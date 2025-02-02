Говорящие на языке Христа: крымская ассирийка хранит традиции предков

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев - РИА Новости Крым. По данным Всероссийской переписи 2021 года, в Крыму проживает 48 ассирийцев. Это потомки представителей одной из древнейших цивилизаций не Земле, история которых исходит из очага месопотамских царств Шумера и Аккада, основанных за 5 тысяч лет до нашей эры. Жители Месопотамии приняли христианство в I веке. Предками современных ассирийцев являются древние ассирийцы и вавилоняне, говорившие на родственных языках: по-ассирийски и по-арамейски. Ассирийцы, с незначительными изменениями в диалектах, сохранили язык и продолжают говорить на своем языке.По информации Крымского этнографического музея, ассирийцы прибывали в Россию тремя волнами: первая после Туркманчайского договора в 1828 году, когда ассирийцы оказались разделены границей между Россией и Персией. Вторая – в период геноцида во время и после Первой мировой войны, тогда в России оказалось около 30 тысяч ассирийцев. И третья волна пришлась уже после Второй мировой войны."Русский народ очень хорошо принял ассирийцев, обездоленных после трагических событий геноцида христиан в Османской империи. Мой прадедушка всегда говорил, что мы, ассирийцы, очень благодарны русскому народу", – рассказывает известная крымская художница и поэтесса Дугма Михайлова, ассирийка, радушно встречая РИА Новости Крым у себя в гостях.В Крыму ее предки оказались в период Первой Мировой войны в 1915 году.Чарующие звуки АссирииПо комнате разливаются звуки молитвы "Отче Наш", исполненной на ассирийском языке в аранжировке вокального ансамбля Крымской государственной филармонии "Джаз-рандеву". Дугма Михайлова показывает ассирийский флаг, нежно поглаживая его и объясняя, что на нем изображены древнейшие символы Бога Ашшура и четырехконечная звезда с волнистыми линиями, исконное значение которой является солнце."Говорить о богатейшей истории и культурном наследии и влиянии на все последующие культуры можно бесконечно, так как мы испытываем на себе прямое ассиро-вавилонское влияние во многих областях нашей жизни. Невзирая на то, что Ассирия пала в 605 веке до нашей эры и народ попал в жернова истории, ассирийцы продолжали жить на территории своих предков (ныне территория Ирака, Сирии, Ирана и юго-востока Турции) и сохранять свою самобытность", – рассказывает художница.Ассиро-вавилонская культура – это фундамент европейской и западной культуры, а значит, и русской культуры. История ассирийского и вавилонского народа исходит из очага месопотамских царств Шумера и Аккада, там, между реками Тигром и Ефратом, согласно библейским преданиям, находился райский сад, в центре которого и росло древо жизни.Это сказание является интерпретацией более древнего представления народов Шумера и Аккада о сакральном древе в центре Мира. Там были увековечены первые масштабные литературные произведения: Эпос о Гильгамеше, в котором дается ранее описание всемирного потопа и эпос Энума Элиш – первый космогонический текст. В нем описывается зарождение нашей галактики и происхождение человека.В Ниневии (современном городе Мосул) была найдена первая в мире крупнейшая библиотека царя Ашшурбанипала, в которой были собраны труды по математике, астрономии, медицине, юриспруденции, градостроению, сельскому хозяйству, музыке. Были найдены словари, силлабарии и сделано много иных исследований и открытий, благодаря которым мы знаем о Древнем Востоке, объясняет Михайлова.Ассирийское имя "Дугма" происходит от аккадского слова dūgmu, которое означает "пример" или "образец"."