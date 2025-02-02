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Крымский мост закрыли для движения автомобилей - РИА Новости Крым, 02.02.2025
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Крымский мост закрыли для движения автомобилей
Крымский мост закрыли для движения автомобилей - РИА Новости Крым, 02.02.2025
Крымский мост закрыли для движения автомобилей
Крымский мост перекрыли для движения автомобильного транспорта, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту. РИА Новости Крым, 02.02.2025
2025-02-02T12:00
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крымский мост
ситуация на дорогах крыма
крым
керчь
тамань
краснодарский край
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев - РИА Новости Крым. Крымский мост перекрыли для движения автомобильного транспорта, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту.Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности – киевский режим может пытаться атаковать объект. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава Крыма Сергей Аксенов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Крымском мосту усилили меры безопасности - АксеновУчасток сухопутного коридора в Крым отремонтировали до срока – ХуснуллинНа Крымском мосту ввели сплошной паспортный контроль
крымский мост
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РИА Новости Крым
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96
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60
крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, транспорт
Крымский мост закрыли для движения автомобилей

Крымский мост закрыт

12:00 02.02.2025 (обновлено: 12:02 02.02.2025)
 
Крымский мост закрыт
Крымский мост закрыт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев - РИА Новости Крым. Крымский мост перекрыли для движения автомобильного транспорта, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", – сказано в сообщении.
Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности – киевский режим может пытаться атаковать объект. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.
Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава Крыма Сергей Аксенов.
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