https://crimea.ria.ru/20250311/12-transformatornykh-podstantsiy-obestocheny-v-simferopole-1144843859.html

12 трансформаторных подстанций обесточены в Симферополе

12 трансформаторных подстанций обесточены в Симферополе - РИА Новости Крым, 11.03.2025

12 трансформаторных подстанций обесточены в Симферополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. Авария обесточили часть Симферополя. Как сообщил первый заместитель министра топлива и энергетики Крыма Владимир... РИА Новости Крым, 11.03.2025

2025-03-11T18:52

2025-03-11T18:52

2025-03-11T18:52

владимир воронкин

новости крыма

лэп

электросети крыма

симферополь

электроэнергия

отключение электроэнергии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. Авария обесточили часть Симферополя. Как сообщил первый заместитель министра топлива и энергетики Крыма Владимир Воронкин, без света остаются около 6,5 тысяч человек.По данным замминистра, без света из-за аварии остаются 2 948 точек поставок или 6451 человек. Аварийные бригады уже приступили к восстановительным работам.Накануне Феодосия была частично обесточена из-за аварии, без света оставались почти девять тысяч человек. Во вторник без света из-за аварии оставалась часть Ялты и поселок городского типа Массандра.В Крыму действует штормовое предупреждение в связи с сильным ветром. Как предупреждали ранее в крымском главке МЧС России, есть риски возникновения чрезвычайных ситуаций – аварий на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Крымэнерго" модернизирует три электроподстанции на ЮБК за 11 миллиардовАксенов поручил провести проверки в "Крымэнерго" из-за жалоб на хамствоАварии на энергосетях в Крыму – грозит ли полуострову энергодефицит

симферополь

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир воронкин, новости крыма, лэп, электросети крыма, симферополь, электроэнергия, отключение электроэнергии