Отец Дугмы был ассирийцем, но звали его Николаем, потому что когда наши предки попали в Россию, то стали давать детям русские имена. Нередко местные называли приезжих на свой манер. Например, у прадедушки была фамилия Ишу, (Иисус). Его записали Исаевым, а имя Юханна перевели как Иван", – рассказывает мама Дугмы Ирина Анатольевна. И добавляет: "А уже мой сын Володя назвал своего сына Ашуром, в честь ассирийского царя".Рассказывая о себе, Ирина Анатольевна, признается, что с самого раннего детства знала, что должна выйти замуж только за ассирийца. И он ее нашел. Он жил в Свердловске и в поисках невесты объездил много городов Советского Союза, чтобы найти ту самую единственную.Свою дочку Николай и Ирина назвали Дугмой, в честь прабабушки-ассирийки."Тогда были беременные претендентки на имя прабабушки, и всем хотелось родить девочку и назвать ее этим сильным красивым именем, но оно досталось моей дочери, я первой родила", – вспоминает Ирина Анатольевна.Эпос как вдохновениеПо образованию Дугма Николаевна юрист, она в совершенстве владеет английским языком, и, наверное, могла бы стать врачом. Но выбрала живопись. Ее приглашают на лекции в музеи, на выставки, она ведет просветительскую работу и рассказывает о весомом вкладе ассирийцев в культуру разных народов, о том, что до сих пор живы потомки Ассирии, бережно хранящие свою культуру."Меня очень одухотворяет культура моего народа, имеющая глубокие корни, связь с историей. Ведь нам от природы даны стремление к познанию, изучению научной и культурной картины. На мой взгляд, мы должны оберегать культурное и духовное наследие и в этом я вижу свою миссию, предназначение свыше", – говорит она.И признается: "Своим творчеством хочу напомнить о благотворном влиянии культуры и искусства на человека и подарить возможность прикоснуться к миру творчества, который способен смягчить сердце и душу"."Это графика, писала своих дочерей, это мамочка моя, а это автопортрет. Свою старшую дочь Алину изобразила на фоне сакрального древа, орнамента, который является символом мудрости, а с правой стороны нанесла слова Отче наш на ассирийском языке. Это тот же арамейский язык, на котором говорил Иисус Христос", – рассказывает художница, показывая работы.А на портрете младшей дочери Марины, одетой в национальную одежду, она изобразила древние символы и клинописные слова.Станковой живописью она занимается с 2015 года, хотя художником хотела быть всегда."Рвалась поступать в художественное училище, когда младшему ребенку было два года, а мне 28, но муж не пустил. А когда вышла замуж дочка старшая и младшая подросла, я осуществила давнюю мечту. И мы пять лет из Симферополя никуда не выезжали, даже на море! Очень много времени посвящала учебе и безгранично благодарна мужу за то, что он стоически выдержал этот период", – вспоминает Дугма.Теперь она преподает онлайн. В этом году вступила в Союз художников России. Сейчас готовит серию выставок "Ассирийское искусство" в Москве, которые запланированы на весну.Все средства от аукционов и выставок работ она направляет на благотворительность.Также Дугма Михайлова поддержала инициативу директора Крымского этнографического музея, Лаптева Юрия Николаевича, о создании экспозиционного комплекса "Ассирийцы в Крыму", ведь этот народ живет на полуострове уже больше ста лет.Таинственный свет дипломной картины"Мои работы с ассирийскими мотивами для меня больше, чем просто картины. Это история моего народа, рассказанная через цвет и форму", – признается Михайлова, показывая свою дипломную работу.2016 год, Ирак, город Нимруд. Боевики-иноверцы разграбили памятник архитектуры, разворотили зиккурат (ступенчатая пирамида, храмовый комплекс), разбили статуи духов-хранителей Ламассу – крылатых быков и львов с человеческими головами. Разграбили древний ассирийский город – бывшую столицу Ассирии Кальху."