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Сбежавших подростков из Севастополя нашли в Крыму спустя несколько дней

Сбежавших подростков из Севастополя нашли в Крыму спустя несколько дней - РИА Новости Крым, 10.03.2025

Сбежавших подростков из Севастополя нашли в Крыму спустя несколько дней

Двух пятнадцатилетних подростков и одного семнадцатилетнего, сбежавших из дома в Севастополе, правоохранители разыскали в Симферополе. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 10.03.2025

2025-03-10T10:25

2025-03-10T10:25

2025-03-10T10:25

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Двух пятнадцатилетних подростков и одного семнадцатилетнего, сбежавших из дома в Севастополе, правоохранители разыскали в Симферополе. Об этом сообщает пресс-служба севастопольской полиции.Все службы и подразделения Управления МВД России по Севастополю, а также волонтеры в течение нескольких дней искали троих севастопольских подростков: 17-летнего парня, а также двоих 15-летних детей – мальчика и девочку.Одного из парней поместили в медучреждение по показаниям, второго отправили в социальный приют. Уточняется, что юноши уже находятся на профилактическом учете. Девушку, поставив на учет, передали матери.Ранее местный житель Севастополя помог найти пропавшую 15-летнюю девочку, которая ушли из дома.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Найденные в Алуште дети из Москвы рассказали о своем побеге из домаЗапретить детям доступ в соцсети: мнения за и противУехали отдыхать: пропавших из лагеря в Алуште подростков нашли в Феодосии

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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