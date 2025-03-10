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Украина не вернется к границам 2014 года – Белый дом - РИА Новости Крым, 10.03.2025
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Украина не вернется к границам 2014 года – Белый дом
Украина не вернется к границам 2014 года – Белый дом - РИА Новости Крым, 10.03.2025
Украина не вернется к границам 2014 года – Белый дом
Украине будет "очень сложно" вернуться к границам 2014 года. Об этом журналистам в понедельник заявил госсекретарь США Марко Рубио, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 10.03.2025
2025-03-10T22:42
2025-03-10T22:51
марко рубио
мнения
россия
политика
в мире
сша
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости Крым. Украине будет "очень сложно" вернуться к границам 2014 года. Об этом журналистам в понедельник заявил госсекретарь США Марко Рубио, пишет РИА Новости.Также, по словам американского госсекретаря, Москва и Киев должны быть готовыми к "трудным" решениям для завершения конфликта."Я думаю, обе стороны должны прийти к пониманию, что военного решения этой ситуации не существует", – добавил Рубио.На прошлой неделе госсекретарь США в интервью телеканалу Fox News назвал конфликт на Украине прокси-войной между Штатами и Россией.28 февраля в Белом доме состоялась встреча президента США Дональда Трампа с главой киевского режима Владимиром Зеленским, которая транслировалась в прямом эфире. Между ними произошел почти открытый конфликт, в ответ на оскорбительное поведение и вызывающий внешний вид Зеленского Дональд Трамп упрекнул его в неблагодарности. Он заявил, что своими действиями официальный Киев провоцирует Третью мировую войну.После произошедшего украинская делегация покинула Белый дом, подписание соглашения о добыче американскими компаниями редкоземельных металлов на Украине было сорвано.Марко Рубио заявил, что США расценивают действия Зеленского как попытку сорвать усилия администрации американского президента Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине.Вице-президент Америки Джей-Ди Вэнс призвал Киев сесть за стол переговоров, чтобы определить реальные шаги для урегулирования конфликта, и начать обсуждение с президентом США Дональдом Трампом. Он подчеркнул, что конфликт на Украине находится в той точке, когда ни Европа, ни США, ни Киев не могут бесконечно продолжать боевые действия.Трамп во время выступления в американском Конгрессе заявил о готовности Киева как можно скорее сесть за стол переговоров для урегулирования ситуации на Украине.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250310/peregovory-ssha-s-rossiey-i-ukrainoy-v-saudovskoy-aravii-chto-oni-izmenyat-1144799072.html
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РИА Новости Крым
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марко рубио, мнения, россия, политика, в мире, сша, украина
Украина не вернется к границам 2014 года – Белый дом

Украине будет очень сложно вернуться к границам 2014 года – Белый дом

22:42 10.03.2025 (обновлено: 22:51 10.03.2025)
 
© РИА Новости . Юки Ивамура / Перейти в фотобанкЗаграждения у здания Белого дома в Вашингтоне
Заграждения у здания Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© РИА Новости . Юки Ивамура
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости Крым. Украине будет "очень сложно" вернуться к границам 2014 года. Об этом журналистам в понедельник заявил госсекретарь США Марко Рубио, пишет РИА Новости.

"Очевидно, что Украине будет очень сложно в разумный период времени заставить россиян вернуться туда, где они были в 2014 году", – сказал Рубио.

Также, по словам американского госсекретаря, Москва и Киев должны быть готовыми к "трудным" решениям для завершения конфликта.
"Я думаю, обе стороны должны прийти к пониманию, что военного решения этой ситуации не существует", – добавил Рубио.
На прошлой неделе госсекретарь США в интервью телеканалу Fox News назвал конфликт на Украине прокси-войной между Штатами и Россией.
28 февраля в Белом доме состоялась встреча президента США Дональда Трампа с главой киевского режима Владимиром Зеленским, которая транслировалась в прямом эфире. Между ними произошел почти открытый конфликт, в ответ на оскорбительное поведение и вызывающий внешний вид Зеленского Дональд Трамп упрекнул его в неблагодарности. Он заявил, что своими действиями официальный Киев провоцирует Третью мировую войну.
После произошедшего украинская делегация покинула Белый дом, подписание соглашения о добыче американскими компаниями редкоземельных металлов на Украине было сорвано.
Марко Рубио заявил, что США расценивают действия Зеленского как попытку сорвать усилия администрации американского президента Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине.
Вице-президент Америки Джей-Ди Вэнс призвал Киев сесть за стол переговоров, чтобы определить реальные шаги для урегулирования конфликта, и начать обсуждение с президентом США Дональдом Трампом. Он подчеркнул, что конфликт на Украине находится в той точке, когда ни Европа, ни США, ни Киев не могут бесконечно продолжать боевые действия.
Трамп во время выступления в американском Конгрессе заявил о готовности Киева как можно скорее сесть за стол переговоров для урегулирования ситуации на Украине.
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Стол переговоров - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
15:07Радио "Спутник в Крыму"
Переговоры США с Россией и Украиной в Саудовской Аравии: что они изменят
 
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23:50Выросло число погибших при ударе ВСУ по ТЦ в Курской области
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