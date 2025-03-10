https://crimea.ria.ru/20250310/sotsialnye-penii-v-rossii-stanut-vyshe-1144792195.html

Социальные пенсии в России станут выше

Социальные пенсии в России станут выше - РИА Новости Крым, 10.03.2025

Социальные пенсии в России станут выше

В России проиндексировали социальные пенсии на 14,75%. Об этом сообщили в правительстве РФ. РИА Новости Крым, 10.03.2025

2025-03-10T10:37

2025-03-10T10:37

2025-03-10T10:39

россия

социальная пенсия

пенсия

изменения в пенсионном законодательстве россии

правительство россии

михаил мишустин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости Крым. В России проиндексировали социальные пенсии на 14,75%. Об этом сообщили в правительстве РФ.Также с 1 апреля на 14,75% будет повышен размер государственного пенсионного обеспечения отдельных категорий граждан, в их числе:Эта мера затронет почти 4,2 млн человек. В бюджете Социального фонда на это предусмотрено около 85 млрд рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кто в России может уйти на пенсию досрочноВ России проиндексируют социальные пенсииКак жителям Крыма узнать размер будущей пенсии

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, социальная пенсия, пенсия, изменения в пенсионном законодательстве россии, правительство россии, михаил мишустин