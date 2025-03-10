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В Румынии вспыхнули протесты из-за недопуска Джеорджеску к выборам

В Румынии вспыхнули протесты из-за недопуска Джеорджеску к выборам - РИА Новости Крым, 10.03.2025

В Румынии вспыхнули протесты из-за недопуска Джеорджеску к выборам

В Бухаресте вспыхнули массовые протесты после того, как Центральное избирательное бюро Румынии отказалось зарегистрировать Кэлина Джеорджеску кандидатом в... РИА Новости Крым, 10.03.2025

2025-03-10T07:09

2025-03-10T07:09

2025-03-10T07:09

румыния

кэлин джеорджеску

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выборы

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. В Бухаресте вспыхнули массовые протесты после того, как Центральное избирательное бюро Румынии отказалось зарегистрировать Кэлина Джеорджеску кандидатом в президенты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на румынские СМИ.В пятницу Джеорджеску подал документы для регистрации в качестве кандидата на пост главы государства. В тот же день в Конституционный суд страны поступили две жалобы против этой инициативы. КС отклонил их. Однако Центральное избирательное бюро (аналог ЦИК в Румынии) все же отказал Джеорджеску, объяснив решение отсутствием условий для регистрации.Когда о решении стало известно, сторонники политика вышли к зданию ЦИБ в Бухаресте.Люди скандировали: "Долой диктатуру!" и "Джеорджеску – президент!".Протестующие снесли установленное полицейскими ограждение, бросали бутылки и различные предметы. Произошли стычки с правоохранителями. Во время столкновений манифестанты разделились на несколько групп и рассредоточились по центру столицы. Часть из них вышла на бульвар, соединяющий площадь Университета и площадь Объединения, и зажгла костер посреди улицы.Несколько оппозиционных партий предупредили, что протесты продолжатся и в понедельник, призвав своих сторонников не поддаваться на провокации.Президентские выборы в Румынии состоялись 24 ноября прошлого года. В первом туре победу одержал независимый кандидат Кэлин Джеорджеску, получивший 22,94% голосов. Он является сторонником налаживания конструктивных взаимоотношений с Россией.Второе место с результатом 19,18% заняла лидер правоцентристского "Союза за спасение Румынии" Елена Ласкони, поддерживающая партнерство с НАТО и США.Джеорджеску и Ласкони должны были стать соперниками во втором туре выборов 8 декабря, однако за несколько дней до голосования Конституционный суд Румынии аннулировал весь избирательный процесс и постановил провести голосование заново, включая предвыборную кампанию. Это решение было принято после того, как румынские спецслужбы рассекретили документы, в которых утверждалось, что Джеорджеску якобы незаконно финансировал свою предвыборную кампанию. Также власти Румынии заявили, что якобы имело место "вмешательство" России в процесс.В феврале прокуратура Румынии предъявила Джеорджеску обвинения в шести преступлениях, включая распространение ложной информации, в рамках расследования незаконного финансирования его предвыборной кампании. Он находится под подпиской о невыезде на 60 дней.Новые выборы президента Румынии назначены на 4 мая.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

румыния, кэлин джеорджеску , в мире, политика, новости, протесты, выборы