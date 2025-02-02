https://crimea.ria.ru/20250202/krymskiy-most-seychas-skolko-zhdat-proezda-1143854410.html

Крымский мост сейчас: сколько ждать проезда

Крымский мост сейчас: сколько ждать проезда - РИА Новости Крым, 02.02.2025

Крымский мост сейчас: сколько ждать проезда

Днем в воскресенье возникла пробка у досмотровых пунктов Крымского моста. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом... РИА Новости Крым, 02.02.2025

2025-02-02T14:04

2025-02-02T14:04

2025-02-02T14:05

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

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керченский пролив

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев - РИА Новости Крым. Днем в воскресенье возникла пробка у досмотровых пунктов Крымского моста. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Пробка перед пунктами досмотра со стороны Тамани образовалась после того, как движение по Крымскому мосту было перекрыто в течение часа.Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности. Мост могут закрывать целях безопасности – в Крыму бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.В январе на Крымском мосту введен сплошной паспортный контроль для въезжающих на территорию республики, сообщил ранее замминистра транспорта Крыма Александр Овдиенко. По его словам, специальные службы поводят антитеррористические мероприятия.Основанием для введения данных мер является указ президента России Владимира Путина о введении повышенного уровня реагирования в Крыму и Краснодарском крае, в том числе решение антитеррористической комиссии Темрюкского района, распоряжение главы Краснодарского края о бессрочном введении "желтого" уровня террористической угрозы в крае, Темрюкском районе и на Крымском мосту.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крымский мост

керчь

керченский пролив

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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