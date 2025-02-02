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Крымский мост сейчас: сколько ждать проезда
Крымский мост сейчас: сколько ждать проезда - РИА Новости Крым, 02.02.2025
Крымский мост сейчас: сколько ждать проезда
У досмотровых пунктов на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края проезда ждут 190 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной... РИА Новости Крым, 02.02.2025
2025-02-02T16:15
2025-02-02T16:15
2025-02-02T16:20
крымский мост
ситуация на дорогах крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев - РИА Новости Крым. У досмотровых пунктов на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края проезда ждут 190 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.По информации Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе через Керченский пролив, час назад в очереди со стороны Тамани проезда ждали 153 автомобиля, а со стороны Керчи 65.Пробка перед пунктами досмотра со стороны Тамани образовалась после того, как движение по Крымскому мосту было перекрыто в течение часа.По состоянию на 14:00 в очереди со стороны Тамани было 145 авто, со стороны Керчи 60.В январе на Крымском мосту введен сплошной паспортный контроль для въезжающих на территорию республики, сообщил ранее замминистра транспорта Крыма Александр Овдиенко. По его словам, специальные службы поводят антитеррористические мероприятия.Основанием для введения данных мер является указ президента России Владимира Путина о введении повышенного уровня реагирования в Крыму и Краснодарском крае, в том числе решение антитеррористической комиссии Темрюкского района, распоряжение главы Краснодарского края о бессрочном введении "желтого" уровня террористической угрозы в крае, Темрюкском районе и на Крымском мосту.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, транспорт
Крымский мост сейчас: сколько ждать проезда
На Крымском мосту в очереди со стороны Тамани проезда ждут 190 машин
16:15 02.02.2025 (обновлено: 16:20 02.02.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев - РИА Новости Крым. У досмотровых пунктов на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края проезда ждут 190 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"По состоянию на 16:00 со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет. В очереди со стороны Тамани находится 190 транспортных средств. Ожидание около часа", – говорится в сообщении.
По информации Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе через Керченский пролив, час назад в очереди со стороны Тамани проезда ждали 153 автомобиля, а со стороны Керчи 65.
Пробка перед пунктами досмотра со стороны Тамани образовалась после того, как движение по Крымскому мосту было перекрыто в течение часа
.
По состоянию на 14:00
в очереди со стороны Тамани было 145 авто, со стороны Керчи 60.
В январе на Крымском мосту введен сплошной паспортный контроль
для въезжающих на территорию республики, сообщил ранее замминистра транспорта Крыма Александр Овдиенко. По его словам, специальные службы поводят антитеррористические мероприятия.
Основанием для введения данных мер является указ президента России Владимира Путина о введении повышенного уровня реагирования в Крыму и Краснодарском крае, в том числе решение антитеррористической комиссии Темрюкского района, распоряжение главы Краснодарского края о бессрочном введении "желтого" уровня террористической угрозы в крае, Темрюкском районе и на Крымском мосту.
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