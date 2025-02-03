https://crimea.ria.ru/20250203/tsiklon-idet-cherez-krym-chego-zhdat-ot-pogody-v-ponedelnik-1143792351.html

Циклон идет через Крым: чего ждать от погоды в понедельник

Циклон идет через Крым: чего ждать от погоды в понедельник - РИА Новости Крым, 03.02.2025

Циклон идет через Крым: чего ждать от погоды в понедельник

В понедельник на вершине волны холодного фронта над Черным морем образуется частный циклон. Траектория его смещения будет проходить через Крым. Ночью ожидается... РИА Новости Крым, 03.02.2025

2025-02-03T00:01

2025-02-03T00:01

2025-02-03T00:01

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крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. В понедельник на вершине волны холодного фронта над Черным морем образуется частный циклон. Траектория его смещения будет проходить через Крым. Ночью ожидается небольшой дождь, днем дождь, мокрый снег, местами очень сильные осадки, сильное отложение мокрого снега, гололедица. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем мокрый снег, переходящий в снег, гололедица. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 8-13 м/с, местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2 градуса, днем +5...+7 с понижением к вечеру до -3 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха +3...+5 градусов. Днем облачно, дождь. Ветер юго-западный 10-15 м/с, вечером северный 15-20 м/с. Температура воздуха +7...+9 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью временами дождь, днем без осадков. Ночью от +1 до +5, днем столбики термометров покажут от +8 до +11 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250202/malo-ne-pokazhetsya-v-krym-idut-morozy-s-metelyu-i-gololedom-1143827303.html

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ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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