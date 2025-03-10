Умер еще один пострадавший от удара ВСУ в Херсонской области
Число погибших при обстреле ВСУ рынка в Херсонской области увеличилось до четырех
10:01 10.03.2025 (обновлено: 10:02 10.03.2025)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБольничный коридор
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар -РИА Новости Крым. Число погибших из-за обстрела рынка в поселке Великие Копани Херсонской области увеличилось до четырех человек. Об этом сообщил омбудсмен региона Сергей Георгиев.
"До поздней ночи врачи Скадовской ЦРБ оперировали раненых, к ним на помощь оперативно приехали специалисты из Крыма. К сожалению, на данный момент число погибших из-за обстрела увеличилось до четырех человек: утром в реанимации скончался 30-летний парень", - написал омбудсмен в своем Telegram-канале.
В хирургическом отделении Скадовской больницы сейчас находятся два человека, еще двое получают помощь амбулаторно.
Четверо взрослых пациентов переведены в Симферопольскую клиническую больницу. Об этом рассказали в Минздраве Республики Крым.
"Бригадами скорой медицинской помощи Крыма в "Симферопольскую клиническую больницу скорой медицинской помощи №6" переведены четверо взрослых пациентов, пострадавших после удара ВСУ в Херсонской области", – сообщили в минздраве.
В воскресенье днем ВСУ обстреляли из РСЗО HIMARS рынок в поселке Великие Копани Херсонской области. Пострадали семь человек. Среди них – два работника бригады "Скорой помощи", фельдшер и водитель.
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