https://crimea.ria.ru/20241127/uchastok-sukhoputnogo-koridora-v-krym-otremontirovali-do-sroka---khusnullin-1142181368.html

Участок сухопутного коридора в Крым отремонтировали до срока – Хуснуллин

Участок сухопутного коридора в Крым отремонтировали до срока – Хуснуллин - РИА Новости Крым, 27.11.2024

Участок сухопутного коридора в Крым отремонтировали до срока – Хуснуллин

В Донецкой Народной Республике открыли движение по капитально отремонтированному 27-километровому участку федеральной трассы Р-280 "Новороссия", который... РИА Новости Крым, 27.11.2024

2024-11-27T16:15

2024-11-27T16:15

2024-11-27T16:21

марат хуснуллин

донецкая народная республика (днр)

новые регионы россии

российские железные дороги (ржд)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. В Донецкой Народной Республике открыли движение по капитально отремонтированному 27-километровому участку федеральной трассы Р-280 "Новороссия", который является частью сухопутного коридора в Крым и входит в состав Азовского кольца. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в своем Telegram-канале.Участок пролегает от Новоазовска до Мариуполя. По словам зампредседателя правительства, для создания бесперебойного транспортного сообщения по маршруту дорожники провели полный комплекс работ, в том числе по расширению дороги до четырех полос на трех участках протяженностью 40 км.Уровень безопасности дорожного движения повышен за счет разделения встречных транспортных потоков, строительства надземного пешеходного перехода, обустройства освещения и установки светофоров.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

донецкая народная республика (днр)

новые регионы россии

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

марат хуснуллин, донецкая народная республика (днр), новые регионы россии, российские железные дороги (ржд), новости, строительство, сухопутный коридор в крым, сухопутный маршрут в крым