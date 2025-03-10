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Умер еще один пострадавший от удара ВСУ в Херсонской области

Умер еще один пострадавший от удара ВСУ в Херсонской области - РИА Новости Крым, 10.03.2025

Умер еще один пострадавший от удара ВСУ в Херсонской области

Число погибших из-за обстрела рынка в поселке Великие Копани Херсонской области увеличилось до четырех человек. Об этом сообщил омбудсмен региона Сергей... РИА Новости Крым, 10.03.2025

2025-03-10T10:01

2025-03-10T10:01

2025-03-10T10:02

херсонская область

сергей георгиев

происшествия

обстрелы всу

новости

крым

минздрав крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар -РИА Новости Крым. Число погибших из-за обстрела рынка в поселке Великие Копани Херсонской области увеличилось до четырех человек. Об этом сообщил омбудсмен региона Сергей Георгиев.В хирургическом отделении Скадовской больницы сейчас находятся два человека, еще двое получают помощь амбулаторно.Четверо взрослых пациентов переведены в Симферопольскую клиническую больницу. Об этом рассказали в Минздраве Республики Крым.В воскресенье днем ВСУ обстреляли из РСЗО HIMARS рынок в поселке Великие Копани Херсонской области. Пострадали семь человек. Среди них – два работника бригады "Скорой помощи", фельдшер и водитель.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пять человек ранены в Херсонской области при обстрелах ВСУБьют по жилым домам: ВСУ обстреляли 10 населенных пунктов ХерсонщиныВ Алешках дрон влетел в кабинет главврача центральной больницы

херсонская область

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, сергей георгиев, происшествия, обстрелы всу, новости, крым, минздрав крыма