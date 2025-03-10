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Трамп обсудил со Стармером передачу разведданных Киеву - РИА Новости Крым, 10.03.2025
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Трамп обсудил со Стармером передачу разведданных Киеву
Трамп обсудил со Стармером передачу разведданных Киеву - РИА Новости Крым, 10.03.2025
Трамп обсудил со Стармером передачу разведданных Киеву
Лондон надеется на возобновление передачи Киеву американских разведданных. Об этом премьер Великобритании Кир Стармер заявил в телефонном разговоре с... РИА Новости Крым, 10.03.2025
2025-03-10T21:16
2025-03-10T21:24
дональд трамп
кир стармер
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украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости Крым. Лондон надеется на возобновление передачи Киеву американских разведданных. Об этом премьер Великобритании Кир Стармер заявил в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом, сообщается в понедельник на сайте британского правительства.Стармер также сообщил Трампу о контактах Лондона и Киева на минувших выходных, и заверил, что стороны якобы привержены достижению мира. Отмечается, что разговор Трампа и Стармера состоялся в преддверии переговоров между делегациями США и Украины в Саудовской Аравии.Руководство Великобритании видит угрозу своим интересам в продвижении диалога между США и Россией по разрешению украинского конфликта, заявляли ранее в понедельник в Службе внешней разведки (СВР) РФ.Вашингтон продолжает обмениваться с Киевом разведданными, этот процесс, необходимый в оборонных целях, не приостанавливался, заявил ранее в понедельник спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф. При этом ранее директор ЦРУ Джон Рэтклифф подтверждал паузу в передаче развединформации украинской стороне.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Коллективное самоубийство Европы: почему для ЕС мир на Украине хуже войны"Всадник без головы": зачем Европа добивается у Трампа войны с РоссиейВойна с РФ и гарантии Киеву: главные заявления премьера Британии Стармера
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дональд трамп, кир стармер, новости, сша, великобритания, украина, западная помощь украине
Трамп обсудил со Стармером передачу разведданных Киеву

Лондон рассчитывает на возобновление передачи разведданных Украине

21:16 10.03.2025 (обновлено: 21:24 10.03.2025)
 
© AP Photo Kin CheungПремьер-министр Великобритании Кир Стармер
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© AP Photo Kin Cheung
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости Крым. Лондон надеется на возобновление передачи Киеву американских разведданных. Об этом премьер Великобритании Кир Стармер заявил в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом, сообщается в понедельник на сайте британского правительства.
"Премьер-министр выразил надежду на положительный исход переговоров, который позволит возобновить оказание помощи и обмен разведывательными данными со стороны США", – говорится в заявлении офиса премьера на сайте британского правительства.
Стармер также сообщил Трампу о контактах Лондона и Киева на минувших выходных, и заверил, что стороны якобы привержены достижению мира. Отмечается, что разговор Трампа и Стармера состоялся в преддверии переговоров между делегациями США и Украины в Саудовской Аравии.
Руководство Великобритании видит угрозу своим интересам в продвижении диалога между США и Россией по разрешению украинского конфликта, заявляли ранее в понедельник в Службе внешней разведки (СВР) РФ.
Вашингтон продолжает обмениваться с Киевом разведданными, этот процесс, необходимый в оборонных целях, не приостанавливался, заявил ранее в понедельник спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф. При этом ранее директор ЦРУ Джон Рэтклифф подтверждал паузу в передаче развединформации украинской стороне.
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Дональд ТрампКир СтармерНовостиСШАВеликобританияУкраинаЗападная помощь Украине
 
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