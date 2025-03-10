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В садах Крыма начинаются весенние работы: что важно знать
В садах Крыма начинаются весенние работы: что важно знать - РИА Новости Крым, 10.03.2025
В садах Крыма начинаются весенние работы: что важно знать
Сады в Крыму находятся сейчас в состоянии относительного покоя, что позволяет провести весь комплекс необходимой санитарной обработки. На что обратить внимание, РИА Новости Крым, 10.03.2025
2025-03-10T07:56
2025-03-10T07:56
2025-03-10T07:56
радио "спутник в крыму"
сады крыма
совет эксперта
природа
татьяна олейник
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Сады в Крыму находятся сейчас в состоянии относительного покоя, что позволяет провести весь комплекс необходимой санитарной обработки. На что обратить внимание, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала председатель Союза садоводов в РК Татьяна Олейник.По ее словам, хотя состояние природы позволяет говорить, что весна в Крыму наконец началась, сады все еще находятся в состоянии относительного покоя.Прежде всего речь идет о санитарной обработке, сказала она. Даже если осенью обрезку растений проводили, то после такой зимы – с перепадами температур и оттепелями – можно увидеть отмершие потемневшие ветки, которые непременно нужно обрезать."Есть кора, которая потрескалась – она тоже чистится. И если у растения наблюдается загущение кроны, то есть ветки растут в центр и вверх, а не в бок, то их тоже необходимо вырезать во избежание появления вредителей и развития заболеваний", – добавила Олейник.В зависимости от того, в каком районе Крыма находится сад и какой укрывной материал использовался для теплолюбивых растений, их можно уже освобождать от зимних "одежд", отметила она."Если это укрывной материал, который дышит, то он не будет давать конденсат внутри. А если это пленка, то стоит уже сейчас открыть и посмотреть: если внутри сыро, то потихонечку растение нужно раскрывать, иначе могут выпреть корни", – рассказала Олейник.Также самое время побелить стволы деревьев на высоту примерно 1,5 метра от земли, сказала она."Причем краску желательно использовать современную, которая содержит фунгициды, например. Плюс она содержит отпугивающие вещества и от мышей. Поэтому красим хорошим слоем, воздух при этом проходит. Краска мешает растрескиваться коре и оберегает от солнечных ожогов", – пояснила Олейник.Таким образом подготавливается сад перед обработкой от вредителей и болезней, отметила эксперт. Простейшим для этого средством, которое продолжают использовать садоводы, является полив горячей водой, 80-90 градусов, сказала Олейник"Но это до того, как не распустились почки, когда спящий сад. И традиционный зарекомендовавший себя способ – "бордоская жидкость", хорошенько ею обрабатываем. И можно сейчас азотных удобрений внести", – рекомендовала Олейник.Но самое главное для растений с наступлением тепла – хороший полив, подчеркнула она."Пролить хорошенько корни и посмотреть, чтобы не было рядом с приствольным кругом корки. Если есть – разрыхлить, чтобы воздух поступал и питательные вещества быстрее усваивались", – подытожила эксперт.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почки и цветы: как уберечь сады Крыма от возвратных заморозков840 миллионов рублей выделили в Крыму на поддержку растениеводстваВ Крыму проведут инвентаризацию виноградников – Россельхознадзор
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сады крыма, совет эксперта, природа, татьяна олейник, крым
В садах Крыма начинаются весенние работы: что важно знать
В Крыму самое время провести санитарную обработку "спящих" садов – эксперт
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым.
Сады в Крыму находятся сейчас в состоянии относительного покоя, что позволяет провести весь комплекс необходимой санитарной обработки. На что обратить внимание, в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказала председатель Союза садоводов в РК Татьяна Олейник.
По ее словам, хотя состояние природы позволяет говорить, что весна в Крыму наконец началась, сады все еще находятся в состоянии относительного покоя.
"И вот как раз сейчас самое время сделать то, что кто-то, может, не сделал осенью, не успел. И весенние работы уже нужно проводить бегом", – сказала Олейник.
Прежде всего речь идет о санитарной обработке, сказала она. Даже если осенью обрезку растений проводили, то после такой зимы – с перепадами температур и оттепелями – можно увидеть отмершие потемневшие ветки, которые непременно нужно обрезать.
"Есть кора, которая потрескалась – она тоже чистится. И если у растения наблюдается загущение кроны, то есть ветки растут в центр и вверх, а не в бок, то их тоже необходимо вырезать во избежание появления вредителей и развития заболеваний", – добавила Олейник.
В зависимости от того, в каком районе Крыма находится сад и какой укрывной материал использовался для теплолюбивых растений, их можно уже освобождать от зимних "одежд", отметила она.
"Если это укрывной материал, который дышит, то он не будет давать конденсат внутри. А если это пленка, то стоит уже сейчас открыть и посмотреть: если внутри сыро, то потихонечку растение нужно раскрывать, иначе могут выпреть корни", – рассказала Олейник.
Также самое время побелить стволы деревьев на высоту примерно 1,5 метра от земли, сказала она.
"Причем краску желательно использовать современную, которая содержит фунгициды, например. Плюс она содержит отпугивающие вещества и от мышей. Поэтому красим хорошим слоем, воздух при этом проходит. Краска мешает растрескиваться коре и оберегает от солнечных ожогов", – пояснила Олейник.
Таким образом подготавливается сад перед обработкой от вредителей и болезней, отметила эксперт. Простейшим для этого средством, которое продолжают использовать садоводы, является полив горячей водой, 80-90 градусов, сказала Олейник
"Но это до того, как не распустились почки, когда спящий сад. И традиционный зарекомендовавший себя способ – "бордоская жидкость", хорошенько ею обрабатываем. И можно сейчас азотных удобрений внести", – рекомендовала Олейник.
Но самое главное для растений с наступлением тепла – хороший полив, подчеркнула она.
"Пролить хорошенько корни и посмотреть, чтобы не было рядом с приствольным кругом корки. Если есть – разрыхлить, чтобы воздух поступал и питательные вещества быстрее усваивались", – подытожила эксперт.
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