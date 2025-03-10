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Самозапрет на кредиты: где установить и как это работает
Самозапрет на кредиты: где установить и как это работает - РИА Новости Крым, 10.03.2025
Самозапрет на кредиты: где установить и как это работает
Механизм установления самозапрета на кредиты и займы можно установить за несколько минут на "Госуслугах", при этом можно выбрать разные варианты ограничений... РИА Новости Крым, 10.03.2025
2025-03-10T20:48
2025-03-10T20:48
2025-03-10T21:40
новости
константин бахарев
закон и право
госуслуги
банк
кредит
самозапрет на кредиты
совет эксперта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости Крым. Механизм установления самозапрета на кредиты и займы можно установить за несколько минут на "Госуслугах", при этом можно выбрать разные варианты ограничений. Подробнее об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказзал депутат Госдумы РФ, первый заместитель председателя парламентского комитета по финансовому рынку Константин Бахарев.Сервис по самозапрету на кредиты и займы заработал на Госуслугах с 1 марта. За первые два дня работы им воспользовались 1,7 млн человек, сообщили ранее в Минцифры России.Бесплатно и удобно"Услуга не только бесплатная, но и удобная. Зашел в личный кабинет на "Госуслугах", за минуту заполнил заявление, отправил его в бюро кредитных историй. Через два часа в личный кабинет и на электронную почту приходит письменное подтверждение об активации запрета. Теперь, даже если мошенники завладеют моими личными данными, они не могут оформить на меня кредит и получить за меня деньги", – пояснил механизм парламентарий.Депутат подчеркивает возможность выбрать разные виды самозапрета. Во-первых, гражданин может выбрать вид кредитора: банки и (или) микрокредитные организации, а также способ выдачи кредита: очные и (или) дистанционные заявки. Снять самозапрет также можно бесплатно через госуслуги – ограничение будет снято через 48 часов после оформления заявки.Важная поправкаПо словам Бахарева, важная поправка, которая внесена в законопроект ко второму чтению – обязанность банков и микрокредитных организаций проверить наличие самозапрета в кредитной истории клиента, прежде чем выдавать ему не обеспеченный потребительский кредит. Если при наличии такого самозапрета кредитная организация все же оформляет кредит, а деньги уходят мошенникам, клиенту не потребуется ничего возвращать.Обоюдные ограниченияПри этом Бахарев подчеркивает, что при подключении опции самозапрета в силу вступают обоюдные ограничения, о которых граждане не должны забывать."Первое: если вы используете банковские карты с кредитным лимитом, то после установления самозапрета вы не сможете пользоваться этим кредитным лимитом, потому что это тоже кредит. Второе: реструктуризация тоже невозможна, если речь идет об оформлении нового кредита для погашения существующего. Ну и, конечно, самозапрет не дает возможность не платить по существующим долгам", – подчеркнул парламентарий.Тем, кто попал в трудную жизненную ситуацию и по каким-то причинам не может справиться с долговой нагрузкой, Бахарев посоветовал рассмотреть возможность кредитных каникул – такая опция позволить снизить налоговое бремя.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым лидирует по минимальной закредитованности жителей: в чем причинаДеньги за отгулы и безопасные кредиты: что ждет россиян в мартеУтечка персональных данных: как защитить себя и минимизировать риски
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новости, константин бахарев, закон и право, госуслуги, банк, кредит, самозапрет на кредиты, совет эксперта
Самозапрет на кредиты: где установить и как это работает
Механизм установления самозапрета на кредиты и займы объяснил депутат Госдумы Бахарев
20:48 10.03.2025 (обновлено: 21:40 10.03.2025) СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости Крым.
Механизм установления самозапрета на кредиты и займы можно установить за несколько минут на "Госуслугах", при этом можно выбрать разные варианты ограничений. Подробнее об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказзал депутат Госдумы РФ, первый заместитель председателя парламентского комитета по финансовому рынку Константин Бахарев.
Сервис по самозапрету на кредиты и займы заработал на Госуслугах с 1 марта. За первые два дня работы им воспользовались 1,7 млн человек, сообщили ранее в Минцифры России.
Бесплатно и удобно
"Услуга не только бесплатная, но и удобная. Зашел в личный кабинет на "Госуслугах", за минуту заполнил заявление, отправил его в бюро кредитных историй. Через два часа в личный кабинет и на электронную почту приходит письменное подтверждение об активации запрета. Теперь, даже если мошенники завладеют моими личными данными, они не могут оформить на меня кредит и получить за меня деньги", – пояснил механизм парламентарий.
Депутат подчеркивает возможность выбрать разные виды самозапрета. Во-первых, гражданин может выбрать вид кредитора: банки и (или) микрокредитные организации, а также способ выдачи кредита: очные и (или) дистанционные заявки. Снять самозапрет также можно бесплатно через госуслуги – ограничение будет снято через 48 часов после оформления заявки.
Важная поправка
По словам Бахарева, важная поправка, которая внесена в законопроект ко второму чтению – обязанность банков и микрокредитных организаций проверить наличие самозапрета в кредитной истории клиента, прежде чем выдавать ему не обеспеченный потребительский кредит. Если при наличии такого самозапрета кредитная организация все же оформляет кредит, а деньги уходят мошенникам, клиенту не потребуется ничего возвращать.
"Раньше ситуация складывалась следующим образом: деньги ушли мошенникам, а банк говорит: "Мы не правы, но теперь, извините, – только через суд". И клиенту приходилось годами доказывать свою непричастность. Теперь эта история уходит в прошлое", – объяснил депутат.
Обоюдные ограничения
При этом Бахарев подчеркивает, что при подключении опции самозапрета в силу вступают обоюдные ограничения, о которых граждане не должны забывать.
"Первое: если вы используете банковские карты с кредитным лимитом, то после установления самозапрета вы не сможете пользоваться этим кредитным лимитом, потому что это тоже кредит. Второе: реструктуризация тоже невозможна, если речь идет об оформлении нового кредита для погашения существующего. Ну и, конечно, самозапрет не дает возможность не платить по существующим долгам", – подчеркнул парламентарий.
Тем, кто попал в трудную жизненную ситуацию и по каким-то причинам не может справиться с долговой нагрузкой, Бахарев посоветовал рассмотреть возможность кредитных каникул – такая опция позволить снизить налоговое бремя.
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