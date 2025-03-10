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Рейд в Севастополе открыли для катеров - РИА Новости Крым, 10.03.2025
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Рейд в Севастополе открыли для катеров
Рейд в Севастополе открыли для катеров - РИА Новости Крым, 10.03.2025
Рейд в Севастополе открыли для катеров
В Севастополе возобновили движение морского транспорта, сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 10.03.2025
2025-03-10T06:53
2025-03-10T07:00
морской транспорт
паромы и катера в севастополе
севастополь
новости севастополя
погода в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе возобновили движение морского транспорта, сообщили в городском департаменте транспорта.Позже в дептрансе уточнили, что начало работы парома откладывается до установления полной видимости в бухте.Ранее сообщалось, что движение катеров и парома приостановлено из-за тумана, для пассажиров организовали компенсационные автобусные рейсы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Рейд в Севастополе открыли для катеров

В Севастополе возобновили движение катеров

06:53 10.03.2025 (обновлено: 07:00 10.03.2025)
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкПамятник Затопленным кораблям в Севастополе
Памятник Затопленным кораблям в Севастополе - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе возобновили движение морского транспорта, сообщили в городском департаменте транспорта.

"Уважаемые пассажиры! Морской пассажирский транспорт возобновляет работу! - говорится в сообщении.

Позже в дептрансе уточнили, что начало работы парома откладывается до установления полной видимости в бухте.
Ранее сообщалось, что движение катеров и парома приостановлено из-за тумана, для пассажиров организовали компенсационные автобусные рейсы.
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Морской транспортПаромы и катера в СевастополеСевастопольНовости СевастополяПогода в КрымуКрымская погодаТранспорт
 
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