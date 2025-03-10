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Четыре человека погибли на пожаре в Подмосковье
Четыре человека погибли на пожаре в Подмосковье - РИА Новости Крым, 10.03.2025
Четыре человека погибли на пожаре в Подмосковье
Четыре человека найдены погибшими во время крупного пожара в Московской области. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону. РИА Новости Крым, 10.03.2025
2025-03-10T06:49
2025-03-10T06:49
2025-03-10T06:49
происшествия
пожар
московская область
новости
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости Крым. Четыре человека найдены погибшими во время крупного пожара в Московской области. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.По информации ведомства, пожар произошел в тепличном комплексе в деревне Высоково Чеховского городского округа.В тушении участвовали 22 человека и 7 единиц техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:30 человек эвакуировали и один погиб на пожаре в СевастополеОгонь подступал к домам: под Феодосией потушили пожар в 300 "квадратов"В Подмосковье горит огромный склад пластиковых изделий
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2025
РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, пожар, московская область, новости, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
Четыре человека погибли на пожаре в Подмосковье
Четыре человека погибли в крупном пожаре в Подмосковье