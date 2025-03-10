https://crimea.ria.ru/20250310/tramp-obsudil-so-starmerom-peredachu-razveddannykh-kievu-1144812099.html

Трамп обсудил со Стармером передачу разведданных Киеву

Трамп обсудил со Стармером передачу разведданных Киеву - РИА Новости Крым, 10.03.2025

Трамп обсудил со Стармером передачу разведданных Киеву

Лондон надеется на возобновление передачи Киеву американских разведданных. Об этом премьер Великобритании Кир Стармер заявил в телефонном разговоре с... РИА Новости Крым, 10.03.2025

2025-03-10T21:16

2025-03-10T21:16

2025-03-10T21:24

дональд трамп

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости Крым. Лондон надеется на возобновление передачи Киеву американских разведданных. Об этом премьер Великобритании Кир Стармер заявил в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом, сообщается в понедельник на сайте британского правительства.Стармер также сообщил Трампу о контактах Лондона и Киева на минувших выходных, и заверил, что стороны якобы привержены достижению мира. Отмечается, что разговор Трампа и Стармера состоялся в преддверии переговоров между делегациями США и Украины в Саудовской Аравии.Руководство Великобритании видит угрозу своим интересам в продвижении диалога между США и Россией по разрешению украинского конфликта, заявляли ранее в понедельник в Службе внешней разведки (СВР) РФ.Вашингтон продолжает обмениваться с Киевом разведданными, этот процесс, необходимый в оборонных целях, не приостанавливался, заявил ранее в понедельник спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф. При этом ранее директор ЦРУ Джон Рэтклифф подтверждал паузу в передаче развединформации украинской стороне.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Коллективное самоубийство Европы: почему для ЕС мир на Украине хуже войны"Всадник без головы": зачем Европа добивается у Трампа войны с РоссиейВойна с РФ и гарантии Киеву: главные заявления премьера Британии Стармера

сша

великобритания

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, кир стармер, новости, сша, великобритания, украина, западная помощь украине