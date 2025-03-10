https://crimea.ria.ru/20250310/shkolnikam-besplatno-pokazhut-filmy-o-velikoy-otechestvennoy-voyne-1144807560.html

Школьникам бесплатно покажут фильмы о Великой Отечественной войне

Школьникам бесплатно покажут фильмы о Великой Отечественной войне - РИА Новости Крым, 10.03.2025

Школьникам бесплатно покажут фильмы о Великой Отечественной войне

В России стартует акция "Кино Победы", в рамках которой школьникам на больших экранах будут бесплатно показывать фильмы о Великой Отечественной войне. Об этом... РИА Новости Крым, 10.03.2025

2025-03-10T20:05

2025-03-10T20:05

2025-03-10T20:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. В России стартует акция "Кино Победы", в рамках которой школьникам на больших экранах будут бесплатно показывать фильмы о Великой Отечественной войне. Об этом сообщил министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов, уточнив, что показы пройдут с 10 марта по 30 апреля.По его словам, акция предполагает, что школьники сами, собравшись классом, выберут фильм, а также время сеанса по договоренности с конкретным кинотеатром, который предоставит зал и проведет сеанс."Организованные походы школьников в кинотеатры будут осуществляться в учебное время. Кинопоказы в рамках акции будут проведены в Москве, Санкт-Петербурге, а также в более ста других городов России", – уточнил профильный министр.В рамках проекта школьники организованно смогут бесплатно посмотреть в кинотеатрах 15 художественных и документальных фильмов о Великой Отечественной войне, в том числе: "А зори здесь тихие", "Летят журавли", "Офицеры", "Белорусский вокзал". Кроме того, детям покажут и современные киноленты: "Битва за Севастополь" и "28 Панфиловцев".Ранее сообщалось, что с 12 по 18 марта по Крыму промчится "Поезд Победы". Проект посвящен 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму красноармеец, подпольщица и немец рассказывают детям об оккупацииГруппа "Сокол": кто предал крымских актеров-подпольщиковКрым в роли себя самого: лучшие военные фильмы о полуострове

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

история, память, общество, новости, кино, 80 лет победы, великая отечественная война