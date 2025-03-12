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Средиземноморское тепло: погода в Крыму в среду
Средиземноморское тепло: погода в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 12.03.2025
Средиземноморское тепло: погода в Крыму в среду
В среду погода в Крыму будет определяться воздушными массами, поступающими с районов Средиземного моря. Ожидается сухая, теплая, но ветреная погода. Об этом... РИА Новости Крым, 12.03.2025
2025-03-12T00:01
2025-03-12T00:01
2025-03-12T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. В среду погода в Крыму будет определяться воздушными массами, поступающими с районов Средиземного моря. Ожидается сухая, теплая, но ветреная погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с, местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11, днем +18...+20 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный ночью 15-20 м/с, днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11 градусов, днем +14...+16.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха составит +7...+9 градусов, днем столбики термометров покажут +13...+15.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Средиземноморское тепло: погода в Крыму в среду
В Крыму в среду до +24 градусов и ветрено
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. В среду погода в Крыму будет определяться воздушными массами, поступающими с районов Средиземного моря. Ожидается сухая, теплая, но ветреная погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер юго-западный 7-12 м/с, местами 17-22 м/с. Температура воздуха ночью +6…+11 градусов, днем +19…+24, на побережье и в горах +13…+18 градусов", – говорится в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с, местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11, днем +18...+20 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный ночью 15-20 м/с, днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11 градусов, днем +14...+16.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха составит +7...+9 градусов, днем столбики термометров покажут +13...+15.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
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