. Ночью ожидается... РИА Новости Крым, 03.02.2025
2025-02-03T00:01
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погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. В понедельник на вершине волны холодного фронта над Черным морем образуется частный циклон. Траектория его смещения будет проходить через Крым. Ночью ожидается небольшой дождь, днем дождь, мокрый снег, местами очень сильные осадки, сильное отложение мокрого снега, гололедица. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем мокрый снег, переходящий в снег, гололедица. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 8-13 м/с, местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2 градуса, днем +5...+7 с понижением к вечеру до -3 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха +3...+5 градусов. Днем облачно, дождь. Ветер юго-западный 10-15 м/с, вечером северный 15-20 м/с. Температура воздуха +7...+9 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью временами дождь, днем без осадков. Ночью от +1 до +5, днем столбики термометров покажут от +8 до +11 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250202/malo-ne-pokazhetsya-v-krym-idut-morozy-s-metelyu-i-gololedom-1143827303.html
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Циклон идет через Крым: чего ждать от погоды в понедельник

В понедельник в Крыму мокрый снег с гололедицей и понижение температуры до -3 градусов

00:01 03.02.2025
 
© РИА Новости КрымСнег в Симферополе
Снег в Симферополе - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. В понедельник на вершине волны холодного фронта над Черным морем образуется частный циклон. Траектория его смещения будет проходить через Крым. Ночью ожидается небольшой дождь, днем дождь, мокрый снег, местами очень сильные осадки, сильное отложение мокрого снега, гололедица. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.
"Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 8-12 м/с, местами 17-22 м/с. Температура воздуха -1…+4, на южном побережье до +6 градусов, днем +2…+7, с понижением к вечеру до -3 градусов", – сказано в прогнозе.
В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем мокрый снег, переходящий в снег, гололедица. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 8-13 м/с, местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2 градуса, днем +5...+7 с понижением к вечеру до -3 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха +3...+5 градусов. Днем облачно, дождь. Ветер юго-западный 10-15 м/с, вечером северный 15-20 м/с. Температура воздуха +7...+9 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью временами дождь, днем без осадков. Ночью от +1 до +5, днем столбики термометров покажут от +8 до +11 градусов.
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Снегопад в Симферополе - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
Вчера, 18:06Радио "Спутник в Крыму"
Мало не покажется: в Крым идут морозы с метелью и гололедом
 
Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Циклон идет через Крым: чего ждать от погоды в понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 3 февраля
21:43Путин о Трампе и гибель вице-губернатора Приморья: главное за день
21:16Какие страны "прижмут к ногтю" американские пошлины
20:47В Крыму возник дефицит молодых аккредитованных экскурсоводов
20:11В Севастополе из-за ремонта ограничат движение транспорта – список улиц
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18:34ВСУ атаковали два сельхозпредприятия в Белгородской области
18:06Мало не покажется: в Крым идут морозы с метелью и гололедом
17:39Медийная игра: зачем в США заговорили о выборах на Украине
17:16ВСУ ударили по пассажирскому автобусу в Белгородской области
16:45В озерах Антарктики под двухметровым слоем льда нашли живые организмы
16:15Крымский мост сейчас: сколько ждать проезда
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