Люди скорбят о разрушенном памятнике архитектуры. Но ведь всегда должна быть надежа, поэтому я изобразила маленькую девочку, которая держит в руках части клинописи и пытается их соединить. Это символ того, что наша культура возродится", – объясняет художница.Во время защиты дипломной работы она точно так же, как сейчас, стояла к картине полу-боком, и вдруг все присутствующие в зале увидели, как луч света заструился из арки, будто кто-то фонариком подсветил. Члены комиссии назвали это чудом. Позже Михайлова вписала этот луч на полотно.Сейчас она пишет цикл работ на тему эпоса о Гильгамеше (правитель шумерского города Урук, который жил в конце XXVII – начале XXVI веков до нашей эры). Художница отмечает, что многое в библейских сюжетах Ветхого Завета становится понятным через шумерскую и ассиро-вавилонскую литературу: эпосы, легенды, мифы в Библии связаны с шумеро-аккадскрй культурой.Как в Библии, так и в эпосе речь идет о потопе, о ковчеге, о боге, который предупредил Ноя в Библии и Утнапиштима в эпосе о предстоящем потопе, о строительстве ковчега."А заповедь Христова: если ударили тебя по одной щеке, подставь другую? Есть ведь и другой текст – "Семеро против Нарам-Суэна" (2254-2218 годы до нашей эры) В этом шумеро-аккадском тексте, который появился задолго до Библии, царь говорит: "Не противодействуй злу злом. Если тебе сделали плохо, сделай добро. Если тебе сделали добро, сделай еще больше добра, и ты одержишь верх", – говорит Дугма Николаевна.Также она вспоминает, что британская ассириолог Стефани Делли обнаружила в древних текстах и археологических находках, что одно из семи чудес света, Висячие сады Семирамиды, находились не в Вавилоне, а в Ниневии, столице Ассирии.Рассказывает Михайлова и про статуэтку "Львица Гуэннола", которая была вывезена из Ирака в 1948 году. Это древняя антропоморфная скульптура, созданная около 3000–2800 годов до нашей эры протоэламской цивилизацией в Месопотамии. В 2007 году на аукционе Sotheby’s в Нью-Йорке статуэтка была продана за рекордную сумму в 57,2 миллиона долларов США анонимному покупателю.Есть такая статуэтка и в коллекции Дугмы Николаевны. Правда, размером она значительно больше оригинала, и сделана не древним, а художником-сокурсником Дмитрием Сопиным."Очень люблю музеи, часто их посещаю. Так, однажды, когда была в Лондоне, пошла в Британский музей, который славится ассирийскими, вавилонскими залами. И оказалась там в тот единственный день месяца, и то самое время, когда в ассирийском зале вел бесплатную лекцию ассириолог из Кембриджского университета", – вспоминает художница.Позже в Пушкинском музее в Москве она тоже, будто волею судьбы, наткнется на редкую экскурсию ассириолога."Моя культура будто ведет меня по жизни, судьба подбрасывает череду неслучайных случайностей", – верит крымская ассирийка.Вкус древнейшей цивилизации"Помню, в детстве мечтала поскорее вернуться из школы домой, чтобы поесть гирду – кисломолочную рисовую кашу с яйцом, которую мне готовила бабушка", – говорит Дугма Николаевна, усаживая гостей за щедрый, красиво сервированный стол.Вместе с мамой Ириной Анатольевной они приготовили ассирийские блюда по семейным рецептам, которые передаются из поколения в поколение. Вкус и аромат этих блюд – это память, которую семья хранит и делится ею с другими.Если не знать, что гирду – это блюдо на основе риса, то можно и не догадаться, настолько сильно разварена крупа."Рис обязательно замачиваю на ночь, потом припускаю, чуть-чуть добавляю домашнего йогурта и холодной воды и варю на медленном огне, непрерывно помешивая, минут 30-40, потом добавляю два сырых яйца, сливочное масло и кутаю в подушки, томиться", – делится хозяйка рецептом. И добавляет: "От этой каши, пока она варится, нельзя отходить. Помню, бабушка, непрерывно помешивая, читала молитву, потом перекрещивала готовое блюдо – готовила с любовью".