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Совершеннолетние дети погибших бойцов СВО смогут получать выплаты
Совершеннолетние дети погибших бойцов СВО смогут получать выплаты - РИА Новости Крым, 10.03.2025
Совершеннолетние дети погибших бойцов СВО смогут получать выплаты
Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ включить совершеннолетних детей погибших участников специальной военной операции в число тех, кому... РИА Новости Крым, 10.03.2025
2025-03-10T11:08
2025-03-10T11:08
2025-03-10T11:08
владимир путин (политик)
россия
ветераны сво
соцзащита
фонд "защитники отечества"
выплаты и компенсации
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ включить совершеннолетних детей погибших участников специальной военной операции в число тех, кому положены выплаты. Об этом говорится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений по итогам встречи главы государства с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества".Кроме того, кабмину и фонду "Защитники Отечества" поручено рассмотреть возможность распространения отдельных мер соцподдержки, предусмотренных для детей погибших или умерших участников СВО, на их родных братьев и сестер, не достигших 18 лет.Также президент поручил обеспечить приобретение для ветеранов СВО, являющихся инвалидами, специальной одежды, "максимально отвечающей запросам и потребностям указанной категории граждан".Доклад необходимо представить до 7 апреля 2025 года. Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева.Президент РФ Владимир Путин провел встречу с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества" 6 марта. В ходе беседы глава государства поддержал предложение распространить меры социальной поддержки на несовершеннолетних братьев, сестер и пасынков погибших участников СВО.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие программы поддержки участников СВО работают в КрымуНачалась регистрация участников программы "Герои Крыма"В Симферополе на протезном заводе откроют стационар для бойцов СВО
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владимир путин (политик), россия, ветераны сво, соцзащита, фонд "защитники отечества", выплаты и компенсации
Совершеннолетние дети погибших бойцов СВО смогут получать выплаты
Путин поручил распространить меры поддержки на совершеннолетних детей погибших бойцов СВО
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ включить совершеннолетних детей погибших участников специальной военной операции в число тех, кому положены выплаты. Об этом говорится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений по итогам встречи главы государства с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества".
"Обеспечить при необходимости внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих… включение в перечень членов семьи участника специальной военной операции, которым в равных долях осуществляются выплаты в случае его гибели (смерти), совершеннолетних детей участника специальной военной операции", - говорится в документе.
Кроме того, кабмину и фонду "Защитники Отечества" поручено рассмотреть возможность распространения отдельных мер соцподдержки, предусмотренных для детей погибших или умерших участников СВО, на их родных братьев и сестер, не достигших 18 лет.
Также президент поручил обеспечить приобретение для ветеранов СВО, являющихся инвалидами, специальной одежды, "максимально отвечающей запросам и потребностям указанной категории граждан".
Доклад необходимо представить до 7 апреля 2025 года. Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева.
Президент РФ Владимир Путин провел встречу
с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества" 6 марта. В ходе беседы глава государства поддержал предложение распространить меры социальной поддержки на несовершеннолетних братьев, сестер и пасынков погибших участников СВО.
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