https://crimea.ria.ru/20240829/na-krymskom-mostu-usilili-mery-bezopasnosti---aksenov-1139967240.html

На Крымском мосту усилили меры безопасности - Аксенов

На Крымском мосту усилили меры безопасности - Аксенов - РИА Новости Крым, 29.08.2024

На Крымском мосту усилили меры безопасности - Аксенов

На Крымском мосту увеличилось количество сотрудников на досмотровых пунктах для обеспечения безопасности. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 29.08.2024

2024-08-29T12:09

2024-08-29T12:09

2024-08-29T12:09

крымский мост

сергей аксенов

безопасность республики крым и севастополя

безопасность

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. На Крымском мосту увеличилось количество сотрудников на досмотровых пунктах для обеспечения безопасности. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.По его словам, основной пик пробок на мостовом переходе создается во время сигнала ракетной опасности, движение на мосту замедляется."Спасибо коллегам из ФСБ, которые обеспечивают безопасность на досмотровых мероприятиях, огромное количество постов, увеличилось количество сотрудников, которые работают на этом направлении", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Крым 24".По словам главы региона, из Крыма ежедневно выезжают порядка 10 тысяч авто, въезжают – 5,5-6 тысяч. В среднем, ожидание проезда составляет больше часа, во время сигнала о ракетной опасности – до двух часов, добавил он.Вопросы безопасности стоят на первом месте, подчеркнул Аксенов. Ежедневно на мосту дежурит скорая помощь, а также обеспечена раздача воды.Досмотр автомобиля на мостовом переходе – обязательная процедура, введенная в целях безопасности. Проезд по Крымскому мосту разрешен автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам. Также можно воспользоваться сухопутным коридором через новые регионы.Наиболее оптимальное время подхода к досмотровым пунктам на Крымском мосту – с часа ночи до семи утра. В это время автомобильных очередей почти нет. Очередь начинает расти в период с 8 до 16 часов. Самый напряженный период – с 17:00 до 23:00.Читайте также на РИА Новости Крым:На подъездах к Крымскому мосту усилили работу досмотровых комплексовКрымский мост: информация об очередях и полезные советыКак работает сухопутный коридор в Крым и насколько он безопасен

крымский мост

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, сергей аксенов, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, новости крыма