В ассирийской кухне много постных блюд, все крупы варятся около часа, почти до пюреобразного состояния, отмечает Михайлова."Ассирийская кухня схожа с кавказской. Супы и каши у нас в основном готовятся на кисломолочной основе. Йогурт – обязательно домашний, мы называем его мэста и делаем сами, из домашнего молока и сметаны, бережно кутая в подушки после добавления закваски", – говорит она.Из расписного кувшина Дугма Николаевна разливает гостям домашний ассирийский напиток мия д’зирки: сухофрукты и ягоды, тщательно промытые, заливают холодной водой и кипятят до готовности, добавляя в конце корицу и гвоздику. Хозяйка признается, что хотела бы и гончарное ремесло освоить, смастерить кувшин и блюдо с клинописью, по образцу древнего, но пока ограничивается посудой, расписанной своими руками, потому что "живопись очень ревнива".Хозяйки предлагают попробовать джаджик – это несладкая закуска из творога, сливочного масла и зелени, а закуска из творога джаджиррун (это почти тот же джаджик, только творог и зелень проходят термическую обработку с топленым маслом и добавлением манной крупы. Керымия – это голубцы в листьях мать-и-мачехи, свернутые квадратиком, дулмы д’анвы – для приготовления этих голубцов берутся виноградные листья. Дулмы – так ассирийцы называют голубцы из капустных листьев, они у ассирийцев маленькие, треугольной формы."Мой брат женился на украинке. Когда она ему впервые приготовила голубцы, то он очень удивился и долго смеялся, спрашивал, глядя на увесистый сверток, что это? Он ведь привык к маленькой, треугольной форме голубцам", – вспоминает Дугма с улыбкой.На десерт – сладкий пирог кяды, круглые лепешки из песочного теста, замешанного на топленом сливочном масле."Внутри начинка – муртуха – мука, поджаренная до золотисто-коричневого цвета с добавлением топленого масла, сахара и щепоткой соли", – рассказывает художница.Сверху пирог посыпан сахарной пудрой, но не хаотично. На румяной корочке "читается" символ сакральной геометрии и универсального забытого языка мироздания – цветок жизни."Верю, что наш народ будет жить. И Родина у нас есть. Она в памяти, в наследии и в традициях, которые мы бережно храним", – говорят ассирийские хозяйки, предлагая добавку.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Перенестись в XIX век - в Феодосии открывается новый музейЭпоха над эпохой: что тормозит реконструкцию Ханского дворца в БахчисараеНовогодние традиции народов Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев - РИА Новости Крым. По данным Всероссийской переписи 2021 года, в Крыму проживает 48 ассирийцев. Это потомки представителей одной из древнейших цивилизаций не Земле, история которых исходит из очага месопотамских царств Шумера и Аккада, основанных за 5 тысяч лет до нашей эры. Жители Месопотамии приняли христианство в I веке. Предками современных ассирийцев являются древние ассирийцы и вавилоняне, говорившие на родственных языках: по-ассирийски и по-арамейски. Ассирийцы, с незначительными изменениями в диалектах, сохранили язык и продолжают говорить на своем языке.
По информации Крымского этнографического музея, ассирийцы прибывали в Россию тремя волнами: первая после Туркманчайского договора в 1828 году, когда ассирийцы оказались разделены границей между Россией и Персией. Вторая – в период геноцида во время и после Первой мировой войны, тогда в России оказалось около 30 тысяч ассирийцев. И третья волна пришлась уже после Второй мировой войны.
"Русский народ очень хорошо принял ассирийцев, обездоленных после трагических событий геноцида христиан в Османской империи. Мой прадедушка всегда говорил, что мы, ассирийцы, очень благодарны русскому народу", – рассказывает известная крымская художница и поэтесса Дугма Михайлова, ассирийка, радушно встречая РИА Новости Крым у себя в гостях.
В Крыму ее предки оказались в период Первой Мировой войны в 1915 году.
