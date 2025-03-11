https://crimea.ria.ru/20250311/pogoda-v-krymu-vo-vtornik-1144787163.html

Погода в Крыму во вторник

Погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 11.03.2025

Погода в Крыму во вторник

Во вторник погода в Крыму будет определяться теплыми воздушными массами с районов Средиземного моря. Без осадков. Ночью и утром в отдельных районах вероятен... РИА Новости Крым, 11.03.2025

2025-03-11T00:00

2025-03-11T00:00

2025-03-11T00:00

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. Во вторник погода в Крыму будет определяться теплыми воздушными массами с районов Средиземного моря. Без осадков. Ночью и утром в отдельных районах вероятен туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с, днем местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5, днем +18...+20 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ночью, утром на побережье туман. Ветер южный ночью 7-12 м/с, днем 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5 градусов, днем +13...+15.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха составит от +4 до +9 градусов, днем столбики термометров покажут +13...+15.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250309/krym-na-nedele-zhdet-100-letniy-temperaturnyy-rekord-1144734708.html

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феодосия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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