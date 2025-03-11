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12 трансформаторных подстанций обесточены в Симферополе
12 трансформаторных подстанций обесточены в Симферополе - РИА Новости Крым, 11.03.2025
12 трансформаторных подстанций обесточены в Симферополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. Авария обесточили часть Симферополя. Как сообщил первый заместитель министра топлива и энергетики Крыма Владимир... РИА Новости Крым, 11.03.2025
2025-03-11T18:52
2025-03-11T18:52
2025-03-11T18:52
владимир воронкин
новости крыма
лэп
электросети крыма
симферополь
электроэнергия
отключение электроэнергии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. Авария обесточили часть Симферополя. Как сообщил первый заместитель министра топлива и энергетики Крыма Владимир Воронкин, без света остаются около 6,5 тысяч человек.По данным замминистра, без света из-за аварии остаются 2 948 точек поставок или 6451 человек. Аварийные бригады уже приступили к восстановительным работам.Накануне Феодосия была частично обесточена из-за аварии, без света оставались почти девять тысяч человек. Во вторник без света из-за аварии оставалась часть Ялты и поселок городского типа Массандра.В Крыму действует штормовое предупреждение в связи с сильным ветром. Как предупреждали ранее в крымском главке МЧС России, есть риски возникновения чрезвычайных ситуаций – аварий на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Крымэнерго" модернизирует три электроподстанции на ЮБК за 11 миллиардовАксенов поручил провести проверки в "Крымэнерго" из-за жалоб на хамствоАварии на энергосетях в Крыму – грозит ли полуострову энергодефицит
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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владимир воронкин, новости крыма, лэп, электросети крыма, симферополь, электроэнергия, отключение электроэнергии
12 трансформаторных подстанций обесточены в Симферополе
В Симферополе обесточены 12 трансформаторных подстанций