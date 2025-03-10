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Рейд в Севастополе открыли для катеров
Рейд в Севастополе открыли для катеров - РИА Новости Крым, 10.03.2025
Рейд в Севастополе открыли для катеров
В Севастополе возобновили движение морского транспорта, сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 10.03.2025
2025-03-10T06:53
2025-03-10T06:53
2025-03-10T07:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе возобновили движение морского транспорта, сообщили в городском департаменте транспорта.Позже в дептрансе уточнили, что начало работы парома откладывается до установления полной видимости в бухте.Ранее сообщалось, что движение катеров и парома приостановлено из-за тумана, для пассажиров организовали компенсационные автобусные рейсы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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Рейд в Севастополе открыли для катеров
В Севастополе возобновили движение катеров
06:53 10.03.2025 (обновлено: 07:00 10.03.2025)