Рейтинг@Mail.ru
На Крымском мосту усилили меры безопасности - Аксенов - РИА Новости Крым, 29.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240829/na-krymskom-mostu-usilili-mery-bezopasnosti---aksenov-1139967240.html
На Крымском мосту усилили меры безопасности - Аксенов
На Крымском мосту усилили меры безопасности - Аксенов - РИА Новости Крым, 29.08.2024
На Крымском мосту усилили меры безопасности - Аксенов
На Крымском мосту увеличилось количество сотрудников на досмотровых пунктах для обеспечения безопасности. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 29.08.2024
2024-08-29T12:09
2024-08-29T12:09
крымский мост
сергей аксенов
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/0c/1138798216_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_9bd6c915ed1919a15db40f34dde438de.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. На Крымском мосту увеличилось количество сотрудников на досмотровых пунктах для обеспечения безопасности. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.По его словам, основной пик пробок на мостовом переходе создается во время сигнала ракетной опасности, движение на мосту замедляется."Спасибо коллегам из ФСБ, которые обеспечивают безопасность на досмотровых мероприятиях, огромное количество постов, увеличилось количество сотрудников, которые работают на этом направлении", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Крым 24".По словам главы региона, из Крыма ежедневно выезжают порядка 10 тысяч авто, въезжают – 5,5-6 тысяч. В среднем, ожидание проезда составляет больше часа, во время сигнала о ракетной опасности – до двух часов, добавил он.Вопросы безопасности стоят на первом месте, подчеркнул Аксенов. Ежедневно на мосту дежурит скорая помощь, а также обеспечена раздача воды.Досмотр автомобиля на мостовом переходе – обязательная процедура, введенная в целях безопасности. Проезд по Крымскому мосту разрешен автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам. Также можно воспользоваться сухопутным коридором через новые регионы.Наиболее оптимальное время подхода к досмотровым пунктам на Крымском мосту – с часа ночи до семи утра. В это время автомобильных очередей почти нет. Очередь начинает расти в период с 8 до 16 часов. Самый напряженный период – с 17:00 до 23:00.Читайте также на РИА Новости Крым:На подъездах к Крымскому мосту усилили работу досмотровых комплексовКрымский мост: информация об очередях и полезные советыКак работает сухопутный коридор в Крым и насколько он безопасен
крымский мост
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/0c/1138798216_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_3561fbed47ed20ca58f86f0c0a115969.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымский мост, сергей аксенов, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, новости крыма
На Крымском мосту усилили меры безопасности - Аксенов

Аксенов рассказал об усилении мер безопасности на Крымском мосту

12:09 29.08.2024
 
© РИА Новости КрымКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. На Крымском мосту увеличилось количество сотрудников на досмотровых пунктах для обеспечения безопасности. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
По его словам, основной пик пробок на мостовом переходе создается во время сигнала ракетной опасности, движение на мосту замедляется.
"Спасибо коллегам из ФСБ, которые обеспечивают безопасность на досмотровых мероприятиях, огромное количество постов, увеличилось количество сотрудников, которые работают на этом направлении", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Крым 24".
По словам главы региона, из Крыма ежедневно выезжают порядка 10 тысяч авто, въезжают – 5,5-6 тысяч. В среднем, ожидание проезда составляет больше часа, во время сигнала о ракетной опасности – до двух часов, добавил он.
Вопросы безопасности стоят на первом месте, подчеркнул Аксенов. Ежедневно на мосту дежурит скорая помощь, а также обеспечена раздача воды.
"Мост для нас – дорога жизни. Поэтому важно обеспечить эффективную эксплуатацию этого объекта", - заключил Аксенов.
Досмотр автомобиля на мостовом переходе – обязательная процедура, введенная в целях безопасности. Проезд по Крымскому мосту разрешен автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам. Также можно воспользоваться сухопутным коридором через новые регионы.
Наиболее оптимальное время подхода к досмотровым пунктам на Крымском мосту – с часа ночи до семи утра. В это время автомобильных очередей почти нет. Очередь начинает расти в период с 8 до 16 часов. Самый напряженный период – с 17:00 до 23:00.
Читайте также на РИА Новости Крым:
На подъездах к Крымскому мосту усилили работу досмотровых комплексов
Крымский мост: информация об очередях и полезные советы
Как работает сухопутный коридор в Крым и насколько он безопасен
 
Крымский мостСергей АксеновБезопасность Республики Крым и СевастополяБезопасностьНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:53Потери растут с каждым днем: за сутки ВСУ лишились 2125 боевиков
12:50Готовились сбыть большую партию "соли": в Крыму задержаны наркодельцы
12:29На Украине уничтожен склад крылатых ракет Storm Shadow
12:26В Севастополе дети-инвалиды не получают необходимую помощь – Бастрыкин
12:21В Геленджике группу туристов унесло в открытое море
12:16ВС РФ освободили населенные пункты Николаевка в ДНР и Стельмаховку в ЛНР
12:09На Крымском мосту усилили меры безопасности - Аксенов
11:37Вторжение ВСУ в Крым – Аксенов оценил угрозу
11:35В Крыму возводится противочумная станция – Попова побывала на объекте
11:17Двум паралимпийцам не дали визы в Париж из-за рождения в Крыму – реакция
11:12В Москве арестовали бывшего и.о. замгубернатора Севастополя Горлова
11:06В Евпатории звуки стрельбы - власти объяснили причину
10:49ВСУ обстреляли Льгов из арты: повреждены дома и железнодорожные пути
10:44Крымчанина заочно осудили на 18 лет колонии за переход на сторону ВСУ
10:33Спортсмены из Севастополя стали чемпионами мира по спортивному туризму
10:16Крымский мост: ситуация с очередями к этому часу
10:04В Шебекино погиб мирный житель после обстрела ВСУ
10:00В Крыму растет заболеваемость COVID-19
09:5413 населенных пунктов Крыма остались без света
09:50Остались под руинами: "Днепр" сорвал ротацию ВСУ на Херсонщине
Лента новостейМолния