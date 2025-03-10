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Рейд в Севастополе открыли для катеров

Рейд в Севастополе открыли для катеров - РИА Новости Крым, 10.03.2025

Рейд в Севастополе открыли для катеров

В Севастополе возобновили движение морского транспорта, сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 10.03.2025

2025-03-10T06:53

2025-03-10T06:53

2025-03-10T07:00

морской транспорт

паромы и катера в севастополе

севастополь

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транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе возобновили движение морского транспорта, сообщили в городском департаменте транспорта.Позже в дептрансе уточнили, что начало работы парома откладывается до установления полной видимости в бухте.Ранее сообщалось, что движение катеров и парома приостановлено из-за тумана, для пассажиров организовали компенсационные автобусные рейсы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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