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ВСУ атаковали дронами пять регионов России

ВСУ атаковали дронами пять регионов России - РИА Новости Крым, 10.03.2025

ВСУ атаковали дронами пять регионов России

Российские силы ПВО уничтожили девять украинских дронов за прошедшую ночь. Об этом сообщили в понедельник в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 10.03.2025

2025-03-10T07:19

2025-03-10T07:19

2025-03-10T07:19

беспилотник (бпла, дрон)

обстрелы всу

министерство обороны рф

новости

россия

пво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости Крым. Российские силы ПВО уничтожили девять украинских дронов за прошедшую ночь. Об этом сообщили в понедельник в Минобороны РФ. С восьми вечера 8 марта по 7.00 9 марта дежурными средствами ПВО России были перехвачены и уничтожены 88 украинских беспилотных летательных аппаратов над девятью российскими регионами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жилой дом загорелся в Ростовской области после атаки ВСУ ВСУ ударили из HIMARS по рынку на Херсонщине – много раненых и погибшиеПриказал бить ATACMS по Учкуевке: СК объявил в розыск полковника ВСУ

россия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, министерство обороны рф, новости, россия, пво, новости сво