Чарующие звуки Ассирии
По комнате разливаются звуки молитвы "Отче Наш", исполненной на ассирийском языке в аранжировке вокального ансамбля Крымской государственной филармонии "Джаз-рандеву". Дугма Михайлова показывает ассирийский флаг, нежно поглаживая его и объясняя, что на нем изображены древнейшие символы Бога Ашшура и четырехконечная звезда с волнистыми линиями, исконное значение которой является солнце.
"Говорить о богатейшей истории и культурном наследии и влиянии на все последующие культуры можно бесконечно, так как мы испытываем на себе прямое ассиро-вавилонское влияние во многих областях нашей жизни. Невзирая на то, что Ассирия пала в 605 веке до нашей эры и народ попал в жернова истории, ассирийцы продолжали жить на территории своих предков (ныне территория Ирака, Сирии, Ирана и юго-востока Турции) и сохранять свою самобытность", – рассказывает художница.
Ассиро-вавилонская культура – это фундамент европейской и западной культуры, а значит, и русской культуры. История ассирийского и вавилонского народа исходит из очага месопотамских царств Шумера и Аккада, там, между реками Тигром и Ефратом, согласно библейским преданиям, находился райский сад, в центре которого и росло древо жизни.
Это сказание является интерпретацией более древнего представления народов Шумера и Аккада о сакральном древе в центре Мира. Там были увековечены первые масштабные литературные произведения: Эпос о Гильгамеше, в котором дается ранее описание всемирного потопа и эпос Энума Элиш – первый космогонический текст. В нем описывается зарождение нашей галактики и происхождение человека.
В Ниневии (современном городе Мосул) была найдена первая в мире крупнейшая библиотека царя Ашшурбанипала, в которой были собраны труды по математике, астрономии, медицине, юриспруденции, градостроению, сельскому хозяйству, музыке. Были найдены словари, силлабарии и сделано много иных исследований и открытий, благодаря которым мы знаем о Древнем Востоке, объясняет Михайлова.
Ассирийское имя "Дугма" происходит от аккадского слова dūgmu, которое означает "пример" или "образец".
"Отец Дугмы был ассирийцем, но звали его Николаем, потому что когда наши предки попали в Россию, то стали давать детям русские имена. Нередко местные называли приезжих на свой манер. Например, у прадедушки была фамилия Ишу, (Иисус). Его записали Исаевым, а имя Юханна перевели как Иван", – рассказывает мама Дугмы Ирина Анатольевна. И добавляет: "А уже мой сын Володя назвал своего сына Ашуром, в честь ассирийского царя".
Рассказывая о себе, Ирина Анатольевна, признается, что с самого раннего детства знала, что должна выйти замуж только за ассирийца. И он ее нашел. Он жил в Свердловске и в поисках невесты объездил много городов Советского Союза, чтобы найти ту самую единственную.
Свою дочку Николай и Ирина назвали Дугмой, в честь прабабушки-ассирийки.
"Тогда были беременные претендентки на имя прабабушки, и всем хотелось родить девочку и назвать ее этим сильным красивым именем, но оно досталось моей дочери, я первой родила", – вспоминает Ирина Анатольевна.
По образованию Дугма Николаевна юрист, она в совершенстве владеет английским языком, и, наверное, могла бы стать врачом. Но выбрала живопись. Ее приглашают на лекции в музеи, на выставки, она ведет просветительскую работу и рассказывает о весомом вкладе ассирийцев в культуру разных народов, о том, что до сих пор живы потомки Ассирии, бережно хранящие свою культуру.
"Меня очень одухотворяет культура моего народа, имеющая глубокие корни, связь с историей. Ведь нам от природы даны стремление к познанию, изучению научной и культурной картины. На мой взгляд, мы должны оберегать культурное и духовное наследие и в этом я вижу свою миссию, предназначение свыше", – говорит она.
И признается: "Своим творчеством хочу напомнить о благотворном влиянии культуры и искусства на человека и подарить возможность прикоснуться к миру творчества, который способен смягчить сердце и душу".
