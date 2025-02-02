https://crimea.ria.ru/20250202/govoryaschie-na-yazyke-khrista-krymskaya-assiriyka-khranit-traditsii-predkov-1143849384.html

Говорящие на языке Христа: крымская ассирийка хранит традиции предков

Говорящие на языке Христа: крымская ассирийка хранит традиции предков - РИА Новости Крым, 02.02.2025

Говорящие на языке Христа: крымская ассирийка хранит традиции предков

По данным Всероссийской переписи 2021 года, в Крыму проживает 48 ассирийцев. Это потомки представителей одной из древнейших цивилизаций не Земле, история... РИА Новости Крым, 02.02.2025

2025-02-02T19:37

2025-02-02T19:37

2025-02-02T19:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев - РИА Новости Крым. По данным Всероссийской переписи 2021 года, в Крыму проживает 48 ассирийцев. Это потомки представителей одной из древнейших цивилизаций не Земле, история которых исходит из очага месопотамских царств Шумера и Аккада, основанных за 5 тысяч лет до нашей эры. Жители Месопотамии приняли христианство в I веке. Предками современных ассирийцев являются древние ассирийцы и вавилоняне, говорившие на родственных языках: по-ассирийски и по-арамейски. Ассирийцы, с незначительными изменениями в диалектах, сохранили язык и продолжают говорить на своем языке.По информации Крымского этнографического музея, ассирийцы прибывали в Россию тремя волнами: первая после Туркманчайского договора в 1828 году, когда ассирийцы оказались разделены границей между Россией и Персией. Вторая – в период геноцида во время и после Первой мировой войны, тогда в России оказалось около 30 тысяч ассирийцев. И третья волна пришлась уже после Второй мировой войны."Русский народ очень хорошо принял ассирийцев, обездоленных после трагических событий геноцида христиан в Османской империи. Мой прадедушка всегда говорил, что мы, ассирийцы, очень благодарны русскому народу", – рассказывает известная крымская художница и поэтесса Дугма Михайлова, ассирийка, радушно встречая РИА Новости Крым у себя в гостях.В Крыму ее предки оказались в период Первой Мировой войны в 1915 году.Чарующие звуки АссирииПо комнате разливаются звуки молитвы "Отче Наш", исполненной на ассирийском языке в аранжировке вокального ансамбля Крымской государственной филармонии "Джаз-рандеву". Дугма Михайлова показывает ассирийский флаг, нежно поглаживая его и объясняя, что на нем изображены древнейшие символы Бога Ашшура и четырехконечная звезда с волнистыми линиями, исконное значение которой является солнце."Говорить о богатейшей истории и культурном наследии и влиянии на все последующие культуры можно бесконечно, так как мы испытываем на себе прямое ассиро-вавилонское влияние во многих областях нашей жизни. Невзирая на то, что Ассирия пала в 605 веке до нашей эры и народ попал в жернова истории, ассирийцы продолжали жить на территории своих предков (ныне территория Ирака, Сирии, Ирана и юго-востока Турции) и сохранять свою самобытность", – рассказывает художница.Ассиро-вавилонская культура – это фундамент европейской и западной культуры, а значит, и русской культуры. История ассирийского и вавилонского народа исходит из очага месопотамских царств Шумера и Аккада, там, между реками Тигром и Ефратом, согласно библейским преданиям, находился райский сад, в центре которого и росло древо жизни.Это сказание является интерпретацией более древнего представления народов Шумера и Аккада о сакральном древе в центре Мира. Там были увековечены первые масштабные литературные произведения: Эпос о Гильгамеше, в котором дается ранее описание всемирного потопа и эпос Энума Элиш – первый космогонический текст. В нем описывается зарождение нашей галактики и происхождение человека.В Ниневии (современном городе Мосул) была найдена первая в мире крупнейшая библиотека царя Ашшурбанипала, в которой были собраны труды по математике, астрономии, медицине, юриспруденции, градостроению, сельскому хозяйству, музыке. Были найдены словари, силлабарии и сделано много иных исследований и открытий, благодаря которым мы знаем о Древнем Востоке, объясняет Михайлова.Ассирийское имя "Дугма" происходит от аккадского слова dūgmu, которое означает "пример" или "образец"."Отец Дугмы был ассирийцем, но звали его Николаем, потому что когда наши предки попали в Россию, то стали давать детям русские имена. Нередко местные называли приезжих на свой манер. Например, у прадедушки была фамилия Ишу, (Иисус). Его записали Исаевым, а имя Юханна перевели как Иван", – рассказывает мама Дугмы Ирина Анатольевна. И добавляет: "А уже мой сын Володя назвал своего сына Ашуром, в честь ассирийского царя".Рассказывая о себе, Ирина Анатольевна, признается, что с самого раннего детства знала, что должна выйти замуж только за ассирийца. И он ее нашел. Он жил в Свердловске и в поисках невесты объездил много городов Советского Союза, чтобы найти ту самую единственную.