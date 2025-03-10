https://crimea.ria.ru/20250310/radio-sputnik-v-krymu-zapustilo-videotranslyatsii-efirov-1144792619.html

Радио "Спутник в Крыму" запустило видеотрансляции эфиров

Радио "Спутник в Крыму" запустило видеотрансляции эфиров - РИА Новости Крым, 10.03.2025

Радио "Спутник в Крыму" запустило видеотрансляции эфиров

Радио "Спутник в Крыму" запустило онлайн-видеотрансляцию эфиров из обновленной отремонтированной студии, открытие которой приурочено к 10-летию регионального... РИА Новости Крым, 10.03.2025

2025-03-10T10:53

2025-03-10T10:53

2025-03-10T10:53

радио "спутник в крыму"

международная медиагруппа "россия сегодня"

крым

риа новости крым

елена черышева

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Радио "Спутник в Крыму" запустило онлайн-видеотрансляцию эфиров из обновленной отремонтированной студии, открытие которой приурочено к 10-летию регионального подразделения международной медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала руководитель подразделения Елена Черышева.Черышева отметила, что для того, чтобы сражаться на равных в условиях развернутой против России информационной войны, необходимо использовать все имеющиеся возможности, в первую очередь, которые дает технический прогресс. Поэтому была поставлена цель оснастить новую студию самым современным оборудованием.Смотреть трансляции эфиров можно в социальных сетях радио "Спутник в Крыму: Telegram-канале, странице в "ВКонтакте" и на канале в Rutube. Помимо радио "Спутник в Крыму", в состав регионального подразделения медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополя входят сайт РИА Новости Крым, социальные сети и пресс-центр.Как отметила Елена Черышева, соцсети РИА Новости Крым насчитывают порядка 100 тысяч подписчиков, а на сайт ежемесячно заходят около трех миллионов уникальных пользователей и порядка 12 миллионов просмотров."Нас читают не только в Крыму и в России, но и за пределами нашей страны. Я как руководитель горжусь всем подразделением. Все наши отделы – радио, сайт, пресс-центр социальные сети – работаем в единой связке и являемся друг для друга источниками информации. Будем двигаться только вперед", - подытожила руководитель подразделения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Союз пограничников наградил журналиста РИА Новости Крым за поддержку СВОМедаль и Почетные грамоты: в МЧС наградили сотрудников РИА Новости КрымЖурналисты РИА Новости Крым получили премии "Журналист года"

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

международная медиагруппа "россия сегодня", крым, риа новости крым, елена черышева, новости крыма