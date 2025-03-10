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Четыре человека погибли на пожаре в Подмосковье - РИА Новости Крым, 10.03.2025
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Четыре человека погибли на пожаре в Подмосковье
Четыре человека погибли на пожаре в Подмосковье - РИА Новости Крым, 10.03.2025
Четыре человека погибли на пожаре в Подмосковье
Четыре человека найдены погибшими во время крупного пожара в Московской области. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону. РИА Новости Крым, 10.03.2025
2025-03-10T06:49
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происшествия
пожар
московская область
новости
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости Крым. Четыре человека найдены погибшими во время крупного пожара в Московской области. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.По информации ведомства, пожар произошел в тепличном комплексе в деревне Высоково Чеховского городского округа.В тушении участвовали 22 человека и 7 единиц техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:30 человек эвакуировали и один погиб на пожаре в СевастополеОгонь подступал к домам: под Феодосией потушили пожар в 300 "квадратов"В Подмосковье горит огромный склад пластиковых изделий
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, пожар, московская область, новости, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
Четыре человека погибли на пожаре в Подмосковье

Четыре человека погибли в крупном пожаре в Подмосковье

06:49 10.03.2025
 
© ГУ МЧС России по Московской областиПожар в тепличном комплексе в Подмосковье
Пожар в тепличном комплексе в Подмосковье
© ГУ МЧС России по Московской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости Крым. Четыре человека найдены погибшими во время крупного пожара в Московской области. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.
По информации ведомства, пожар произошел в тепличном комплексе в деревне Высоково Чеховского городского округа.
"Огнеборцы локализовали пожар на площади 1050 кв.метров. При разборе конструкции были обнаружены тела четырех погибших", - проинформировали в МЧС.
В тушении участвовали 22 человека и 7 единиц техники.
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ПроисшествияПожарМосковская областьНовостиМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)
 
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