https://crimea.ria.ru/20250312/sredizemnomorskoe-teplo-pogoda-v-krymu-v-sredu-1144811897.html

Средиземноморское тепло: погода в Крыму в среду

Средиземноморское тепло: погода в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 12.03.2025

Средиземноморское тепло: погода в Крыму в среду

В среду погода в Крыму будет определяться воздушными массами, поступающими с районов Средиземного моря. Ожидается сухая, теплая, но ветреная погода. Об этом... РИА Новости Крым, 12.03.2025

2025-03-12T00:01

2025-03-12T00:01

2025-03-12T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. В среду погода в Крыму будет определяться воздушными массами, поступающими с районов Средиземного моря. Ожидается сухая, теплая, но ветреная погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с, местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11, днем +18...+20 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный ночью 15-20 м/с, днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11 градусов, днем +14...+16.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха составит +7...+9 градусов, днем столбики термометров покажут +13...+15.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250311/pylevaya-burya-nakryla-poselok-v-krymu-1144832679.html

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феодосия

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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