Свою дочку Николай и Ирина назвали Дугмой, в честь прабабушки-ассирийки."Тогда были беременные претендентки на имя прабабушки, и всем хотелось родить девочку и назвать ее этим сильным красивым именем, но оно досталось моей дочери, я первой родила", – вспоминает Ирина Анатольевна.Эпос как вдохновениеПо образованию Дугма Николаевна юрист, она в совершенстве владеет английским языком, и, наверное, могла бы стать врачом. Но выбрала живопись. Ее приглашают на лекции в музеи, на выставки, она ведет просветительскую работу и рассказывает о весомом вкладе ассирийцев в культуру разных народов, о том, что до сих пор живы потомки Ассирии, бережно хранящие свою культуру."Меня очень одухотворяет культура моего народа, имеющая глубокие корни, связь с историей. Ведь нам от природы даны стремление к познанию, изучению научной и культурной картины. На мой взгляд, мы должны оберегать культурное и духовное наследие и в этом я вижу свою миссию, предназначение свыше", – говорит она.И признается: "Своим творчеством хочу напомнить о благотворном влиянии культуры и искусства на человека и подарить возможность прикоснуться к миру творчества, который способен смягчить сердце и душу"."Это графика, писала своих дочерей, это мамочка моя, а это автопортрет. Свою старшую дочь Алину изобразила на фоне сакрального древа, орнамента, который является символом мудрости, а с правой стороны нанесла слова Отче наш на ассирийском языке. Это тот же арамейский язык, на котором говорил Иисус Христос", – рассказывает художница, показывая работы.А на портрете младшей дочери Марины, одетой в национальную одежду, она изобразила древние символы и клинописные слова.Станковой живописью она занимается с 2015 года, хотя художником хотела быть всегда."Рвалась поступать в художественное училище, когда младшему ребенку было два года, а мне 28, но муж не пустил. А когда вышла замуж дочка старшая и младшая подросла, я осуществила давнюю мечту. И мы пять лет из Симферополя никуда не выезжали, даже на море! Очень много времени посвящала учебе и безгранично благодарна мужу за то, что он стоически выдержал этот период", – вспоминает Дугма.Теперь она преподает онлайн. В этом году вступила в Союз художников России. Сейчас готовит серию выставок "Ассирийское искусство" в Москве, которые запланированы на весну.Все средства от аукционов и выставок работ она направляет на благотворительность.Также Дугма Михайлова поддержала инициативу директора Крымского этнографического музея, Лаптева Юрия Николаевича, о создании экспозиционного комплекса "Ассирийцы в Крыму", ведь этот народ живет на полуострове уже больше ста лет.Таинственный свет дипломной картины"Мои работы с ассирийскими мотивами для меня больше, чем просто картины. Это история моего народа, рассказанная через цвет и форму", – признается Михайлова, показывая свою дипломную работу.2016 год, Ирак, город Нимруд. Боевики-иноверцы разграбили памятник архитектуры, разворотили зиккурат (ступенчатая пирамида, храмовый комплекс), разбили статуи духов-хранителей Ламассу – крылатых быков и львов с человеческими головами. Разграбили древний ассирийский город – бывшую столицу Ассирии Кальху."Люди скорбят о разрушенном памятнике архитектуры. Но ведь всегда должна быть надежа, поэтому я изобразила маленькую девочку, которая держит в руках части клинописи и пытается их соединить. Это символ того, что наша культура возродится", – объясняет художница.Во время защиты дипломной работы она точно так же, как сейчас, стояла к картине полу-боком, и вдруг все присутствующие в зале увидели, как луч света заструился из арки, будто кто-то фонариком подсветил. Члены комиссии назвали это чудом. Позже Михайлова вписала этот луч на полотно.Сейчас она пишет цикл работ на тему эпоса о Гильгамеше (правитель шумерского города Урук, который жил в конце XXVII – начале XXVI веков до нашей эры). Художница отмечает, что многое в библейских сюжетах Ветхого Завета становится понятным через шумерскую и ассиро-вавилонскую литературу: эпосы, легенды, мифы в Библии связаны с шумеро-аккадскрй культурой.Как в Библии, так и в эпосе речь идет о потопе, о ковчеге, о боге, который предупредил Ноя в Библии и Утнапиштима в эпосе о предстоящем потопе, о строительстве ковчега."А заповедь Христова: если ударили тебя по одной щеке, подставь другую? Есть ведь и другой текст – "Семеро против Нарам-Суэна" (2254-2218 годы до нашей эры) В этом шумеро-аккадском тексте, который появился задолго до Библии, царь говорит: "Не противодействуй злу злом. Если тебе сделали плохо, сделай добро. Если тебе сделали добро, сделай еще больше добра, и ты одержишь верх", – говорит Дугма Николаевна.Также она вспоминает, что британская ассириолог Стефани Делли обнаружила в древних текстах и археологических находках, что одно из семи чудес света, Висячие сады Семирамиды, находились не в Вавилоне, а в Ниневии, столице Ассирии.