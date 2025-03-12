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Средиземноморское тепло: погода в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 12.03.2025
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Средиземноморское тепло: погода в Крыму в среду
Средиземноморское тепло: погода в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 12.03.2025
Средиземноморское тепло: погода в Крыму в среду
В среду погода в Крыму будет определяться воздушными массами, поступающими с районов Средиземного моря. Ожидается сухая, теплая, но ветреная погода. Об этом... РИА Новости Крым, 12.03.2025
2025-03-12T00:01
2025-03-12T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. В среду погода в Крыму будет определяться воздушными массами, поступающими с районов Средиземного моря. Ожидается сухая, теплая, но ветреная погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с, местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11, днем +18...+20 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный ночью 15-20 м/с, днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11 градусов, днем +14...+16.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха составит +7...+9 градусов, днем столбики термометров покажут +13...+15.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Средиземноморское тепло: погода в Крыму в среду

В Крыму в среду до +24 градусов и ветрено

00:01 12.03.2025
 
© РИА Новости КрымВесна в Крыму
Весна в Крыму - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. В среду погода в Крыму будет определяться воздушными массами, поступающими с районов Средиземного моря. Ожидается сухая, теплая, но ветреная погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер юго-западный 7-12 м/с, местами 17-22 м/с. Температура воздуха ночью +6…+11 градусов, днем +19…+24, на побережье и в горах +13…+18 градусов", – говорится в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с, местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11, днем +18...+20 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный ночью 15-20 м/с, днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11 градусов, днем +14...+16.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха составит +7...+9 градусов, днем столбики термометров покажут +13...+15.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
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Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Средиземноморское тепло: погода в Крыму в среду
00:00Какой сегодня праздник: 12 марта
23:02Массовая атака на регионы РФ и переговоры США и Украины – главное за день
22:47Третья мировая "по ошибке": насколько вероятен всемирный конфликт
22:32Перемирие на 30 дней – Зеленский назвал условия Украины
22:21Главное по итогам переговоров США и Украины
22:12В Крыму "Калина" врезалась в троллейбус: водитель легковушки погиб
22:04Капремонт в школе искусств Симферополя – когда закончат
21:46В Крыму появилось новое оборудование для проверки состояния костей
21:34Трамп решил возобновить военную и разведывательную помощь Киеву
21:31Украина готова к немедленному 30-дневному режиму прекращения огня
21:04Переговоры США и Украины: Госдеп пообещал фантастические новости
20:54В нескольких районах Симферополя ограничат подачу воды почти на два дня
20:33Древние моллюски и ежи: в Крыму нашли окаменелости возрастом 127 млн лет
20:11Открыта продажа льготных билетов на поезда в Крым для детей
19:45Столетний фронт крымского ветерана Александра Рыженко
19:31Истинные патриоты России: Севастополь простился с героями спецоперации
19:10Крымский мост после открытия движения: сколько машин в очереди
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18:37Крымский мост открыт
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