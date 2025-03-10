https://crimea.ria.ru/20250310/boets-samooborony-ranen-v-belgorodskoy-oblasti-pri-atake-vsu-1144810252.html

Боец самообороны ранен в Белгородской области при атаке ВСУ

Боец самообороны ранен в Белгородской области при атаке ВСУ - РИА Новости Крым, 10.03.2025

Боец самообороны ранен в Белгородской области при атаке ВСУ

В результате очередных ударов ВСУ по мирным населенным пунктам Белгородской области ранен боец самообороны. Об этом вечером в понедельник сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 10.03.2025

2025-03-10T19:24

2025-03-10T19:24

2025-03-10T19:24

белгородская область

вячеслав гладков

новости

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

беспилотник (бпла, дрон)

обстрелы белгородской области

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости Крым. В результате очередных ударов ВСУ по мирным населенным пунктам Белгородской области ранен боец самообороны. Об этом вечером в понедельник сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По данным губернатора, далее раненого транспортируют в городскую больницу №2 Белгорода.Кроме того, в поселке Красная Яруга FPV-дрон атаковал здание социального объекта – повреждены кровля и остекление. Ряд ударов пришлись по селам Борисовка и Толоконное, в результате чего повреждены жилые дома, автомобили, газовая труба – сейчас утечку газа устранили.При очередной беспилотной атаке ВСУ по Белгородской области ранее в понедельник погиб мирный житель региона.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили из HIMARS по рынку на Херсонщине – много раненых и погибшие15-летний подросток погиб при ударе ВСУ по рынку на ХерсонщинеВ Белгородской области дрон ударил по машине – погибла женщина

белгородская область

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгородская область, вячеслав гладков, новости, происшествия, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), обстрелы белгородской области