"Это графика, писала своих дочерей, это мамочка моя, а это автопортрет. Свою старшую дочь Алину изобразила на фоне сакрального древа, орнамента, который является символом мудрости, а с правой стороны нанесла слова Отче наш на ассирийском языке. Это тот же арамейский язык, на котором говорил Иисус Христос", – рассказывает художница, показывая работы.
А на портрете младшей дочери Марины, одетой в национальную одежду, она изобразила древние символы и клинописные слова.
Станковой живописью она занимается с 2015 года, хотя художником хотела быть всегда.
"Рвалась поступать в художественное училище, когда младшему ребенку было два года, а мне 28, но муж не пустил. А когда вышла замуж дочка старшая и младшая подросла, я осуществила давнюю мечту. И мы пять лет из Симферополя никуда не выезжали, даже на море! Очень много времени посвящала учебе и безгранично благодарна мужу за то, что он стоически выдержал этот период", – вспоминает Дугма.
Теперь она преподает онлайн. В этом году вступила в Союз художников России. Сейчас готовит серию выставок "Ассирийское искусство" в Москве, которые запланированы на весну.
Все средства от аукционов и выставок работ она направляет на благотворительность.
Также Дугма Михайлова поддержала инициативу директора Крымского этнографического музея, Лаптева Юрия Николаевича, о создании экспозиционного комплекса "Ассирийцы в Крыму", ведь этот народ живет на полуострове уже больше ста лет.
"Мои работы с ассирийскими мотивами для меня больше, чем просто картины. Это история моего народа, рассказанная через цвет и форму", – признается Михайлова, показывая свою дипломную работу.
2016 год, Ирак, город Нимруд. Боевики-иноверцы разграбили памятник архитектуры, разворотили зиккурат (ступенчатая пирамида, храмовый комплекс), разбили статуи духов-хранителей Ламассу – крылатых быков и львов с человеческими головами. Разграбили древний ассирийский город – бывшую столицу Ассирии Кальху.
"Люди скорбят о разрушенном памятнике архитектуры. Но ведь всегда должна быть надежа, поэтому я изобразила маленькую девочку, которая держит в руках части клинописи и пытается их соединить. Это символ того, что наша культура возродится", – объясняет художница.
Во время защиты дипломной работы она точно так же, как сейчас, стояла к картине полу-боком, и вдруг все присутствующие в зале увидели, как луч света заструился из арки, будто кто-то фонариком подсветил. Члены комиссии назвали это чудом. Позже Михайлова вписала этот луч на полотно.
Сейчас она пишет цикл работ на тему эпоса о Гильгамеше (правитель шумерского города Урук, который жил в конце XXVII – начале XXVI веков до нашей эры). Художница отмечает, что многое в библейских сюжетах Ветхого Завета становится понятным через шумерскую и ассиро-вавилонскую литературу: эпосы, легенды, мифы в Библии связаны с шумеро-аккадскрй культурой.
Как в Библии, так и в эпосе речь идет о потопе, о ковчеге, о боге, который предупредил Ноя в Библии и Утнапиштима в эпосе о предстоящем потопе, о строительстве ковчега.
"А заповедь Христова: если ударили тебя по одной щеке, подставь другую? Есть ведь и другой текст – "Семеро против Нарам-Суэна" (2254-2218 годы до нашей эры) В этом шумеро-аккадском тексте, который появился задолго до Библии, царь говорит: "Не противодействуй злу злом. Если тебе сделали плохо, сделай добро. Если тебе сделали добро, сделай еще больше добра, и ты одержишь верх", – говорит Дугма Николаевна.
Также она вспоминает, что британская ассириолог Стефани Делли обнаружила в древних текстах и археологических находках, что одно из семи чудес света, Висячие сады Семирамиды, находились не в Вавилоне, а в Ниневии, столице Ассирии.
