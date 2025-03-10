https://crimea.ria.ru/20250310/sovershennoletnie-deti-pogibshikh-boytsov-svo-smogut-poluchat-vyplaty-1144792808.html

Совершеннолетние дети погибших бойцов СВО смогут получать выплаты

Совершеннолетние дети погибших бойцов СВО смогут получать выплаты - РИА Новости Крым, 10.03.2025

Совершеннолетние дети погибших бойцов СВО смогут получать выплаты

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ включить совершеннолетних детей погибших участников специальной военной операции в число тех, кому... РИА Новости Крым, 10.03.2025

2025-03-10T11:08

2025-03-10T11:08

2025-03-10T11:08

владимир путин (политик)

россия

ветераны сво

соцзащита

фонд "защитники отечества"

выплаты и компенсации

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ включить совершеннолетних детей погибших участников специальной военной операции в число тех, кому положены выплаты. Об этом говорится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений по итогам встречи главы государства с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества".Кроме того, кабмину и фонду "Защитники Отечества" поручено рассмотреть возможность распространения отдельных мер соцподдержки, предусмотренных для детей погибших или умерших участников СВО, на их родных братьев и сестер, не достигших 18 лет.Также президент поручил обеспечить приобретение для ветеранов СВО, являющихся инвалидами, специальной одежды, "максимально отвечающей запросам и потребностям указанной категории граждан".Доклад необходимо представить до 7 апреля 2025 года. Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева.Президент РФ Владимир Путин провел встречу с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества" 6 марта. В ходе беседы глава государства поддержал предложение распространить меры социальной поддержки на несовершеннолетних братьев, сестер и пасынков погибших участников СВО.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие программы поддержки участников СВО работают в КрымуНачалась регистрация участников программы "Герои Крыма"В Симферополе на протезном заводе откроют стационар для бойцов СВО

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владимир путин (политик), россия, ветераны сво, соцзащита, фонд "защитники отечества", выплаты и компенсации