Рассказывает Михайлова и про статуэтку "Львица Гуэннола", которая была вывезена из Ирака в 1948 году. Это древняя антропоморфная скульптура, созданная около 3000–2800 годов до нашей эры протоэламской цивилизацией в Месопотамии. В 2007 году на аукционе Sotheby’s в Нью-Йорке статуэтка была продана за рекордную сумму в 57,2 миллиона долларов США анонимному покупателю.Есть такая статуэтка и в коллекции Дугмы Николаевны. Правда, размером она значительно больше оригинала, и сделана не древним, а художником-сокурсником Дмитрием Сопиным."Очень люблю музеи, часто их посещаю. Так, однажды, когда была в Лондоне, пошла в Британский музей, который славится ассирийскими, вавилонскими залами. И оказалась там в тот единственный день месяца, и то самое время, когда в ассирийском зале вел бесплатную лекцию ассириолог из Кембриджского университета", – вспоминает художница.Позже в Пушкинском музее в Москве она тоже, будто волею судьбы, наткнется на редкую экскурсию ассириолога."Моя культура будто ведет меня по жизни, судьба подбрасывает череду неслучайных случайностей", – верит крымская ассирийка.Вкус древнейшей цивилизации"Помню, в детстве мечтала поскорее вернуться из школы домой, чтобы поесть гирду – кисломолочную рисовую кашу с яйцом, которую мне готовила бабушка", – говорит Дугма Николаевна, усаживая гостей за щедрый, красиво сервированный стол.Вместе с мамой Ириной Анатольевной они приготовили ассирийские блюда по семейным рецептам, которые передаются из поколения в поколение. Вкус и аромат этих блюд – это память, которую семья хранит и делится ею с другими.Если не знать, что гирду – это блюдо на основе риса, то можно и не догадаться, настолько сильно разварена крупа."Рис обязательно замачиваю на ночь, потом припускаю, чуть-чуть добавляю домашнего йогурта и холодной воды и варю на медленном огне, непрерывно помешивая, минут 30-40, потом добавляю два сырых яйца, сливочное масло и кутаю в подушки, томиться", – делится хозяйка рецептом. И добавляет: "От этой каши, пока она варится, нельзя отходить. Помню, бабушка, непрерывно помешивая, читала молитву, потом перекрещивала готовое блюдо – готовила с любовью".В ассирийской кухне много постных блюд, все крупы варятся около часа, почти до пюреобразного состояния, отмечает Михайлова."Ассирийская кухня схожа с кавказской. Супы и каши у нас в основном готовятся на кисломолочной основе. Йогурт – обязательно домашний, мы называем его мэста и делаем сами, из домашнего молока и сметаны, бережно кутая в подушки после добавления закваски", – говорит она.Из расписного кувшина Дугма Николаевна разливает гостям домашний ассирийский напиток мия д’зирки: сухофрукты и ягоды, тщательно промытые, заливают холодной водой и кипятят до готовности, добавляя в конце корицу и гвоздику. Хозяйка признается, что хотела бы и гончарное ремесло освоить, смастерить кувшин и блюдо с клинописью, по образцу древнего, но пока ограничивается посудой, расписанной своими руками, потому что "живопись очень ревнива".Хозяйки предлагают попробовать джаджик – это несладкая закуска из творога, сливочного масла и зелени, а закуска из творога джаджиррун (это почти тот же джаджик, только творог и зелень проходят термическую обработку с топленым маслом и добавлением манной крупы. Керымия – это голубцы в листьях мать-и-мачехи, свернутые квадратиком, дулмы д’анвы – для приготовления этих голубцов берутся виноградные листья. Дулмы – так ассирийцы называют голубцы из капустных листьев, они у ассирийцев маленькие, треугольной формы."Мой брат женился на украинке. Когда она ему впервые приготовила голубцы, то он очень удивился и долго смеялся, спрашивал, глядя на увесистый сверток, что это? Он ведь привык к маленькой, треугольной форме голубцам", – вспоминает Дугма с улыбкой.На десерт – сладкий пирог кяды, круглые лепешки из песочного теста, замешанного на топленом сливочном масле."Внутри начинка – муртуха – мука, поджаренная до золотисто-коричневого цвета с добавлением топленого масла, сахара и щепоткой соли", – рассказывает художница.Сверху пирог посыпан сахарной пудрой, но не хаотично. На румяной корочке "читается" символ сакральной геометрии и универсального забытого языка мироздания – цветок жизни."Верю, что наш народ будет жить. И Родина у нас есть. Она в памяти, в наследии и в традициях, которые мы бережно храним", – говорят ассирийские хозяйки, предлагая добавку.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Перенестись в XIX век - в Феодосии открывается новый музейЭпоха над эпохой: что тормозит реконструкцию Ханского дворца в БахчисараеНовогодние традиции народов Крыма

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Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

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