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Боец самообороны ранен в Белгородской области при атаке ВСУ
Боец самообороны ранен в Белгородской области при атаке ВСУ - РИА Новости Крым, 10.03.2025
Боец самообороны ранен в Белгородской области при атаке ВСУ
В результате очередных ударов ВСУ по мирным населенным пунктам Белгородской области ранен боец самообороны. Об этом вечером в понедельник сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 10.03.2025
2025-03-10T19:24
2025-03-10T19:24
2025-03-10T19:24
белгородская область
вячеслав гладков
новости
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
беспилотник (бпла, дрон)
обстрелы белгородской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости Крым. В результате очередных ударов ВСУ по мирным населенным пунктам Белгородской области ранен боец самообороны. Об этом вечером в понедельник сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По данным губернатора, далее раненого транспортируют в городскую больницу №2 Белгорода.Кроме того, в поселке Красная Яруга FPV-дрон атаковал здание социального объекта – повреждены кровля и остекление. Ряд ударов пришлись по селам Борисовка и Толоконное, в результате чего повреждены жилые дома, автомобили, газовая труба – сейчас утечку газа устранили.При очередной беспилотной атаке ВСУ по Белгородской области ранее в понедельник погиб мирный житель региона.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили из HIMARS по рынку на Херсонщине – много раненых и погибшие15-летний подросток погиб при ударе ВСУ по рынку на ХерсонщинеВ Белгородской области дрон ударил по машине – погибла женщина
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белгородская область, вячеслав гладков, новости, происшествия, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), обстрелы белгородской области
Боец самообороны ранен в Белгородской области при атаке ВСУ
Боец самообороны ранен в Белгородской области при беспилотной атаке ВСУ