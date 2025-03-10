https://crimea.ria.ru/20250310/chetyre-cheloveka-pogibli-na-pozhare-v-podmoskove-1144787958.html

Четыре человека погибли на пожаре в Подмосковье

Четыре человека погибли на пожаре в Подмосковье - РИА Новости Крым, 10.03.2025

Четыре человека погибли на пожаре в Подмосковье

Четыре человека найдены погибшими во время крупного пожара в Московской области. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону. РИА Новости Крым, 10.03.2025

2025-03-10T06:49

2025-03-10T06:49

2025-03-10T06:49

происшествия

пожар

московская область

новости

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/0a/1144788041_15:0:1443:803_1920x0_80_0_0_717406385518ec86ebe4884d35b94c3b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости Крым. Четыре человека найдены погибшими во время крупного пожара в Московской области. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.По информации ведомства, пожар произошел в тепличном комплексе в деревне Высоково Чеховского городского округа.В тушении участвовали 22 человека и 7 единиц техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:30 человек эвакуировали и один погиб на пожаре в СевастополеОгонь подступал к домам: под Феодосией потушили пожар в 300 "квадратов"В Подмосковье горит огромный склад пластиковых изделий

московская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, пожар, московская область, новости, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)