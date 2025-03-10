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Крымчане взяли золото на региональных соревнованиях по киокушин - РИА Новости Крым, 10.03.2025
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Крымчане взяли золото на региональных соревнованиях по киокушин
Крымчане взяли золото на региональных соревнованиях по киокушин - РИА Новости Крым, 10.03.2025
Крымчане взяли золото на региональных соревнованиях по киокушин
Крымские спортсмены победили на соревнованиях по киокушин "Крымская весна". Об этом сообщили в официальном Telegram-канале госсовета республики. РИА Новости Крым, 10.03.2025
2025-03-10T21:48
2025-03-10T21:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости Крым. Крымские спортсмены победили на соревнованиях по киокушин "Крымская весна". Об этом сообщили в официальном Telegram-канале госсовета республики.Бронзовые медали взяли спортсмены из Ростовской области.В этом году в соревнованиях приняли участие 270 спортсменов из Крыма и Севастополя, Краснодарского края, Ростовской области и Луганской Народной Республики.Ранее юная спортсменка из Севастополя Ева Игнатенко завоевала золотую медаль на Первенстве России по тхэквондо в борьбе за титул победителя среди почти 800 участников со всей страны.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский легкоатлет стал "бронзовым" призером на первенстве РоссииРоссийские туристы выбирают Ялту для спортивного отдыхаДагестанец Магомед Анкалаев стал чемпионом UFC в полутяжелом весе
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соревнования, крым, новости крыма, новости, краснодарский край, ростовская область, луганская народная республика (лнр), награды
Крымчане взяли золото на региональных соревнованиях по киокушин

Крымчане стали победителями соревнований по киокушин "Крымская Весна"

21:48 10.03.2025
 
© Официальный канал Государственного Совета Республики КрымКрымчане стали победителями соревнований по киокушин "Крымская Весна"
Крымчане стали победителями соревнований по киокушин Крымская Весна
© Официальный канал Государственного Совета Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости Крым. Крымские спортсмены победили на соревнованиях по киокушин "Крымская весна". Об этом сообщили в официальном Telegram-канале госсовета республики.

"По итогам соревнований, прошедших 9 марта, первое место и золотые медали завоевали спортсмены из Республики Крым, серебряные медали достались Краснодарскому краю", – сказано в сообщении.

Бронзовые медали взяли спортсмены из Ростовской области.
В этом году в соревнованиях приняли участие 270 спортсменов из Крыма и Севастополя, Краснодарского края, Ростовской области и Луганской Народной Республики.
Ранее юная спортсменка из Севастополя Ева Игнатенко завоевала золотую медаль на Первенстве России по тхэквондо в борьбе за титул победителя среди почти 800 участников со всей страны.
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