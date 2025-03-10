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Социальные пенсии в России станут выше - РИА Новости Крым, 10.03.2025
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Социальные пенсии в России станут выше
Социальные пенсии в России станут выше - РИА Новости Крым, 10.03.2025
Социальные пенсии в России станут выше
В России проиндексировали социальные пенсии на 14,75%. Об этом сообщили в правительстве РФ. РИА Новости Крым, 10.03.2025
2025-03-10T10:37
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россия
социальная пенсия
пенсия
изменения в пенсионном законодательстве россии
правительство россии
михаил мишустин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости Крым. В России проиндексировали социальные пенсии на 14,75%. Об этом сообщили в правительстве РФ.Также с 1 апреля на 14,75% будет повышен размер государственного пенсионного обеспечения отдельных категорий граждан, в их числе:Эта мера затронет почти 4,2 млн человек. В бюджете Социального фонда на это предусмотрено около 85 млрд рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кто в России может уйти на пенсию досрочноВ России проиндексируют социальные пенсииКак жителям Крыма узнать размер будущей пенсии
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россия, социальная пенсия, пенсия, изменения в пенсионном законодательстве россии, правительство россии, михаил мишустин
Социальные пенсии в России станут выше

В России проиндексировали социальные пенсии на 14,75% - правительство

10:37 10.03.2025 (обновлено: 10:39 10.03.2025)
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВыплата пенсии в одном из отделений "Почты России"
Выплата пенсии в одном из отделений Почты России - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© РИА Новости . Александр Кряжев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости Крым. В России проиндексировали социальные пенсии на 14,75%. Об этом сообщили в правительстве РФ.
"С 1 апреля социальные пенсии будут проиндексированы на 14,75% – в соответствии с темпами роста прожиточного минимума пенсионеров за прошедший год. Такие выплаты получают люди с инвалидностью и те, кто потерял кормильца, а также граждане, у которых нет трудового стажа или его недостаточно для назначения страховой пенсии",- говорится в сообщении.
Также с 1 апреля на 14,75% будет повышен размер государственного пенсионного обеспечения отдельных категорий граждан, в их числе:
  • военнослужащие, проходившие службу по призыву,
  • участники Великой Отечественной войны,
  • граждане, награжденные знаками "Жителю блокадного Ленинграда", "Житель осажденного Севастополя" и "Житель осажденного Сталинграда",
  • летчики-испытатели и космонавты,
  • граждане, пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф и члены их семей.
Эта мера затронет почти 4,2 млн человек. В бюджете Социального фонда на это предусмотрено около 85 млрд рублей.
"Поддержка граждан – это приоритет работы правительства. Важно продолжать делать все необходимое, чтобы людям своевременно перечислялись положенные им средства", – подчеркнул председатель правительства Михаил Мишустин.
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РоссияСоциальная пенсияПенсияИзменения в пенсионном законодательстве РоссииПравительство РоссииМихаил Мишустин
 
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