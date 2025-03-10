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ВСУ атаковали дронами пять регионов России - РИА Новости Крым, 10.03.2025
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ВСУ атаковали дронами пять регионов России
ВСУ атаковали дронами пять регионов России - РИА Новости Крым, 10.03.2025
ВСУ атаковали дронами пять регионов России
Российские силы ПВО уничтожили девять украинских дронов за прошедшую ночь. Об этом сообщили в понедельник в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 10.03.2025
2025-03-10T07:19
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беспилотник (бпла, дрон)
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости Крым. Российские силы ПВО уничтожили девять украинских дронов за прошедшую ночь. Об этом сообщили в понедельник в Минобороны РФ. С восьми вечера 8 марта по 7.00 9 марта дежурными средствами ПВО России были перехвачены и уничтожены 88 украинских беспилотных летательных аппаратов над девятью российскими регионами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жилой дом загорелся в Ростовской области после атаки ВСУ ВСУ ударили из HIMARS по рынку на Херсонщине – много раненых и погибшиеПриказал бить ATACMS по Учкуевке: СК объявил в розыск полковника ВСУ
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беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, министерство обороны рф, новости, россия, пво, новости сво
ВСУ атаковали дронами пять регионов России

Девять украинских беспилотников уничтожены над пятью российскими регионами

07:19 10.03.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости Крым. Российские силы ПВО уничтожили девять украинских дронов за прошедшую ночь. Об этом сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов: три – над территорией Самарской области, по два уничтожены над территориями Воронежской и Орловской областей и по одному – над территориями Белгородской и Курской областей", - говорится в сообщении.
С восьми вечера 8 марта по 7.00 9 марта дежурными средствами ПВО России были перехвачены и уничтожены 88 украинских беспилотных летательных аппаратов над девятью российскими регионами.
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Беспилотник (БПЛА, дрон)Обстрелы ВСУМинистерство обороны РФНовостиРоссияПВОНовости СВО
 
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