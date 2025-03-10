https://crimea.ria.ru/20250310/tramp-nazval-uslovie-vozobnovleniya-pomoschi-ukraine-ot-ssha-1144789095.html

Трамп назвал условие возобновления помощи Украине от США

Трамп назвал условие возобновления помощи Украине от США - РИА Новости Крым, 10.03.2025

Трамп назвал условие возобновления помощи Украине от США

Украина на данный момент не демонстрирует достаточного стремления к мирному урегулированию конфликта, что является необходимым условием возобновления... РИА Новости Крым, 10.03.2025

2025-03-10T07:41

2025-03-10T07:41

2025-03-10T07:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Украина на данный момент не демонстрирует достаточного стремления к мирному урегулированию конфликта, что является необходимым условием возобновления американской помощи Киеву. Об этом журналистам заявил президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос о возобновлении помощи Украине в случае подписания сделки по полезным ископаемым.При этом Трамп сообщил, что Вашингтон "почти" возобновил передачу Киеву разведывательных данных.Президент США также выразил надежду на хорошие результаты переговоров американской и украинской делегаций в Саудовской Аравии.Телеканал Fox News ранее сообщил со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома, что США прекращают поставки Киеву до тех пор, пока Дональд Трамп не решит, что Украина демонстрирует приверженность мирным переговорам. Впоследствии Пентагон и пресс-служба Белого дома подтвердили информацию, что все поставки вооружений, включая те, что находились в пути, поставлены на паузу с 4 марта.28 февраля Владимир Зеленский прибыл в Белый дом, чтобы встретиться с Дональдом Трампом. Во время беседы между ними возникла перепалка. Подписание соглашения о редкоземельных металлах было отменено, а глава киевского режима досрочно уехал из резиденции президента США.Президент США при этом опроверг сообщения о том, что после скандала с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Белом доме сделка по минеральным ресурсам с Украиной "мертва". При этом советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц отметил, что переговоры с Владимиром Зеленским по природным ресурсам могут возобновить при условии, что тот изменит свою позицию.12 марта в Саудовской Аравии планируется проведение переговоров между делегациями США и Украины. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк сообщил, что в ходе переговоров планируется обсудить сделку по полезным ископаемым, военную помощь и формат диалога с Россией.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Держим ушки на макушке": военный эксперт об остановке США помощи КиевуТрамп опроверг слухи об остановке сделки с Украиной по ресурсамРоссии отошли ценные запасы редких металлов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, сша, украина, переговоры, новости, в мире