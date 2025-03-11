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Открыта продажа льготных билетов на поезда в Крым для детей - РИА Новости Крым, 11.03.2025
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Открыта продажа льготных билетов на поезда в Крым для детей
Открыта продажа льготных билетов на поезда в Крым для детей - РИА Новости Крым, 11.03.2025
Открыта продажа льготных билетов на поезда в Крым для детей
Продажа льготных билетов на поезда в Крым для детей открыта с 11 марта, сообщает во вторник пресс-служа компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс". РИА Новости Крым, 11.03.2025
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гранд сервис экспресс
поезд
дети
железная дорога
отдых в крыму
детский отдых
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. Продажа льготных билетов на поезда в Крым для детей открыта с 11 марта, сообщает во вторник пресс-служа компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".При посадке достаточно свидетельства о рождении для детей до 14 лет или паспорта для подростков старшего возраста. Форма обучения ребенка не важна. Скидка в плацкартных вагонах и купе двухэтажных поездов составит 50% от взрослого тарифа на плацкартный билет. В фирменных поездах взымается доплата за фирменность."Обращаем ваше внимание, что если билет был куплен по старым правилам с применением льготы учащегося, то при посадке в поезд будут действовать старые правила, то есть понадобится предъявить справку из образовательного учреждения. В этом случае гражданство ребенка не имеет значения", – уточнили в пресс-службе.Правительство России в марте приняло постановление, согласно которому дети от 10 до 18 лет смогут круглый год путешествовать на поездах дальнего следования со скидкой 50%. При этом предоставлять подтверждающие справки из учебных заведений не нужно.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Летний поезд из Питера в Крым – продажа билетов открытаПоезд Москва – Евпатория будет ходить ежедневноВ Крым можно приехать с 30-процентной скидкой
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РИА Новости Крым
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гранд сервис экспресс, поезд, дети, железная дорога, отдых в крыму, детский отдых, крым курортный, крым
Открыта продажа льготных билетов на поезда в Крым для детей

Продажа льготных билетов на поезда в Крым для детей открыта – перевозчик

20:11 11.03.2025
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд "Таврия" в Крыму
Поезд Таврия в Крыму
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. Продажа льготных билетов на поезда в Крым для детей открыта с 11 марта, сообщает во вторник пресс-служа компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".

"С сегодняшнего дня действует скидка на билеты в плацкартные вагоны и купейные вагоны двухэтажных поездов дальнего следования. Она применяется автоматически, если возраст пассажира с гражданством РФ – от 10 до 18 лет. Скидка перестает действовать в день 18-летия", – сказано в сообщении пресс-службы.

При посадке достаточно свидетельства о рождении для детей до 14 лет или паспорта для подростков старшего возраста. Форма обучения ребенка не важна. Скидка в плацкартных вагонах и купе двухэтажных поездов составит 50% от взрослого тарифа на плацкартный билет. В фирменных поездах взымается доплата за фирменность.
"Обращаем ваше внимание, что если билет был куплен по старым правилам с применением льготы учащегося, то при посадке в поезд будут действовать старые правила, то есть понадобится предъявить справку из образовательного учреждения. В этом случае гражданство ребенка не имеет значения", – уточнили в пресс-службе.
Правительство России в марте приняло постановление, согласно которому дети от 10 до 18 лет смогут круглый год путешествовать на поездах дальнего следования со скидкой 50%. При этом предоставлять подтверждающие справки из учебных заведений не нужно.
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