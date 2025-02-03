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ВСУ атаковали объекты ТЭК в Астраханской области - произошел пожар - РИА Новости Крым, 03.02.2025
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ВСУ атаковали объекты ТЭК в Астраханской области - произошел пожар
ВСУ атаковали объекты ТЭК в Астраханской области - произошел пожар - РИА Новости Крым, 03.02.2025
ВСУ атаковали объекты ТЭК в Астраханской области - произошел пожар
При попытке ВСУ атаковать объекты в Астраханской области, в том числе топливного энергетического комплекса, произошло возгорание, сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 03.02.2025
2025-02-03T05:49
2025-02-03T05:49
астраханская область
игорь бабушкин
обстрелы всу
беспилотник (бпла, дрон)
пожар
происшествия
объект тэк
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. При попытке ВСУ атаковать объекты в Астраханской области, в том числе топливного энергетического комплекса, произошло возгорание, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин.Пострадавших нет, добавил Бабушкин.По информации Росавиации, в целях безопасности в аэропорту Астрахани, а также Казани, Нижнекамска, Ульяновска, введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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астраханская область, игорь бабушкин, обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон), пожар, происшествия, объект тэк, новости
ВСУ атаковали объекты ТЭК в Астраханской области - произошел пожар

В Астраханской области сбитый украинский беспилотник вызвал пожар - губернатор

05:49 03.02.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. При попытке ВСУ атаковать объекты в Астраханской области, в том числе топливного энергетического комплекса, произошло возгорание, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин.

"Сегодня ночью ВСУ предприняли попытку атаки беспилотников на объекты, расположенные на территории региона, в том числе ТЭК. Силы радиоэлектронной борьбы и ПВО отработали в штатном режиме. При падении одного из БПЛА произошло возгорание", — написал он в своем Telegram-канале.

Пострадавших нет, добавил Бабушкин.
По информации Росавиации, в целях безопасности в аэропорту Астрахани, а также Казани, Нижнекамска, Ульяновска, введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов.
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Астраханская областьИгорь БабушкинОбстрелы ВСУБеспилотник (БПЛА, дрон)ПожарПроисшествияОбъект ТЭКНовости
 
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