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Крымчане взяли золото на региональных соревнованиях по киокушин

Крымчане взяли золото на региональных соревнованиях по киокушин - РИА Новости Крым, 10.03.2025

Крымчане взяли золото на региональных соревнованиях по киокушин

Крымские спортсмены победили на соревнованиях по киокушин "Крымская весна". Об этом сообщили в официальном Telegram-канале госсовета республики. РИА Новости Крым, 10.03.2025

2025-03-10T21:48

2025-03-10T21:48

2025-03-10T21:48

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награды

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости Крым. Крымские спортсмены победили на соревнованиях по киокушин "Крымская весна". Об этом сообщили в официальном Telegram-канале госсовета республики.Бронзовые медали взяли спортсмены из Ростовской области.В этом году в соревнованиях приняли участие 270 спортсменов из Крыма и Севастополя, Краснодарского края, Ростовской области и Луганской Народной Республики.Ранее юная спортсменка из Севастополя Ева Игнатенко завоевала золотую медаль на Первенстве России по тхэквондо в борьбе за титул победителя среди почти 800 участников со всей страны.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский легкоатлет стал "бронзовым" призером на первенстве РоссииРоссийские туристы выбирают Ялту для спортивного отдыхаДагестанец Магомед Анкалаев стал чемпионом UFC в полутяжелом весе

крым

краснодарский край

ростовская область

луганская народная республика (лнр)

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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