https://crimea.ria.ru/20250203/vsu-atakovali-obekty-tek-v-astrakhanskoy-oblasti---proizoshel-pozhar-1143862659.html

ВСУ атаковали объекты ТЭК в Астраханской области - произошел пожар

ВСУ атаковали объекты ТЭК в Астраханской области - произошел пожар - РИА Новости Крым, 03.02.2025

ВСУ атаковали объекты ТЭК в Астраханской области - произошел пожар

При попытке ВСУ атаковать объекты в Астраханской области, в том числе топливного энергетического комплекса, произошло возгорание, сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 03.02.2025

2025-02-03T05:49

2025-02-03T05:49

2025-02-03T05:49

астраханская область

игорь бабушкин

обстрелы всу

беспилотник (бпла, дрон)

пожар

происшествия

объект тэк

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. При попытке ВСУ атаковать объекты в Астраханской области, в том числе топливного энергетического комплекса, произошло возгорание, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин.Пострадавших нет, добавил Бабушкин.По информации Росавиации, в целях безопасности в аэропорту Астрахани, а также Казани, Нижнекамска, Ульяновска, введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

астраханская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

астраханская область, игорь бабушкин, обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон), пожар, происшествия, объект тэк, новости