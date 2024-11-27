Рейтинг@Mail.ru
Участок сухопутного коридора в Крым отремонтировали до срока – Хуснуллин - РИА Новости Крым, 27.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241127/uchastok-sukhoputnogo-koridora-v-krym-otremontirovali-do-sroka---khusnullin-1142181368.html
Участок сухопутного коридора в Крым отремонтировали до срока – Хуснуллин
Участок сухопутного коридора в Крым отремонтировали до срока – Хуснуллин - РИА Новости Крым, 27.11.2024
Участок сухопутного коридора в Крым отремонтировали до срока – Хуснуллин
В Донецкой Народной Республике открыли движение по капитально отремонтированному 27-километровому участку федеральной трассы Р-280 "Новороссия", который... РИА Новости Крым, 27.11.2024
2024-11-27T16:15
2024-11-27T16:21
марат хуснуллин
донецкая народная республика (днр)
новые регионы россии
российские железные дороги (ржд)
новости
строительство
сухопутный коридор в крым
сухопутный маршрут в крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/0d/1138823826_0:250:2667:1750_1920x0_80_0_0_2fbc4c3fb1dd459cb7ce65c2655c97f2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. В Донецкой Народной Республике открыли движение по капитально отремонтированному 27-километровому участку федеральной трассы Р-280 "Новороссия", который является частью сухопутного коридора в Крым и входит в состав Азовского кольца. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в своем Telegram-канале.Участок пролегает от Новоазовска до Мариуполя. По словам зампредседателя правительства, для создания бесперебойного транспортного сообщения по маршруту дорожники провели полный комплекс работ, в том числе по расширению дороги до четырех полос на трех участках протяженностью 40 км.Уровень безопасности дорожного движения повышен за счет разделения встречных транспортных потоков, строительства надземного пешеходного перехода, обустройства освещения и установки светофоров.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
донецкая народная республика (днр)
новые регионы россии
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/0d/1138823826_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_4e06786fb2ea09dc40cbf3f0513a43be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
марат хуснуллин, донецкая народная республика (днр), новые регионы россии, российские железные дороги (ржд), новости, строительство, сухопутный коридор в крым, сухопутный маршрут в крым
Участок сухопутного коридора в Крым отремонтировали до срока – Хуснуллин

В ДНР на год раньше срока открыли отремонтированный участок сухопутного коридора в Крым

16:15 27.11.2024 (обновлено: 16:21 27.11.2024)
 
© Пресс-служба правительства Севастополя Марат Хуснуллин
Марат Хуснуллин
© Пресс-служба правительства Севастополя
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. В Донецкой Народной Республике открыли движение по капитально отремонтированному 27-километровому участку федеральной трассы Р-280 "Новороссия", который является частью сухопутного коридора в Крым и входит в состав Азовского кольца. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в своем Telegram-канале.
Участок пролегает от Новоазовска до Мариуполя. По словам зампредседателя правительства, для создания бесперебойного транспортного сообщения по маршруту дорожники провели полный комплекс работ, в том числе по расширению дороги до четырех полос на трех участках протяженностью 40 км.
Уровень безопасности дорожного движения повышен за счет разделения встречных транспортных потоков, строительства надземного пешеходного перехода, обустройства освещения и установки светофоров.
"Модернизация трассы Р-280 позволит увеличить ее пропускную способность до 25 тысяч грузовых и пассажирских автомобилей в сутки, что значительно снизит транспортную нагрузку с маршрута, повлияет на развитие логистических связей и экономики", - отметил Хуснуллин.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Марат ХуснуллинДонецкая Народная Республика (ДНР)Новые регионы РоссииРоссийские железные дороги (РЖД)НовостиСтроительствоСухопутный коридор в КрымСухопутный маршрут в Крым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:04Готовили теракт в госучреждении: в Дагестане задержаны подозреваемые
17:54В МИД РФ назвали суицидальными разговоры о передаче Киеву ядерного оружия
17:43Восьмилетнего мальчика в Севастополе сбила иномарка
17:31В Евпатории возводят пансионат детского реабилитационного центра
17:16Новый контрнаступ ВСУ: где и когда ждать удара и какими силами
17:03Украина отказалась забирать у России более 600 военнопленных – МИД
16:45Отношения России и Казахстана развиваются наилучшим образом – Путин
16:35Смертельный суррогат в Крыму: изъято свыше двух тысяч литров
16:21Казахстан остается надежным союзником России – Токаев
16:15Участок сухопутного коридора в Крым отремонтировали до срока – Хуснуллин
16:11В крымском селе сгорел жилой дом – погиб человек
16:03ВСУ выпустили более 200 беспилотников по регионам России
15:44Для чего Байден тайно запросил деньги у конгресса – политолог
15:29Семь морских пехотинцев Севастополя удостоены звания Герой России
15:02До 250 боевиков и десятки единиц техники – потери ВСУ в Курской области
14:40Удар по военно-морскому училищу в Севастополе – ложь
14:34Где в Крыму лежит снег
14:23Два села под Алуштой остались без света
14:12Крымчанин осужден за призывы к терроризму
13:51В Красноперекопском районе Крыма назначили главу администрации
Лента новостейМолния