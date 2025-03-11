https://crimea.ria.ru/20250311/otkryta-prodazha-lgotnykh-biletov-na-poezda-v-krym-dlya-detey-1144841642.html

Открыта продажа льготных билетов на поезда в Крым для детей

Открыта продажа льготных билетов на поезда в Крым для детей - РИА Новости Крым, 11.03.2025

Открыта продажа льготных билетов на поезда в Крым для детей

Продажа льготных билетов на поезда в Крым для детей открыта с 11 марта, сообщает во вторник пресс-служа компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс". РИА Новости Крым, 11.03.2025

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гранд сервис экспресс

поезд

дети

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детский отдых

крым курортный

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. Продажа льготных билетов на поезда в Крым для детей открыта с 11 марта, сообщает во вторник пресс-служа компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".При посадке достаточно свидетельства о рождении для детей до 14 лет или паспорта для подростков старшего возраста. Форма обучения ребенка не важна. Скидка в плацкартных вагонах и купе двухэтажных поездов составит 50% от взрослого тарифа на плацкартный билет. В фирменных поездах взымается доплата за фирменность."Обращаем ваше внимание, что если билет был куплен по старым правилам с применением льготы учащегося, то при посадке в поезд будут действовать старые правила, то есть понадобится предъявить справку из образовательного учреждения. В этом случае гражданство ребенка не имеет значения", – уточнили в пресс-службе.Правительство России в марте приняло постановление, согласно которому дети от 10 до 18 лет смогут круглый год путешествовать на поездах дальнего следования со скидкой 50%. При этом предоставлять подтверждающие справки из учебных заведений не нужно.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Летний поезд из Питера в Крым – продажа билетов открытаПоезд Москва – Евпатория будет ходить ежедневноВ Крым можно приехать с 30-процентной скидкой

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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