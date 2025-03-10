https://crimea.ria.ru/20250310/v-sadakh-kryma-nachinayutsya-vesennie-raboty-chto-vazhno-znat-1144682279.html

В садах Крыма начинаются весенние работы: что важно знать

В садах Крыма начинаются весенние работы: что важно знать - РИА Новости Крым, 10.03.2025

В садах Крыма начинаются весенние работы: что важно знать

Сады в Крыму находятся сейчас в состоянии относительного покоя, что позволяет провести весь комплекс необходимой санитарной обработки. На что обратить внимание, РИА Новости Крым, 10.03.2025

2025-03-10T07:56

2025-03-10T07:56

2025-03-10T07:56

радио "спутник в крыму"

сады крыма

совет эксперта

природа

татьяна олейник

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Сады в Крыму находятся сейчас в состоянии относительного покоя, что позволяет провести весь комплекс необходимой санитарной обработки. На что обратить внимание, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала председатель Союза садоводов в РК Татьяна Олейник.По ее словам, хотя состояние природы позволяет говорить, что весна в Крыму наконец началась, сады все еще находятся в состоянии относительного покоя.Прежде всего речь идет о санитарной обработке, сказала она. Даже если осенью обрезку растений проводили, то после такой зимы – с перепадами температур и оттепелями – можно увидеть отмершие потемневшие ветки, которые непременно нужно обрезать."Есть кора, которая потрескалась – она тоже чистится. И если у растения наблюдается загущение кроны, то есть ветки растут в центр и вверх, а не в бок, то их тоже необходимо вырезать во избежание появления вредителей и развития заболеваний", – добавила Олейник.В зависимости от того, в каком районе Крыма находится сад и какой укрывной материал использовался для теплолюбивых растений, их можно уже освобождать от зимних "одежд", отметила она."Если это укрывной материал, который дышит, то он не будет давать конденсат внутри. А если это пленка, то стоит уже сейчас открыть и посмотреть: если внутри сыро, то потихонечку растение нужно раскрывать, иначе могут выпреть корни", – рассказала Олейник.Также самое время побелить стволы деревьев на высоту примерно 1,5 метра от земли, сказала она."Причем краску желательно использовать современную, которая содержит фунгициды, например. Плюс она содержит отпугивающие вещества и от мышей. Поэтому красим хорошим слоем, воздух при этом проходит. Краска мешает растрескиваться коре и оберегает от солнечных ожогов", – пояснила Олейник.Таким образом подготавливается сад перед обработкой от вредителей и болезней, отметила эксперт. Простейшим для этого средством, которое продолжают использовать садоводы, является полив горячей водой, 80-90 градусов, сказала Олейник"Но это до того, как не распустились почки, когда спящий сад. И традиционный зарекомендовавший себя способ – "бордоская жидкость", хорошенько ею обрабатываем. И можно сейчас азотных удобрений внести", – рекомендовала Олейник.Но самое главное для растений с наступлением тепла – хороший полив, подчеркнула она."Пролить хорошенько корни и посмотреть, чтобы не было рядом с приствольным кругом корки. Если есть – разрыхлить, чтобы воздух поступал и питательные вещества быстрее усваивались", – подытожила эксперт.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почки и цветы: как уберечь сады Крыма от возвратных заморозков840 миллионов рублей выделили в Крыму на поддержку растениеводстваВ Крыму проведут инвентаризацию виноградников – Россельхознадзор

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сады крыма, совет эксперта, природа, татьяна олейник, крым