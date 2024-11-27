https://crimea.ria.ru/20241127/uchastok-sukhoputnogo-koridora-v-krym-otremontirovali-do-sroka---khusnullin-1142181368.html
Участок сухопутного коридора в Крым отремонтировали до срока – Хуснуллин
Участок сухопутного коридора в Крым отремонтировали до срока – Хуснуллин - РИА Новости Крым, 27.11.2024
Участок сухопутного коридора в Крым отремонтировали до срока – Хуснуллин
В Донецкой Народной Республике открыли движение по капитально отремонтированному 27-километровому участку федеральной трассы Р-280 "Новороссия", который... РИА Новости Крым, 27.11.2024
2024-11-27T16:15
2024-11-27T16:15
2024-11-27T16:21
марат хуснуллин
донецкая народная республика (днр)
новые регионы россии
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. В Донецкой Народной Республике открыли движение по капитально отремонтированному 27-километровому участку федеральной трассы Р-280 "Новороссия", который является частью сухопутного коридора в Крым и входит в состав Азовского кольца. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в своем Telegram-канале.Участок пролегает от Новоазовска до Мариуполя. По словам зампредседателя правительства, для создания бесперебойного транспортного сообщения по маршруту дорожники провели полный комплекс работ, в том числе по расширению дороги до четырех полос на трех участках протяженностью 40 км.Уровень безопасности дорожного движения повышен за счет разделения встречных транспортных потоков, строительства надземного пешеходного перехода, обустройства освещения и установки светофоров.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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марат хуснуллин, донецкая народная республика (днр), новые регионы россии, российские железные дороги (ржд), новости, строительство, сухопутный коридор в крым, сухопутный маршрут в крым
Участок сухопутного коридора в Крым отремонтировали до срока – Хуснуллин
В ДНР на год раньше срока открыли отремонтированный участок сухопутного коридора в Крым
16:15 27.11.2024 (обновлено: 16:21 27.11.2024)