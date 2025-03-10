https://crimea.ria.ru/20250310/tramp-nazval-uslovie-vozobnovleniya-pomoschi-ukraine-ot-ssha-1144789095.html
Трамп назвал условие возобновления помощи Украине от США
Трамп назвал условие возобновления помощи Украине от США - РИА Новости Крым, 10.03.2025
Трамп назвал условие возобновления помощи Украине от США
Украина на данный момент не демонстрирует достаточного стремления к мирному урегулированию конфликта, что является необходимым условием возобновления... РИА Новости Крым, 10.03.2025
2025-03-10T07:41
2025-03-10T07:41
2025-03-10T07:41
дональд трамп
сша
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переговоры
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Украина на данный момент не демонстрирует достаточного стремления к мирному урегулированию конфликта, что является необходимым условием возобновления американской помощи Киеву. Об этом журналистам заявил президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос о возобновлении помощи Украине в случае подписания сделки по полезным ископаемым.При этом Трамп сообщил, что Вашингтон "почти" возобновил передачу Киеву разведывательных данных.Президент США также выразил надежду на хорошие результаты переговоров американской и украинской делегаций в Саудовской Аравии.Телеканал Fox News ранее сообщил со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома, что США прекращают поставки Киеву до тех пор, пока Дональд Трамп не решит, что Украина демонстрирует приверженность мирным переговорам. Впоследствии Пентагон и пресс-служба Белого дома подтвердили информацию, что все поставки вооружений, включая те, что находились в пути, поставлены на паузу с 4 марта.28 февраля Владимир Зеленский прибыл в Белый дом, чтобы встретиться с Дональдом Трампом. Во время беседы между ними возникла перепалка. Подписание соглашения о редкоземельных металлах было отменено, а глава киевского режима досрочно уехал из резиденции президента США.Президент США при этом опроверг сообщения о том, что после скандала с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Белом доме сделка по минеральным ресурсам с Украиной "мертва". При этом советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц отметил, что переговоры с Владимиром Зеленским по природным ресурсам могут возобновить при условии, что тот изменит свою позицию.12 марта в Саудовской Аравии планируется проведение переговоров между делегациями США и Украины. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк сообщил, что в ходе переговоров планируется обсудить сделку по полезным ископаемым, военную помощь и формат диалога с Россией.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Держим ушки на макушке": военный эксперт об остановке США помощи КиевуТрамп опроверг слухи об остановке сделки с Украиной по ресурсамРоссии отошли ценные запасы редких металлов
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дональд трамп, сша, украина, переговоры, новости, в мире
Трамп назвал условие возобновления помощи Украине от США
Украина проявляет недостаточно стремления к мирному урегулированию конфликта – Трамп
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Украина на данный момент не демонстрирует достаточного стремления к мирному урегулированию конфликта, что является необходимым условием возобновления американской помощи Киеву. Об этом журналистам заявил президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос о возобновлении помощи Украине в случае подписания сделки по полезным ископаемым.
"Я думаю, они подпишут сделку по минералам. Но мы хотим, чтобы они это сделали, я хочу, чтобы они хотели мира, верно? Cейчас они не показали этого в той степени, в которой должны были бы. Но я думаю, что они это сделают, и я думаю, что это станет очевидным в течение следующих двух-трех дней", - цитирует РИА Новости американского лидера.
При этом Трамп сообщил, что Вашингтон "почти" возобновил передачу Киеву разведывательных данных.
Президент США также выразил надежду на хорошие результаты переговоров американской и украинской делегаций в Саудовской Аравии.
Телеканал Fox News ранее сообщил со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома, что США прекращают поставки Киеву до тех пор, пока Дональд Трамп не решит, что Украина демонстрирует приверженность мирным переговорам. Впоследствии Пентагон и пресс-служба Белого дома подтвердили информацию, что все поставки вооружений, включая те, что находились в пути, поставлены на паузу с 4 марта.
28 февраля Владимир Зеленский прибыл в Белый дом, чтобы встретиться с Дональдом Трампом. Во время беседы между ними возникла перепалка
. Подписание соглашения о редкоземельных металлах было отменено, а глава киевского режима досрочно уехал из резиденции президента США.
Президент США при этом опроверг сообщения о том, что после скандала с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Белом доме сделка по минеральным ресурсам с Украиной "мертва"
. При этом советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц отметил, что переговоры с Владимиром Зеленским по природным ресурсам могут возобновить при условии, что тот изменит свою позицию
.
12 марта в Саудовской Аравии планируется проведение переговоров между делегациями США и Украины. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк сообщил, что в ходе переговоров планируется обсудить сделку по полезным ископаемым, военную помощь и формат диалога с Россией.
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