https://crimea.ria.ru/20250310/ukraina-ne-vernetsya-k-granitsam-2014-goda--belyy-dom-1144813871.html

Украина не вернется к границам 2014 года – Белый дом

Украина не вернется к границам 2014 года – Белый дом - РИА Новости Крым, 10.03.2025

Украина не вернется к границам 2014 года – Белый дом

Украине будет "очень сложно" вернуться к границам 2014 года. Об этом журналистам в понедельник заявил госсекретарь США Марко Рубио, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 10.03.2025

2025-03-10T22:42

2025-03-10T22:42

2025-03-10T22:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости Крым. Украине будет "очень сложно" вернуться к границам 2014 года. Об этом журналистам в понедельник заявил госсекретарь США Марко Рубио, пишет РИА Новости.Также, по словам американского госсекретаря, Москва и Киев должны быть готовыми к "трудным" решениям для завершения конфликта."Я думаю, обе стороны должны прийти к пониманию, что военного решения этой ситуации не существует", – добавил Рубио.На прошлой неделе госсекретарь США в интервью телеканалу Fox News назвал конфликт на Украине прокси-войной между Штатами и Россией.28 февраля в Белом доме состоялась встреча президента США Дональда Трампа с главой киевского режима Владимиром Зеленским, которая транслировалась в прямом эфире. Между ними произошел почти открытый конфликт, в ответ на оскорбительное поведение и вызывающий внешний вид Зеленского Дональд Трамп упрекнул его в неблагодарности. Он заявил, что своими действиями официальный Киев провоцирует Третью мировую войну.После произошедшего украинская делегация покинула Белый дом, подписание соглашения о добыче американскими компаниями редкоземельных металлов на Украине было сорвано.Марко Рубио заявил, что США расценивают действия Зеленского как попытку сорвать усилия администрации американского президента Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине.Вице-президент Америки Джей-Ди Вэнс призвал Киев сесть за стол переговоров, чтобы определить реальные шаги для урегулирования конфликта, и начать обсуждение с президентом США Дональдом Трампом. Он подчеркнул, что конфликт на Украине находится в той точке, когда ни Европа, ни США, ни Киев не могут бесконечно продолжать боевые действия.Трамп во время выступления в американском Конгрессе заявил о готовности Киева как можно скорее сесть за стол переговоров для урегулирования ситуации на Украине.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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