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Погода в Крыму во вторник
Погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 11.03.2025
Погода в Крыму во вторник
Во вторник погода в Крыму будет определяться теплыми воздушными массами с районов Средиземного моря. Без осадков. Ночью и утром в отдельных районах вероятен... РИА Новости Крым, 11.03.2025
2025-03-11T00:00
2025-03-11T00:00
2025-03-11T00:00
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. Во вторник погода в Крыму будет определяться теплыми воздушными массами с районов Средиземного моря. Без осадков. Ночью и утром в отдельных районах вероятен туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с, днем местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5, днем +18...+20 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ночью, утром на побережье туман. Ветер южный ночью 7-12 м/с, днем 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5 градусов, днем +13...+15.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха составит от +4 до +9 градусов, днем столбики термометров покажут +13...+15.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Погода в Крыму во вторник
В Крыму во вторник до +22 градусов и без осадков
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. Во вторник погода в Крыму будет определяться теплыми воздушными массами с районов Средиземного моря. Без осадков. Ночью и утром в отдельных районах вероятен туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер юго-западный 7-12 м/с, днем местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5 градусов, на южном побережье до +9, днем +17…+22 градуса, на побережье и в горах +11…+16", – говорится в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с, днем местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5, днем +18...+20 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ночью, утром на побережье туман. Ветер южный ночью 7-12 м/с, днем 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5 градусов, днем +13...+15.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха составит от +4 до +9 градусов, днем столбики термометров покажут +13...+15.
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