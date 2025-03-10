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Сбежавших подростков из Севастополя нашли в Крыму спустя несколько дней
Сбежавших подростков из Севастополя нашли в Крыму спустя несколько дней - РИА Новости Крым, 10.03.2025
Сбежавших подростков из Севастополя нашли в Крыму спустя несколько дней
Двух пятнадцатилетних подростков и одного семнадцатилетнего, сбежавших из дома в Севастополе, правоохранители разыскали в Симферополе. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 10.03.2025
2025-03-10T10:25
2025-03-10T10:25
2025-03-10T10:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Двух пятнадцатилетних подростков и одного семнадцатилетнего, сбежавших из дома в Севастополе, правоохранители разыскали в Симферополе. Об этом сообщает пресс-служба севастопольской полиции.Все службы и подразделения Управления МВД России по Севастополю, а также волонтеры в течение нескольких дней искали троих севастопольских подростков: 17-летнего парня, а также двоих 15-летних детей – мальчика и девочку.Одного из парней поместили в медучреждение по показаниям, второго отправили в социальный приют. Уточняется, что юноши уже находятся на профилактическом учете. Девушку, поставив на учет, передали матери.Ранее местный житель Севастополя помог найти пропавшую 15-летнюю девочку, которая ушли из дома.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Найденные в Алуште дети из Москвы рассказали о своем побеге из домаЗапретить детям доступ в соцсети: мнения за и противУехали отдыхать: пропавших из лагеря в Алуште подростков нашли в Феодосии
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севастополь, симферополь, дети, умвд россии по севастополю, новости крыма, крым
Сбежавших подростков из Севастополя нашли в Крыму спустя несколько дней
Севастопольские полицейские разыскали троих сбежавших из дома подростков в Симферополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Двух пятнадцатилетних подростков и одного семнадцатилетнего, сбежавших из дома в Севастополе, правоохранители разыскали в Симферополе. Об этом сообщает пресс-служба севастопольской полиции.
Все службы и подразделения Управления МВД России по Севастополю, а также волонтеры в течение нескольких дней искали троих севастопольских подростков: 17-летнего парня, а также двоих 15-летних детей – мальчика и девочку.
"<...> сотрудникам подразделения по делам несовершеннолетних и уголовного розыска ОМВД России по Нахимовскому району поступила информация, что пропавшие подростки могут находиться в крымской столице. В ходе выезда сотрудники полиции обнаружили троих несовершеннолетних в одном из торгово-развлекательных центров г. Симферополя", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Одного из парней поместили в медучреждение по показаниям, второго отправили в социальный приют. Уточняется, что юноши уже находятся на профилактическом учете. Девушку, поставив на учет, передали матери.
Ранее местный житель Севастополя помог найти
пропавшую 15-летнюю девочку, которая ушли из дома.
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