Рассказывает Михайлова и про статуэтку "Львица Гуэннола", которая была вывезена из Ирака в 1948 году. Это древняя антропоморфная скульптура, созданная около 3000–2800 годов до нашей эры протоэламской цивилизацией в Месопотамии. В 2007 году на аукционе Sotheby’s в Нью-Йорке статуэтка была продана за рекордную сумму в 57,2 миллиона долларов США анонимному покупателю.
Есть такая статуэтка и в коллекции Дугмы Николаевны. Правда, размером она значительно больше оригинала, и сделана не древним, а художником-сокурсником Дмитрием Сопиным.
"Очень люблю музеи, часто их посещаю. Так, однажды, когда была в Лондоне, пошла в Британский музей, который славится ассирийскими, вавилонскими залами. И оказалась там в тот единственный день месяца, и то самое время, когда в ассирийском зале вел бесплатную лекцию ассириолог из Кембриджского университета", – вспоминает художница.
Позже в Пушкинском музее в Москве она тоже, будто волею судьбы, наткнется на редкую экскурсию ассириолога.
"Моя культура будто ведет меня по жизни, судьба подбрасывает череду неслучайных случайностей", – верит крымская ассирийка.
"Помню, в детстве мечтала поскорее вернуться из школы домой, чтобы поесть гирду – кисломолочную рисовую кашу с яйцом, которую мне готовила бабушка", – говорит Дугма Николаевна, усаживая гостей за щедрый, красиво сервированный стол.
Вместе с мамой Ириной Анатольевной они приготовили ассирийские блюда по семейным рецептам, которые передаются из поколения в поколение. Вкус и аромат этих блюд – это память, которую семья хранит и делится ею с другими.
Если не знать, что гирду – это блюдо на основе риса, то можно и не догадаться, настолько сильно разварена крупа.
"Рис обязательно замачиваю на ночь, потом припускаю, чуть-чуть добавляю домашнего йогурта и холодной воды и варю на медленном огне, непрерывно помешивая, минут 30-40, потом добавляю два сырых яйца, сливочное масло и кутаю в подушки, томиться", – делится хозяйка рецептом. И добавляет: "От этой каши, пока она варится, нельзя отходить. Помню, бабушка, непрерывно помешивая, читала молитву, потом перекрещивала готовое блюдо – готовила с любовью".
В ассирийской кухне много постных блюд, все крупы варятся около часа, почти до пюреобразного состояния, отмечает Михайлова.
"Ассирийская кухня схожа с кавказской. Супы и каши у нас в основном готовятся на кисломолочной основе. Йогурт – обязательно домашний, мы называем его мэста и делаем сами, из домашнего молока и сметаны, бережно кутая в подушки после добавления закваски", – говорит она.
Из расписного кувшина Дугма Николаевна разливает гостям домашний ассирийский напиток мия д’зирки: сухофрукты и ягоды, тщательно промытые, заливают холодной водой и кипятят до готовности, добавляя в конце корицу и гвоздику. Хозяйка признается, что хотела бы и гончарное ремесло освоить, смастерить кувшин и блюдо с клинописью, по образцу древнего, но пока ограничивается посудой, расписанной своими руками, потому что "живопись очень ревнива".
Хозяйки предлагают попробовать джаджик – это несладкая закуска из творога, сливочного масла и зелени, а закуска из творога джаджиррун (это почти тот же джаджик, только творог и зелень проходят термическую обработку с топленым маслом и добавлением манной крупы. Керымия – это голубцы в листьях мать-и-мачехи, свернутые квадратиком, дулмы д’анвы – для приготовления этих голубцов берутся виноградные листья. Дулмы – так ассирийцы называют голубцы из капустных листьев, они у ассирийцев маленькие, треугольной формы.
"Мой брат женился на украинке. Когда она ему впервые приготовила голубцы, то он очень удивился и долго смеялся, спрашивал, глядя на увесистый сверток, что это? Он ведь привык к маленькой, треугольной форме голубцам", – вспоминает Дугма с улыбкой.
На десерт – сладкий пирог кяды, круглые лепешки из песочного теста, замешанного на топленом сливочном масле.
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