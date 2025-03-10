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Умер еще один пострадавший от удара ВСУ в Херсонской области - РИА Новости Крым, 10.03.2025
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Умер еще один пострадавший от удара ВСУ в Херсонской области
Умер еще один пострадавший от удара ВСУ в Херсонской области - РИА Новости Крым, 10.03.2025
Умер еще один пострадавший от удара ВСУ в Херсонской области
Число погибших из-за обстрела рынка в поселке Великие Копани Херсонской области увеличилось до четырех человек. Об этом сообщил омбудсмен региона Сергей... РИА Новости Крым, 10.03.2025
2025-03-10T10:01
2025-03-10T10:02
херсонская область
сергей георгиев
происшествия
обстрелы всу
новости
крым
минздрав крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар -РИА Новости Крым. Число погибших из-за обстрела рынка в поселке Великие Копани Херсонской области увеличилось до четырех человек. Об этом сообщил омбудсмен региона Сергей Георгиев.В хирургическом отделении Скадовской больницы сейчас находятся два человека, еще двое получают помощь амбулаторно.Четверо взрослых пациентов переведены в Симферопольскую клиническую больницу. Об этом рассказали в Минздраве Республики Крым.В воскресенье днем ВСУ обстреляли из РСЗО HIMARS рынок в поселке Великие Копани Херсонской области. Пострадали семь человек. Среди них – два работника бригады "Скорой помощи", фельдшер и водитель.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пять человек ранены в Херсонской области при обстрелах ВСУБьют по жилым домам: ВСУ обстреляли 10 населенных пунктов ХерсонщиныВ Алешках дрон влетел в кабинет главврача центральной больницы
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РИА Новости Крым
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херсонская область, сергей георгиев, происшествия, обстрелы всу, новости, крым, минздрав крыма
Умер еще один пострадавший от удара ВСУ в Херсонской области

Число погибших при обстреле ВСУ рынка в Херсонской области увеличилось до четырех

10:01 10.03.2025 (обновлено: 10:02 10.03.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБольничный коридор
Больничный коридор - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар -РИА Новости Крым. Число погибших из-за обстрела рынка в поселке Великие Копани Херсонской области увеличилось до четырех человек. Об этом сообщил омбудсмен региона Сергей Георгиев.
"До поздней ночи врачи Скадовской ЦРБ оперировали раненых, к ним на помощь оперативно приехали специалисты из Крыма. К сожалению, на данный момент число погибших из-за обстрела увеличилось до четырех человек: утром в реанимации скончался 30-летний парень", - написал омбудсмен в своем Telegram-канале.
В хирургическом отделении Скадовской больницы сейчас находятся два человека, еще двое получают помощь амбулаторно.
Четверо взрослых пациентов переведены в Симферопольскую клиническую больницу. Об этом рассказали в Минздраве Республики Крым.
"Бригадами скорой медицинской помощи Крыма в "Симферопольскую клиническую больницу скорой медицинской помощи №6" переведены четверо взрослых пациентов, пострадавших после удара ВСУ в Херсонской области", – сообщили в минздраве.
В воскресенье днем ВСУ обстреляли из РСЗО HIMARS рынок в поселке Великие Копани Херсонской области. Пострадали семь человек. Среди них – два работника бригады "Скорой помощи", фельдшер и водитель.
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Херсонская областьСергей ГеоргиевПроисшествияОбстрелы ВСУНовостиКрымМинздрав Крыма
 
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