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В Крыму появилось новое оборудование для проверки состояния костей

В Крыму появилось новое оборудование для проверки состояния костей - РИА Новости Крым, 11.03.2025

В Крыму появилось новое оборудование для проверки состояния костей

Симферопольская поликлиника №2 первой в Крыму получила новое диагностическое оборудование за 9 млн рублей - систему рентгеновской костной денситометрии, которую РИА Новости Крым, 11.03.2025

2025-03-11T21:46

2025-03-11T21:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. Симферопольская поликлиника №2 первой в Крыму получила новое диагностическое оборудование за 9 млн рублей - систему рентгеновской костной денситометрии, которую презентовали журналистам во вторник.Новая система поможет медикам лечить пациентов с раком костей, остеопорозом, ожирением, оценивать возможность переломов и прочих паталогических состояний, диагностировать ортопедические проблемы. Диагностику можно получить по полису обязательного медицинского страхования.Аппарат приобретен за средства республиканского бюджета, его стоимость - 9 млн рублей. Пока единственный такой аппарат в поликлинической сети крымской столицы есть только на базе поликлиники №2.Нижнегорская, Старокрымская, Советская районные больницы также получат новое оборудование, сообщал ранее глава Крыма Сергей Аксенов. В частности будут приобретены хирургическое и стоматологическое оборудование, а также стационарный и передвижной флюорографы, маммограф, холтеровский монитор.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов поручил минздраву решить проблему очередей на обследованиеВ больницы Крыма закупят новое оборудование и отремонтируют староеУезжать не надо: в Крыму онкобольных лечат по мировым протоколам

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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